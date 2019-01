Nyt se on totta! NHL-konkari Jussi Jokinen palaa Kärppiin loppukauden kattavalla sopimuksella: ”Uskomatonta tulla takaisin”

Kotimaan jääkiekkoliigaa johtava Kärpät julkisti sunnuntai-iltana uutisen, jota Kaleva ennakoi jo reilu viikko sitten. Upean uran NHL:ssä ja Leijonissa tehnyt Jussi Jokinen on solminut Kärppien kanssa loppukauden kattavan sopimuksen.

Näin hyökkääjä palaa seuraan, josta hän ponnisti NHL:ään vuoden 2005 Suomen mestaruuden jälkeen.

Kärpillä on Kalajoen kasvatin sydämessä erityinen sijansa. Jääkiekkoilijan urallaan lähes kaiken mahdollisen nähneelle ja kokeneelle pelaajalle pesti Kärppiin on elämys, joka nostaa tunteet pintaan.

Edellisen kerran Jokinen edusti Kärppiä NHL:n työsulkukaudella 2012–2013.

Jussi Jokinen (2. oik.) oli voittamassa Kärppien 2000-luvun ensimmäistä Suomen mestaruutta vuonna 2004. Jokinen otti kultajuhlissa ilon irti Juha-Pekka Haatajan (vas.), Janne Pesosen ja Petr Tenkratin kanssa. KUVA: Leinonen Jukka

Jokinen on aina ollut Kärppien kannattajien keskuudessa suosittu ja pidetty pelaaja.

– Uskomatonta tulla takaisin ja päästä pelaamaan. Olin aika nuori poika, kun lähdin Oulusta maailmalle. Oulu on ollut NHL-vuosieni aikana turvasatama, jossa on ollut aina hyvä valmistautua uuteen kauteen. On varmasti tunteikas hetki, kun nyt palaan Raksilaan, Jokinen painottaa.

35-vuotias hyökkääjä on joutunut käsittelemään viime aikoina myös luopumiseen liittyviä tunteita. Jokinen piti loppuun asti ovea auki NHL:n suuntaan, mutta maailman kovimmasta jääkiekkoliigasta ei tullut enää varteenotettavaa sopimustarjousta.

Yli tuhannen ottelun NHL-ura on todennäköisesti ohi, mutta intohimo jääkiekon pelaamiseen ja voittamiseen roihuaa yhä vahvana.

Jokisen ratkaisu kirkastui pikkuhiljaa sen jälkeen, kun hän pelasi marras-joulukuussa seitsemän ottelun pätkäpestin Sveitsin kakkosliigan Klotenissa.

Kuluvan kauden aikana Jokinen on herättänyt kiinnostusta muun muassa Kari Jalosen luotsaamassa Bernissä ja Ruotsin liigan Växjössä, jossa pelaa Jokisen hyvä ystävä Janne Pesonen.

Lopulta kotiinpaluun kutsu oli vastustamaton, vaikka muualta Jokinen olisi saanut taloudellisesti paremman sopimuksen.

– Viime kaudella edustin NHL:ssä neljää eri seuraa, sitten oli keikka Sveitsiin. Olen kiertänyt niin paljon, että nyt halusin tulla tuttuun paikkaan. Oulussa pääsen asumaan kotiini, Oulussa on veljen perhe ja paljon ystäviäni. Nämä asiat avasivat silmäni, ja alkoi tuntua siltä, että haluan kotiin, jos vain saamme asiat sovittua Kärppien kanssa, Jokinen taustoittaa.

Viikonloppuna asiat konkretisoituivat, kun Jokinen pakkasi lauantaina tavaransa Floridan kodissaan ja aloitti matkansa Yhdysvalloista kohti Suomea.

Sunnuntai-iltana hän jakoi jo Kärppien tiedotustilaisuudessa Raksilassa kommenttejaan maailmanmiehen itsevarmuudella.

"Kärsivällisyyttä pitää toitottaa itsellenikin"

Yksi tärkeimmistä sopimuksen solmimisen syistä oli Kärppien tarjoama urheilullinen haaste. Kärpissä Jokiselle on tarjolla ratkaisijan rooli joukkueessa, jonka ainoa tavoite kevään peleissä on Suomen mestaruus.

– Tässä vaiheessa uraa mestaruudet ja voittaminen ovat se juttu, miksi tätä tehdään.

Pohjois-Amerikassa viettämiensä vuosien aikana Jokinen on seurannut Kärppien otteita tarkasti. Myös Jokinen on inspiroitunut päävalmentaja Mikko Mannerin luomasta pelitavasta, joka antaa pääosan esittäjille mahdollisuuden toteuttaa itseään ja pelata vaistoillaan.

– Kärpät on ollut Suomen jääkiekkoilussa suunnannäyttäjä puolitoista vuotta, Jokinen kehuu.

Jokinen on aina halunnut olla joukkueissaan eturivin ratkaisija, johon katseet kääntyvät tiukoissa paikoissa. Pääsääntöisesti Jokinen on myös pystynyt ratkaisijan vastuunsa kantamaan, vaikka viime kausi NHL:ssä oli konkarille harvinaisen tahmea.

