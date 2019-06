Konkarihyökkääjä Jussi Jokinen jatkaa Kärpissä – "Kyllä se oli helppo päätös"

Yli tuhat NHL-peliä pelannut Jussi Jokinen jatkaa Kärpissä seuraavat kaksi kautta.

– Kyllä se oli helppo päätös, Kärpät oli ehdoton ykkösvaihtoehto. Teimme päätöksen koko perheen kanssa. Lapset ovat innoissaan menossa suomalaiseen kouluun ja vaimollekin on työpaikka kunnossa, Jokinen kertoo Kärppien Facebook-streamissa.

– NHL-urani on tämän sopimuksen myötä ohi. Haluan päättää urani Kärpissä, hän kertoo.

Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho uskoo Jokisen olevan tärkeä palanen kauden 2019–2020 joukkuetta.

– Hienoa, että Jussi päätti nyt lopullisesti palata kotiin ja Kärppiin. Hän on varmasti merkittävä palanen tulevan kauden joukkuetta. On hyvä, että Jusa on nyt alusta asti joukkueen mukana. Sitä kautta hän pääsee sisään joukkueen rytmiin ja pelaamiseen.

Jokinen palasi Kärppiin tämän vuoden tammikuussa. Tuolloin solmittiin loppukauden kestänyt sopimus.

Konkarihyökkääjä kirjautti kevättalven aikana hyvät tehopisteet. Viiden ottelun pisteputkella kevätkauden aloittanut hyökkääjä summasi runkosarjassa lopulta 14 otteluun tehopisteet 6+14=20. Pudotuspeleissä tahti oli maltillisempaa, mutta Jokinen oli silti joukkueensa kolmanneksi tehokkain pelaaja pisteillä 2+7=9.



Kärppien joukkue siirtyy omatoimiselle harjoitusjaksolle keskiviikkona 19. kesäkuuta, ja aloittaa yhteisen harjoittelun taas maanantaina 29. heinäkuuta.

Lue lisää: millainen pelaaja 35-vuotias Jokinen on tänä päivänä?