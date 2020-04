Suomessa ei tullut yhtään uutta koronakuolemaa viimeisen vuorokauden aikana. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa 17 henkilöä. Asiasta kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Sairaalahoidossa on 159 ihmistä, joista 62 on tehohoidossa.

Laboratoriovarmistettuja tartuntoja Suomessa on nyt 1 446. Lisäystä tiistaihin tuli 62 henkilön verran.

Pohjois-Pohjanmaalla on todettu nyt 60 koronavirustartuntaa. Oulun yliopistollisessa sairaalassa on hoidettavana tällä hetkellä neljä koronapotilasta, joista kolme on tehohoidossa.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Pohjois-Pohjanmaalla yksi ihminen. Iäkäs henkilö menehtyi viime perjantaina. Hän kuului riskiryhmään.

Naapurimaa Ruotsissa epidemia etenee huomattavasti Suomea synkemmissä merkeissä. Kirjattujen kuolemantapausten määrä nousi STT:n mukaan eilisestä 59 henkilöllä. Kaikkiaan koronaepidemia on vienyt Ruotsissa hengen jo 239 ihmiseltä.

Kaikkein pahinta tuhoa tauti on Euroopassa tehnyt Italiassa ja Espanjassa.