Hannu Mikkola oli ylivoimainen ykkönen, Timo Mäkinen ylivoimainen kakkonen.

Tai sanotaan niin, että Timo Mäkinen oli ylivoimainen ykkönen, Hannu Mikkola kakkonen. Ja Markku Alén! Siinä pojassa oli sähköä ja tyyliä! Aivan erilainen persoona kuin kaikki muut rallikuskit, joita nuori Juha Kankkunen tapitti Jyväskylän suurajojen tienpenkalta.

– Ajattelin että perkele, jos mustakin jonain päivänä tulisi. No tuli jonain päivänä, mutta menihän siihen vähän aikaa. En edes kuvitellut, että minusta tulisi maailmanmestari, se oli vain pienen pojan haave, Kankkunen sanoo.

Pienen pojan haave toteutui aikanaan neljänä maailmanmestaruutena, mutta niistä yhtäkään Juha Kankkunen ei olisi voittanut, ellei olisi saanut 1980-luvun alussa tuekseen Timo Jouhkia.

Kaikkien aikojen suomalainen rallimanageri oli huomannut Champion-rallissa 1978, että hänen edelleen oli ängennyt joku tuntematon Laukaan poika vanhalla Escortin rämällä.

Niinpä Jouhki laittoi Aulis ”Ali” Haimakaisen soittamaan Kankkuselle ja pyytämään tätä ajamaan Jouhkin autolla.

– Pakkasin vanhaan Teboilin putkikassiin kaikki vaatteeni ja rahani. Niitä oli kaksisataa markkaa. Ja kun tapasin Timo Jouhkin ensimmäisen kerran, vapisin niin että hyvä ettei tullut paskat housuun. Mutta siitä se lähti. Ilman Jouhkia en olisi varmaan ikinä ajanut rallia, kun rahat loppuivat ja maatalosta piti pitää huolta.

Kankkunen oli tajunnut omat lahjansa jo poikasena, kun hän kepitti 160 jääratakisaa ajaneen isänsä.

– Itseään on vaikea kehua, mutta ehkä periksiantamattomuus ja kova työ olivat minun ominaisuuteni. Mä olen keskisuomalainen, Laukaasta kotoisin oleva maanviljelijän poika. En mä ollut mitään, tavallinen paskahousu. Mutta tiesin, että osaan ajaa jollakin lailla, jos pieksen isän.

Juha Kankkunen seppelöitiin RAC-rallin voittajaksi Englannissa 1987. KUVA: Martti Kainulainen

Rallin MM-sarjassa Kankkusen ura nousi melkein pystysuoraan sen jälkeen kun hän ensimmäisellä yrityksellä voitti Safari-rallin 1985.

– Ei ole ikinä helppoa voittaa maailmanmestaruutta, mutta sen puolustaminen vasta vaikeaa on. Mitä sen jälkeen tulee, mitä lehdistö tekee. Ja mitä tapahtuu, kun tulee selkään taputtajia. Se on yksinäisen ihmisen raakaa puurtamista. Niin kauan kuin sitä jaksat, sä pärjäät. Mutta kun pikkuisen luiskahtaa alta suksi, se on ihan eri asia.

Kankkunen kiersi MM-sarjaa vuoteen 2002 asti. Sitten alkoivat vaikeat ajat.

– Huippu-urheilusta luopuminen ei ole helppoa. Minulta meni kaksi vuotta. Minusta meinasi tulla alkoholisti, meinasin seota täysin.

Nyt matkamittariin on tulossa 60 vuotta ja Juha Kankkusen suksissa on hyvä pito.

– Tosikaverit ovat erottuneet paskaporukasta. On hyvä olla, saan tehdä mitä haluan. Rakastan edelleen autoilua, mutta saan vapaasti hengittää. Kukaan ei sano, että huomenna aamulla seitsemältä pitää ajaa pätkäpohja. Elän oman aikatauluni mukaan.

Sen mahdollistaa oman ajokoulun pyörittäminen. Muistot rallivuosilta ovat enää legendoja, joita on mukava heittää muiden vanhojen patujen kanssa. Ja aikuisten poikiensa kanssa Kankkunen on lähdössä viettämään merkkipäiväänsä Keniaan, missä hän 1985 voitti Safari-rallin.

Kun pojat olivat pieniä, vaati ravintolaan meneminen ulkomailla turvamiesten ottamista mukaan.

– Minua hävetti lasten puolesta. Ne katsoivat minua sinisin silmin, että iskä, mitä sä olet tehnyt, oletko sä joku rikollinen. Kaikki kyttäävät sinua. Koetin selittää, että isi on ajanut vähän rallia. Eihän ne tajunneet. Ralli, mitä se on?