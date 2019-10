Limingan Niittomiesten liigajuna on aikataulussa – "Jo viime keväänä olisimme voineet mennä paljon pitemmälle"

Viime keväänä Limingan Niittomiesten leirissä uskaltauduttiin unelmoimaan suuria. Pudotuspelien aikoihin ilmaan heitettiin jopa ajatus liiganoususta.

Hienosta kaudesta jäivät lopulta käteen seurahistorian paras runkosarjasijoitus (toinen) ja välieräpaikka. Se jätti nälkää.

– Matka jäi vähän kesken. Jäi sellainen olo, että olisimme voineet mennä paljon pitemmälle, LNM-hyökkääjä Joona Viiltola muisteli.

Nousutavoittein kuluvaan kauteen ponnistaneet liminkalaiset ovat syksyn aikana todistaneet, ettei liigaunelma ole pelkkää päiväunta. Niittomiehet kukisti lauantaina Loviisan Torin maalein 6–5.

Viiltolan (2+0) johdolla jo seitsemännen peräkkäisen voittonsa lauantaina summannut LNM vankisti samalla sarjajohtoaan.

Liigajuna on siis täsmällisesti aikataulussaan.

LNM:n nousu Divarin keskikastin puurtajasta sarjan kärkiryhmäksi on ollut rivakka.

Niittomiehiä jokaisella kuudella Divari-kaudella edustanut Viiltola kiittelee kehityksestä puuhamiehiä, jotka ovat urakoineet seuraa liigakelpoiseksi. Pelillisen harppauksen LNM on ottanut toista kauttaan liminkalaisia luotsaavan Harri Naumasen alaisuudessa.

Naumanen teki lauantaina LNM-debyyttinsä myös pelaajana. 38-vuotias konkari hääri kahden erän ajan isäntien kolmoskentän sentterinä.

– LNM:ssä on ollut todella hyviä valmentajia, mutta Harri on tietynlainen kruununjalokivi. Meillä on nyt erittäin vahva peli-identiteetti ja suunnitelma jokaiseen tilanteeseen.

Viiltola korosti, ettei LNM ole vielä käynyt lähelläkään potentiaalinsa ylärajaa. Vaativa pelityyli edellyttää täydellistä keskittymistä. Toisinaan punainen lanka on kadonnut otteluiden sisällä.

Kasvuprosessia helpottavat nappiin osuneet hankinnat. Merikoski SBT:ssa viime kaudella kovaa jälkeä tehneet Mika Heiskanen ja Vesa Heikkinen ovat takoneet tehopisteitä myös LNM-paidassa.

– Meillä on kolme kovaa kentällistä, joista jokainen pystyy tekemään maaleja. Jos jollakin on huono päivä, kahteen muuhun kentälliseen voi luottaa sataprosenttisesti.

Joukkueen kokeneeseen kaartiin kuuluva Viiltola on hoitanut oman osuutensa pistetehtailusta. Saldon 11+3 summannut hyökkääjä johtaa LNM:n sisäistä maali- ja tehopistetilastoa.

– En ole niitä pelaajia, jotka elävät tehopisteistä. Enemmän tulee katsottua plusmiinustilastoa kuin maali- ja syöttösaraketta. On helppo pelata, kun rinnalla on kovan luokan pelimiehiä, Viiltola painotti.