Oulussa järjestetään jääkiipeilyn nuorten MM-kilpailut – tulevaisuudentavoitteena maailmancup-tasoisen kisan järjestäminen

22 metrin korkuinen jykevä jääkiipeilytorni ja lähes 200 osallistujaa 16 eri maasta.

Puitteet ovat kunnossa Oulussa viikonloppuna järjestettäviin jääkiipeilyn nuorten MM-kisoihin ja aikuisten Eurooppa cupin finaaliin.

– Kilpailijoita on paljon enemmän, kuin osasimme kuvitella. Vieläkin on odotettavissa lisää ilmoittautujia. Joidenkin maiden kilpailijat ovat ilmoittautuneet jo ennen lumien tuloa, jotkut taas jättävät päätöksen viime tinkaan, Oulun kiipeilyseuran puheenjohtaja Paavo Hahtola sanoo.

Eurooppa cupin järjestäminen onnistuu Oulun kiipeilyseuralta vanhasta muistista, sillä sama koitos kisattiin Oulussa myös viime vuonna.

Ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa pidettävät nuorten MM-kilpailut sen sijaan on uudenlainen, mutta mielekäs haaste. Seuran tavoitteena on järjestää maailmancup-tason kilpailu lähivuosina.

– MM-kisojen järjestäminen on selkeä askel oikeaan suuntaan. Oulu on noussut Pohjois-Euroopan jääkiipeilypääkaupungiksi muutamassa vuodessa. Hommat ovat toimineet hyvin.

Hyvä tekeminen on huomattu kisoja myöntävissä johtoportaissa. Tämänvuotiset koitokset suorastaan työnnettiin hyvin suoriutuneiden oululaisten syliin.

Edes reilusti plussan puolella pysytellyt sää ei tuota järjestäjille vaikeuksia.

– Vesi valuu tornista, mutta se ei ole mikään ongelma. Viikonlopuksi on luvattu jo aurinkoisia pakkaskelejä. Se sopii meille hyvin.

Nuoret kilpailevat vaikeus- ja nopeuskiipeilyssä, Eurooppa cupiin osallistujat ainoastaan vaikeuskiipeilyssä.

Eurooppa cupin kilpailussa yleisön katseet kohdistuvat oululaiseen Veli-Matti Laasoseen. Nuorten kisassa mukana on useita oululaisia.

– Jää nähtäväksi, millaista menestystä on luvassa. Kukaan ei ole ollut ennen MM-karkeloissa mukana, mutta harjoittelu on ollut ahkeraa. Ulkomaisista kisaajista mukana on kovia nimiä maailmancup-voittajista lähtien.

Hahtolan mukaan varsinaista kotikenttäetua ei ole, vaikka torni onkin oululaisnuorille tuttu paikka.

– Kisatilanteessa reitti on aina erilainen. Koskaan ei voi tietää, millainen reitti siellä on vastassa.