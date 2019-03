Poika latasi tuvan täyteen energiaa – Ynni venytti puolivälieräratkaisun viidenteen otteluun

Repaleinen Kristika

Peli paketissa

Kupletin juoni:

Kristika Turku on ajautunut haastavaan tilanteeseen puolivälieräsarjassa. Joukkueen avausviisikon pelaajista kolme on sairastuvalla, ja altavastaaja Ynni raastaa sen minkä ehtii. Jos Kristika ei saa lisämiehiä jalkeille ratkaisevaan otteluun, Ynni on suosikki sunnuntaina.

Erikoista:

Ynnin Brian Moultrie ei ollut torstaina oma itsensä, vaikka hän rohmusi 16 levypalloa. Kokenut pelimies sortui usein hölmöihin ratkaisuihin hyökkäyspäässä.

Seuraavaksi:

Puolivälieräsarja huipentuu sunnuntaina Turussa.

Illan pelaaja

Shon Briggs:

Ynnin jenkkikolmikon etevin neljännessä puolivälieräkohtaamisessa. Laitahyökkääjän hermot kestivät ihailtavalla tavalla paineen alla. Hän teki kovilla tehoilla 30 pistettä ja kaapi päälle 12 levypalloa.

Ottelun viihdearvo

HHHH

”Vastustajaa ei tunnu pahemmin haittaavan, vaikka joka pelissä joku heidän avainpelaajansa tippuu pois. Hieno joukkue, joka pystyy uskomattomiin ratkaisuihin hyökkäyspäässä.” Jussi Eskola Ynnin luotsi