Alkaako Suomi jo avautua? Hallitus kokoontui neuvottelemaan koronarajoitusten purkamisesta

Onhan se tietysti kiva kun terveet ja hyvin voivat pääsevät viruslinkoihin Ravintolat,festarit huvipuistot,kirjastot,uimahalli jne.

Entäs yli 80 vuotiaat ja muut riskiryhmät( minä mukaan lukien) istutaanko 2022 asti neljän seinän sisällä,sillä väliin kun terveet ja hyvin voivat käyvät ulkomailta hakemassa seuraavan XXXL zombi viruksensa. Minä itse kuljen rollarin kanssa ja kaupassa käydessä käytän hengityssuojanta ffp3,mutta terveiden ja hyvinvoivien käytös on ollut minua kohtaan mitä pöyristyttävintä.Minun päälleni on yritetty sylkeä,minun perääni on huudeltu"Laita itees kyltti varokaa mul on korona","miks tuollaiset tulevat immeisten ilmoil","sun takia me ei päästä festareil",""Tapa ihtes niin ois yks suojella vähemmän" Ei huolta minulla on elvytys ja tehohoito kielto

Että minun puolestani nämä terveet ja virilit saavat painua vaikka Timbuktuun hakemaan seuraavan XXXL zombi viruksen mutta takasin sieltä on turha tulla.