Usain Bolt myöntää, että jalkapalloilun tempo ottaa koville

Kaikkien aikojen pikajuoksija Usain Bolt myöntää, että ammattijalkapalloilun tempoon tottuminen ottaa koville. Bolt harjoittelee parhaillaan Australiassa paikallisen A-liigan Central Coast Marinersin kanssa.

Tiistaina Bolt osallistui toimittajien nähden joukkueen harjoituksiin, ja osoitti pystyvänsä syöttämään. Kahdeksankertaisella olympiavoittajalla on kuitenkin paljon töitä liikkumisensa ja kuntonsa kanssa.

- Vaikeinta minulle on pysähtyä ja lähteä uudelleen, koska en ole tottunut kiihdyttämään ja hidastamaan toistuvasti. Kaikki on kiinni harjoittelusta ja pelisysteemiin tottumisesta. Minulla on aikaa, joten yritän oppia, Bolt sanoi.

Mariners pelaa harjoitusottelun perjantaina amatöörijoukkuetta vastaan, ja Boltin odotetaan aloittavan ottelun vaihtopenkillä.

- Uskoisin että hän saa peliminuutteja perjantaina, valmentaja Mike Mulvey sanoi.