Oululainen futisseura tarjoaa sopimusta Usain Boltille – "Tie on auki aina La Ligaan asti"

Oululainen jalkapalloseura lähestyi keskiviikkoiltana entistä pikajuoksutähti Usain Boltia. Kakkosessa pelaavan JS Herculeksen johtoon kuuluva ja aiemmin joukkuetta valmentanut Daniel Amokachi kirjoitti Twitterissä Boltille viestin, jossa hän tarjoaa ex-yleisurheilijalle suoraa sopimusta joukkueeseen.

– Minä opetan sinulle, kuinka tehdään maaleja. Tule JS Herculekseen. Suora sopimus, ei koeaikaa, Amokachi lupaa.

Bolt on jo pitkään haaveillut jalkapalloilijan urasta. Tällä hetkellä hän yrittää toteuttaa haavettaan Australian pääsarjassa pelaavan Central Coast Marinersin riveissä. Aivan helpolta unelmien toteuttaminen ei kuitenkaan tunnu.

– Vaikeinta minulle on pysähtyä ja lähteä uudelleen, koska en ole tottunut kiihdyttämään ja hidastamaan toistuvasti. Kaikki on kiinni harjoittelusta ja pelisysteemiin tottumisesta. Minulla on aikaa, joten yritän oppia, Bolt sanoi tällä viikolla joukkueen harjoitusten yhteydessä.

Amokachi uskoo twiittinsä perusteella, että Boltista on aivan maailman huipulle – mikäli twiitti on kirjoitettu aivan tosissaan.

– Tie on auki aina La Ligaan (Espanjan pääsarja) asti.

@usainbolt I will teach you how to score. Come to @JSHercules. Direct contract, no trial. Path open all the way to #laliga through us. Let me know and I will organize everything.