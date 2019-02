Mikä on OFA-akatemia? Palloliitto ja Oulun kaupunki tekevät uudenlaista yhteistyötä juniorijalkapalloilussa

OFA-akatemia kokoaa toisella asteella opiskelevat poikapelaajat yhteisiin aamu- ja iltapäiväharjoituksiin maanantaista torstaihin. Palloliitto satsaa valmennukseen, kaupunki tarjoaa myös iltapäivän harjoitusvuoroja.

Nimi on OFA, joten mikä se on? Oulu Football Academy, mutta mitä se tarkoittaa?

Palloliiton Pohjois-Suomen valmennuskeskuksen johtaja Juha Malinen haluaa ensin taustoittaa asiaa.

– Kun urheilulukiojärjestelmä tuli Suomeen, Kastelli oli jalkapallossa edelläkävijä. Urheilulukioiden ansiosta pelaajakehityksen taso oli korkea ja pohjoisesta tuli paljon maajoukkuepelaajia. Nyt ajat ja maailma ovat muuttuneet, ja tarvitsemme uutta potkua, Malinen sanoo.

Siksi Palloliitto ja Oulun kaupunki tekevät yhteistyötä entistä voimakkaammin uudella konseptilla. Aiemmin jalkapalloilijoiden haku tapahtui suoraan urheilulukioon, nyt uuteen akatemiaan valitaan pelaajat ensisijaisesti jalkapalloilullisten kykyjen perusteella monista eri kouluista.

Palloliitto toivoo, että toiselle asteelle pyrkivät lahjakkaat jalkapalloilijat hakisivat edelleen lähtökohtaisesti Kastellin urheilulukioon. Sen lisäksi pelaajat voivat kuitenkin hakea myös Kastellin, Laanilan, Merikosken ja Svenska Privatskolanin lukioihin tai Oulun seudun ammattioppilaitokseen. Akatemia koskee aluksi poikapelaajia.

Valinnat yhteistyökouluihin menevät luonnollisesti normaalien opinnollisten kriteerien kautta.

Akatemian päävalmentajaksi tulee Aleksi Tanner, jolla on tausta monessa oululaisessa seurassa. Tannerin työ on täyspäiväinen. Hän on aloittanut selvitystyön, joka kestää noin puoli vuotta.

– Kynnys on ollut viime vuosina sellainen, että urheilulukioon on päässyt kaksi poikapelaajaa. Nyt tavoitteena on 18–20 pelaajan ryhmä, jossa on ehkä 6–7 pelaajaa ikäluokasta. Määrä ei ole kuitenkaan niin olennainen tekijä kuin laatu. Puhumme ikäluokkien maajoukkuepelaajista tai sen lähettyvillä olevista pojista, Malinen toteaa.

Käytännössä valitsijat ovat Malinen, Tanner sekä aluejoukkuevalmentaja Mika Nurmela.

Uusi akatemia aloittaa elokuussa. Malinen puhuu päivän rytmistä ja laadukkaasta arjesta, kun koulutunnit ja harjoitukset sijoittuvat noin kello 8:n ja 17:n välille.

– Pelaajat harjoittelevat omassa ryhmässään maanantaista torstaihin aamulla ja iltapäivällä yhteensä kuusi kertaa. Viikonloppuna he ovat omien seurajoukkueidensa mukana. Laadukkaan harjoittelun lisäksi he saavat tarvittavan levon, kun harjoitukset eivät veny lähes yöhön.

Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä sanoo, että Palloliiton ja paikallisten toimijoiden yhteydenotosta on reilu vuosi aikaa. Lähtökohta prosessin etenemiselle oli Palloliiton lupaus taloudellisesta satsauksesta valmennukseen.

– Meillä ei olisi ollut mahdollisuutta laittaa valmennuspuolelle paukkuja. Meillä on urheilulukio ja pyöritämme urheiluakatemiaa, jossa edelleenkin on palloilulajeihin keskittyneitä valmentajia.

Kaupunki on noteerannut, kuinka tukku oululaisia junioreita on lähtenyt Kuortaneelle asti jalkapallolukioon.

– Halusimme olla kaupungin kanssa miettimässä vaihtoehtoja sille. Olemme lähteneet mahdollistajan roolista. Tiedämme, että on paljon nuoria, jotka eivät pääse Kastelliin. Yksilöille voidaan löytää järkevä polku.

Penttilä muistuttaa, että vaikka toiminta koskee aluksi vain poikia, toiveena on laajentaa se myös tyttöjen puolelle.

Kaupunki antaa aluksi iltapäivävuoroja Heinäpään jalkapallohallista. Yksi tulevaisuuden vaihtoehto on OLS:n ja AC Oulun yhteishankkeena Heinäpäähän suunnittelema halli.

Kastellin lukion rehtori Keijo Juppi korostaa, että urheilulukion näkökulmasta muutos ei ole suuri. Urheilulukio on tehnyt koko ajan yhteistyötä Palloliiton kanssa. Tiistaiksi, keskiviikoksi ja torstaiksi suunnitellut aamuharjoitukset olisivat joka tapauksessa myös Kastellin aikatauluissa.

– Ehkä jatkossa Palloliiton omat painotusalueet näkyvät harjoittelussa enemmän. Sehän ei ole huono asia, että eri puolella Suomea ollaan yhteisillä linjoilla, Juppi toteaa.

Iltapäivän harjoitukset eivät enää ole koulun ohjelmaa. Palloliitto on esittänyt harjoituksia alkavaksi kello 15.30, mutta Kastellin kanta on kielteinen, koska kyseessä on vielä kouluaika. Nyt pyrkimyksenä on aloittaa iltapäivätreenit kello 16.30.

Urheilulukion valttina on edelleen ympäristö, jossa urheilijan tukitoimenpiteet ovat korkealla tasolla.

– Muut kuin urheilulukiolaiset ja akatemiaurheilijat eivät saa meidän tukipakettiamme, joka on aikamoisen kattava.

Juppi muistuttaa, että lahjakas urheilija on aikaisemminkin päässyt akatemian aamutreeneihin muistakin oppilaitoksista, jos hän on ollut maajoukkuetasolla.

– Isoin juttu tässä on, että Palloliitto satsaa valmennukseen ja iltapäivätreenit tulevat lisänä. Kastellin urheilulukio vastaa aamutreeneistä, ja harjoitukset suunnitellaan Palloliiton valmentajan ja koulun valmentajan kanssa.

Kastellissa ei koeta, että heidän varpailleen on astuttu.

– Ei missään nimessä. Tästä on ollut puhetta pitkään, ja oli tiedossa, että Palloliitto satsaa valmennuspuoleen tällä alueella. Yhteistoimintaahan tässä tehdään.