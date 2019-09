Yleisurheilun MM-kisat Dohassa: katso kisaohjelma, suomalaisurheilijoiden suoritusajat sekä tv-lähetykset

Yleisurheilun MM-kisat alkavat Qatarin Dohassa perjantaina 27. syyskuuta. Kisat jatkuvat sunnuntaihin 6. lokakuuta saakka.

Kisaohjelmassa on lihavoitu lajit, joissa on mukana suomalaisurheilija. Jos nimen perässä on kysymysmerkki, urheilijan osallistuminen esimerkiksi kyseiseen finaaliin on vielä auki.

Dohan MM-kisaohjelma:

Perjantai 27.9.

16.30 M Pituus, karsinta

16.35 N 100 m, karsinta

16.40 N Moukari, karsintaryhmä A Krista Tervo?

17.10 N 800 m, alkuerät

17.30 N Seiväs, karsinta Wilma Murto

18.05 M 100 m, alkuerät

18.10 N Moukari, karsintaryhmä B Krista Tervo?

18.40 N Korkeus, karsinta Ella Junnila

19.00 N 3 000 m estejuoksu, alkuerä Camilla Richardsson

19.25 M kolmiloikka, karsinta Simo Lipsanen

19.55 M 5 000 m, alkuerät

20.30 M 400 m aj, alkuerät

23.59 N Maraton Anne-Mari Hyryläinen, Alisa Vainio

Perjantain tv-lähetys: TV2 kello 16–21.14 ja 23.50–02.45.

Lauantai 28.9.

16.15 M Kiekko, karsintaryhmä A

16.30 N 100 m, alkuerät

17.05 M 800 m, alkuerät

17.30 M Seiväs, karsinta

17.45 M Kiekko, karsintaryhmä B

18.05 M 400 m aj, välierät

18.45 M 100 m, välierät

19.15 N 800 m, välierät

19.25 N Moukari, finaali, Krista Tervo?

20.00 M/N 4x400 m, alkuerät

20.40 M Pituus, finaali

21.10 N 10 000 m, finaali

22.15M 100 m, finaali

23.30M 50 km kävely, Veli-Matti Partanen, Jarkko Kinnunen

23.30 N 50 km kävely, Tiia Kuikka

Lauantain tv-lähetys: TV2 kello 16.00–22.28 ja 23.25–04.45.

Sunnuntai 29.9.

20.05 M 200 m, alkuerät

20.40 N Seiväs, finaali Wilma Murto?

21.20 N 100 m, välierät

21.45 M kolmiloikka, finaali Simo Lipsanen?

21.55 M 800 m, välierät

22.35 M/N 4x400 m, finaali

23.20N 100 m, finaali

23.30 N 20 km kävely

Sunnuntain tv-lähetys: TV2 kello 20.30–01.00.

Maanantai 30.9.

16.30 N Keihäs, karsintaryhmä A

17.05 N 200 m, alkuerät

18.00 N Keihäs, karsintaryhmä B

18.20 N 400 m, alkuerät

20.05 M 110 m aj, alkuerät Elmo Lakka

20.30 N Korkeus, finaali Ella Junnila?

20.50 M 200 m, välierät

21.20 M 5 000 m, finaali

21.25 M Kiekko, finaali

21.50 N 3 000 m ej, finaali, Camilla Richardsson?

22.10 N 800 m, finaali

22.40 M 400 m aj, finaali

Maanantain tv-lähetys: TV2 kello 16.15–19.05, 19.55–22.49.

Tiistai 1.10.

16.30 M Moukari, karsintaryhmä A

16.35 M 400 m, alkuerät

16.50 M Korkeus, karsinta

17.30 N 400 m aj, alkuerät

18.00 M Moukari, karsintaryhmä B

18.15 M 3 000 m ej, alkuerät Topi Raitanen

20.05 M Seiväs, finaali

20.50 N 400 m, välierät

21.20 N Keihäs, finaali

21.35 N 200 m, välierät

22.10 M 800 m, finaali

22.40 M 200 m, finaali

Tiistain tv-lähetys: TV2 kello 16.15–19.00, 20.00–22.50.

Keskiviikko 2.10.

