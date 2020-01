Kapteeni täynnä tahdonvoimaa – Vili Hautala laittaa kroppaa peliin Ynnin puolesta

Vierasjoukkueen valmentaja Juha Ruohonen huitoo käsillään ilmaa peliparketin laidalla. Hän karjuu pelaajilleen, ettei levypallotilannetta voi hävitä kahdella miehellä yhtä vastaan.

Pelaajakasan keskeltä pallon syliinsä kauhonut Vili Hautala haistaa tilanteen otollisuuden. Ynnin kapteeni kääntää katseensa kohti turkulaisten vaihtopenkkiä ja hymyilee leveästi.

– Voi sen hävitä, kun on vastassa näin hirveä pomppu, hän kuittaa.

Pieni, pelin sisällä tapahtuva tilanne kuvastaa osuvasti suurempia asioita.

Se on malliesimerkki kapteeni Hautalan periksiantamattomasta pelityylistä ja koko oululaisjoukkueen yleisilmeestä. Ynnin peli on raiteillaan ja pelaajilla on hauskaa yhdessä.

– Mielestäni olemme löytäneet uuden tatsin tekemiseen vuodenvaihteen jälkeen. Pelimme on nyt kovalla tasolla, vaikka tänään meillä oli omat haasteet pitää koko 40-minuuttinen ehjänä, Hautala sanoo ottelun jälkeen.

Palataan vielä siihen ponnistusvoimaan. Kuinka hirveä se oikeasti on?

– Jaa, parempi varmaan, ettei puhuta siitä enempää. Sanotaan, että se oli riittävä siihen tilanteeseen, Hautala naurahtaa.

Ynnin päävalmentaja Jorgo Dakaj antaa Hautalan olalle lämpimät taputukset. Sitten hän avaa sanaisen arkkunsa.

– Olen ylpeä, että minulla on Vilin kaltainen pelaaja. Hän uhraa kroppansa aina joukkueen eteen.

Ynni pani hommat jännäksi sunnuntaina. Joukkueen esitys oli kuin matka vuoristoradalla. Huumaavaa alkukiihdytystä seurasi kaksi jyrkkää laskua. Ratkaisupaikassa, päätösneljänneksellä, korisukka heilui jälleen iloisesti. Lopulta Ynni kaatoi Kristikan miesten 1. divisioonan ottelussa 93–87.

– Vastustaja paransi puolustuspeliään huomattavasti toisella neljänneksellä. He onnistuivat sulkemaan Dedrickin (pelintekijä Dedrick Basile) pelistä pois. Saimme vapaita heittopaikkoja muille, mutta heitot eivät oikein uponneet, Dakaj summasi.

Piskuinen Basile pommitti kovasta vartioinnista huolimatta 35 pistettä. Hän kuorrutti ylivertaista tilastoriviään vielä kymmenellä syötöllä ja yhdeksällä levypallolla.

Voitto oli Ynnille arvokas. Joukkue vankisti asemaansa keskikastissa ja ero pudotuspeliviivaan venähti jo kuuteen pisteeseen.

