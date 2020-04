Asiantuntijat: Sosiaali- ja terveysministeriön käsitys koronan tarttuvuudesta taksissa on virheellinen

Juuri keskustelin vaimoni kanssa koronasta jonka leviämisestä oli katsellut ulkomaan uutisista tms..jossa sanottiin että koronavirus on kuulemma niin painava että se putoaa maahan,,,no itse siihen räjähdin nauramaan jotta taidankin paistaa niistä koronaviruksista sulle pihvejä kun ovat niin painavia,,

Tulikin mieleen että onko siellä stm:ssä minkä tiedon varassa olevia ihmisiä kun tavis dallaajankin tietämyksellä tuo virus on mikromillimetrin tuhannesosia kooltaan joten se suorastaan leijailee ilmassa ja kauan,,jos vaikka ihminen pelkästään keskustelee niin suusta lentelee syljen partikkeleita joissa mukana virus ja jos se taksiasiakas keskustelee tai vaikka aivastaa takapenkillä niiin olisi aika hyvä tuuri taksinkuljettajalla jos se koronavirus ei tarttuisi,,näin ollen miten on mahdollista että ministeriöissä on näin suorastaan vähällä älyllä olevia ihmisiä hoitamassa koko kansan asioita,,uskomatonta,,se kirjaviisaus kun ei ole viisautta se viisaus mitataan eri tavalla kuin nykyaikana tekevät nämä ns,konsulttifirmat työnhakijoille?