16.35 M 100 m, 10-ottelu

16.45 N Kuula, karsinta

17.05 N 100 m aj, 7-ottelu Maria Huntington

17.30 M Pituus, 10-ottelu

17.35 N 1 500 m, alkuerät Sara Kuivisto

18.00 N Kiekko, karsintaryhmä A

18.15 N Korkeus, 7-ottelu Maria Huntington

18.25 N 5 000 m, alkuerät

18.50 M Kuula, 10-ottelu

19.25 N Kiekko, karsintaryhmä B

20.05 M 110 m aj, välierät Elmo Lakka?

20.30 N Kuula, 7-ottelu Maria Huntington

20.35 M 400 m, välierät

20.40 M Korkeus, 10-ottelu

21.05 N 400 m aj, välierät

21.40 M Moukari, finaali

21.50 N 200 m, 7-ottelu Maria Huntington

22.35 N 200 m, finaali

22.55 M 110 m aj, finaali Elmo Lakka?

23.15 M 400 m, 10-ottelu

Keskiviikon tv-lähetys: TV2 16.15–23.38.

Torstai 3.10.

16.35 M 110 m aj, 10-ottelu

16.40 N kolmiloikka, karsinta Kristiina Mäkelä

17.30 M Kiekko, 10-ottelu, ryhmä A

18.15 N Pituus, 7-ottelu Maria Huntington

18.35 M Kiekko, 10-ottelu, ryhmä B

19.05 M Seiväs, 10-ottelu, ryhmä A

19.20 M Kuula, karsinta

20.05 M Seiväs, 10-ottelu, ryhmä B

20.10 N Keihäs, 7-ottelu Maria Huntington

22.00 M 1 500 m, alkuerät

22.05 M Keihäs, 10-ottelu, ryhmä A

22.35 N Kuula, finaali

23.00 N 1 500 m, välierät

23.10 M Keihäs, 10-ottelu, ryhmä B

23.50 N 400 m, finaali

00.05 N 800 m, 7-ottelu Maria Huntington

00.15 M 1 500 m, 10-ottelu

Torstain tv-lähetys: TV2 16.15–20.35 ja 20.50–00.40.

Perjantai 4.10.

20.10 M 1 500 m, välierät

20.15 M Korkeus, finaali

20.40 N 4x100 m, alkuerät

21.00 N Kiekko, finaali

21.05 M 4x100 m, alkuerät

21.30 N 400 m aj, finaali

21.45 M 3 000 m estejuoksu, finaali Topi Raitanen?

22.20 M 400 m, finaali

23.30 M 20 km kävely

Perjantain tv-lähetys: TV2 19.55–22.23 ja 23.25–00.50.

Lauantai 5.10.

16.30 M Keihäs, karsintaryhmä A Oliver Helander, Antti Ruuskanen, Lassi Etelätalo?

17.15 N 100 m aj, alkuerät Annimari Korte, Nooralotta Neziri, Reetta Hurske

17.50 N Pituus, karsinta Taika Koilahti

18.00 M Keihäs, karsintaryhmä B Oliver Helander, Antti Ruuskanen, Lassi Etelätalo?

19.55 N 4x400 m, alkuerät

20.05 M Kuula, finaali

20.25 M 4x400 m, alkuerät

20.35 N 3-loikka, finaali Kristiina Mäkelä?

20.55 N 1 500 m, finaali Sara Kuivisto?

21.25 N 5 000 m, finaali

22.05 N 4x100 m, finaali

22.15 M 4x100 m, finaali

23.59 M Maraton

Lauantain tv-lähetys: TV2 16.10–19.00, 19.45.–22.30 ja 23.55–02.35.

Sunnuntai 6.10.

19.05 N 100 m aj, välierät Annimari Korte, Nooralotta Neziri, Reetta Hurske?

19.15 N Pituus, finaali Taika Koilahti?

19.40 M 1 500 m, finaali

19.55 M Keihäs, finaali Oliver Helander, Antti Ruuskanen, Lassi Etelätalo?

20.00 M 10 000 m, finaali

20.50 N 100 m aj, finaali Annimari Korte, Nooralotta Neziri, Reetta Hurske?

21.15 N 4x400 m, finaali

21.30 M 4x400 m, finaali

Sunnuntain tv-lähetys: TV2 18.45–21.50.