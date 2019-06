Arkkipiispa vastasi Päivi Räsäselle: "Kirkon sanoma kuuluu kaikille" – Eroa harkinnut Räsänen on päättänyt jatkaa kirkon jäsenenä

Arkkipiispa Tapio Luoma perustelee kirkon osallistumista Helsingin Pride-tapahtumaan sillä, että myös kaikki ovat tervetulleita kirkon toimintaan. Luoma kiistää, että kyse olisi kannanotosta avioliittolakiin.

Arkkipiispa TapioLuoma on vastannut kansanedustaja ja kirkkovaltuutettu Päivi Räsäselle (kd.) ja perustellut, miksi kirkko osallistuu Helsingin Pride-tapahtumaan. Kyse on Luoman mukaan periaatteesta, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat parit ovat tervetulleita kaikkeen kirkon toimintaan.

– Kyse ei ole kannanotosta avioliittolakiin vaan siihen, että kirkon sanoma kuuluu kaikille, Luoma kirjoittaa.

Kannanotto on vastaus Räsäsen tiistaina Luomalle lähettämään avoimeen kirjeeseen, jossa tämä paheksuu kirkon Pride-kumppanuutta ja kotiseurakuntansa Riihimäen seurakunnan osallistumista Helsingin Pride-viikon tapahtumiin. Räsänen kirjoittaa, että yhdessä monien muiden kirkkoaktiivien kanssa hän pohtii, voiko pitää kirkkoa enää henkisenä kotinaan ja harkitsee kirkosta eroamista.

Arkkipiispa Tapio Luoma vastasi Päivi Räsäsen kirjeeseen, jossa tämä kritisoi kirkon osallistumista Pride-tapahtumaan ja kertoo harkitsevansa kirkosta eroamista: "Toivon, että kirkkomme saisi jatkossakin olla hengellinen koti mahdollisimman monelle, myös Sinulle." KUVA: Lennart Holmberg

– Siinä puet sanoiksi tunteita ja ajatuksia, joita epäilemättä monen kirkkomme jäsenen mielessä on viime päivinä liikkunut, Luoma vastaa.

– Kirkkoomme kohdistuu monenlaisia odotuksia, joista jotkut toteutuvat, joissakin petytään. Niiden valossa on tärkeä muistaa, että kirkko ei ole koskaan täydellinen, koska se koostuu meistä epätäydellisistä ihmisistä. Vikoineen ja puutteineenkin se on yhteisö, jossa me syntiset turvaudumme Jumalan armoon ja rakkauteen. Toivon, että kirkkomme saisi jatkossakin olla hengellinen koti mahdollisimman monelle, myös Sinulle.

Räsänen: Olen päätynyt siihen, että jatkan kirkon jäsenenä

Räsänen kertoo harkinneensa kirkosta eroamista vakavammin kuin koskaan aikaisemmin. Syynä on se, että kirkossa on tämän mielestä tehty Raamatun oppien vastaisia valintoja.

– Olen päätynyt siihen, että jatkan kirkon jäsenenä. Koen, että parempi vaihtoehto eroamiselle minun osaltani on se, että herättelen kirkon toimijoita. Yritän aktiivisesti omalta paikaltani olla vaikuttamassa kirkon suuntaan.

Osasyyksi eroamispohdinnoilleen Räsänen kertoo sen, että kuullut paljon ihmisistä, jotka tähän ratkaisuun ovat päätyneet. Esimerkiksi Riihimäen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsen Kaarlo Saxell ilmoitti viime viikolla eroavansa kirkosta.

– Hänen perustelunsa olivat pysäyttäviä. Hän koki, ettei enää voinut kuulua kirkkoon, joka tietoisesti tekee Raamatun oppien vastaisia valintoja, Räsänen sanoo.

Räsänen on kritisoinut muun muassa Twitterissä kirkon valintaa tukea Helsinki Pridea. Maanantaina Räsänen twiittasi, että pridessa häpeä ja synti on nostettu ylpeyden aiheeksi.

– Lähtemällä mukaan pride-ideologiaan kirkko osoittaa hyväksyntänsä suhteille ja teoille, joista Raamattu vakavasti varoittaa. Samaa sukupuolta olevien suhteiden hyväksyminen tuomittavaa, Räsänen linjaa.

"Kirkko haluaa olla läsnä siellä, missä ihmiset ovat"

Helsinki Priden tukijaksi lähtemisestä päätöksen teki Kirkkohallituksen johtoryhmä. Luoma kirjoittaa, että ennen päätöstä häntä oli informoitu asiasta ja hänen näkemystään kysytty.

– Kuten lähtökohtaisesti aina niin myös tässä olen luottanut työtoverieni harkintaan.

Osallistumisella Pride-tapahtumaan juhannuksen jälkeisellä viikolla kirkko viestittää haluavansa elää kaikkien lähimmäisten rinnalla, Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Pekka Huokuna kertoo tiedotteessa.

– Helsinki Priden kumppanien teema "avoin kaikille" on sopusoinnussa sen kanssa, että myös kirkon perussanoma armosta ja rakkaudesta on tarkoitettu jokaiselle ja että kirkossa on tilaa kaikille,

Myös Räsäsen kritisoiman Riihimäen seurakunnan kirkkoherra Sirpa Viherä kertoo, että seurakunta haluaa olla läsnä siellä, missä ihmiset ovat.

– Osallistumisemme ottaa kantaa siihen, että kaikki ovat Jumalan luomina arvokkaita ja yhdenvertaisia. Me emme aseta raja-aitoja sille, kuka on tervetullut kirkkoon ja kuka saa hakea apua hengellisiin tarpeisiinsa, Viherä sanoo.

Siihen, aiheuttaako osallistuminen Pride-viikon tapahtumiin piikkiä kirkosta eroamisissa, Viherä ei osaa ottaa kantaa.

– Valitettavaa, jos näin tapahtuu.