Kärppiin Jokinen liittyy tilanteessa, jossa hänen edellisestä ottelustaan on kulunut lähes kaksi kuukautta. Pelaaja myöntää, että asetelma on haastava – ja hieman samankaltainen kuin Oskar Osalalla, jonka Kärpät hankki marraskuussa.

Osala myönsi hiljattain, että hän on ollut Kärppien pelitavan vaatimusten kanssa välillä ihmeissään.

– Hyppään pelitauon jälkeen niin sanotusti liikkuvaan junaan tammikuussa, kun kaikki muut ovat jo parhaassa kunnossaan. Tällaisesta edes minulla ei ole aiempaa kokemusta, Jokinen naurahtaa.

Jussi Jokinen teki itsestään NHL-pelaajan Dallas Starsissa. Hän edusti seuraa vuosina 2005–2008. KUVA: LARRY W. SMITH

Jokinen on viettänyt viime ajat Floridan-kodissaan ja käynyt oheisharjoitusten lisäksi neljä kertaa viikossa jäällä Olli Jokisen pelaaja-akatemian juniorijoukkueen mukana.

Floridan harjoitusjäiltä on jopa Jokisen kokemuksella vaativa loikka Suomen Liigan peleihin, joissa korostuvat luistelutempo ja kaksinkamppailukovuus.

– Totta kai tiedostan, millaiseen valokeilaan olen tulossa. Kaikki odotukset voivat ampua yli. Kärsivällisyys on sana, jota minun pitää toitottaa itsellenikin.

Jokinen tietää että, pelikunnon virityksessä ei ole tarjolla pikavoittoja tai oikotietä. Paras vire löytyy vain pelaamalla.

Tositoimiin lauantain Sport-kotiottelussa

Konkari liittyy Kärppien joukkueeseen maanantaina. Suunnitelman mukaisesti Jokinen pelaa ensimmäisen ottelunsa lauantaina 2. helmikuuta, kun Kärpät kohtaa Raksilassa Sportin.

Sport-ottelun jälkeen Kärpillä on runkosarjassa jäljellä vielä 14 peliä.

– Kun pelaan sen viitisentoista peliä, olen pudotuspelien alkaessa optimikunnossani ja pystyn auttamaan joukkuetta omilla vahvuuksillani, Jokinen pohjustaa.

– On aina ollut elintärkeää, että löydän uudesta joukkueesta oikean roolin ja kemian ketjukavereiden kanssa. Varmasti "Mamballa" (päävalmentaja Manner) on paljon miettimistä, mihin hän minut laittaa. Kärpillä on niin paljon hyviä pelaajia.

Kenen kanssa itse haluaisit pelata?

– On minulla vahvat mielipiteet, minkä tyyppisten pelaajien kanssa haluaisin pelata, mutta en halua puhua siitä julkisesti. Turha on ainakaan sotkea koostumuksia, jotka toimivat.

Varmaa on, että Jokinen saa vastuuta Kärppien ylivoimapelin kapellimestarina. Toistaiseksi ylivoimapelin tehokkuus ei ole vastannut kovia odotuksia.

– Uskon, että ylivoimapelissä pystyn auttamaan joukkuetta paljon. Meidän täytyy vain löytää oikea kombinaatio, jolla ylivoimaa pelataan ja tulla tutuiksi toistemme kanssa. Se ei tapahdu yhdessä yössä.

Ura jatkunee myös ensi kaudella

Jokinen saapuu Ouluun yksin. Hänen vaimonsa ja kaksi lastaan jäävät kärppäpestin ajaksi Yhdysvaltoihin.

Ensi kauden suunnitelmat ovat vielä auki, mutta Jokinen näyttää varovasti vihreää valoa peliuran jatkolle.

– Haluan pelata, mutta tässä ei mennä enää vain jääkiekkoilija Jussi Jokisen ehdoilla. Kaikki pitää miettiä perheen parasta ajatellen. Kärpät on jatkossakin minulle erittäin hyvä vaihtoehto, Jokinen muotoilee.

Jokinen tunnetaan myös Leijonien pitkäaikaisena luottopelaajana. Hyökkääjä on edustanut Suomea seitsemän kertaa MM-kisoissa ja kahdesti olympialaisissa.

Jussi Jokinen (etualalla) on Leijonien pitkäaikainen luottopelaaja. Juhlittavaa riitti myös Sotshin olympialaisissa vuonna 2014. KUVA: LARRY W. SMITH

Tulevana keväänä MM-kisat pelataan Slovakiassa. Tällä kertaa Jokisen nimeä ei tarvitse pyöritellä kokoonpanopohdinnoissa.

– Olen ilmoittanut maajoukkueen general managerille Jere Lehtiselle, että en ole käytettävissä. Olen jo nyt kolme kuukautta erossa perheestäni. MM-kisojen myötä siihen olisi tullut vielä kuukausi lisää.

Seuraavien kuukausien ajan Jokinen keskittyy vain yhteen asiaan.

Hän haluaa johdattaa Kärpät Suomen mestariksi.

