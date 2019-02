Runkosarjavoitto lämmitti Kärppiä – Manner iloitsi voiton lisäksi Tieksolan liigadebyytistä: "Ei tarvinnut hävetä"

Kärpät varmisti keskiviikkoiltana sen, mikä on ollut käytännössä selvää jo pitkän aikaa. Oululaisjoukkue lähtee kevään pudotuspeleihin runkosarjan voittajana. Samalla Kärppien tilille kilahti vajaat 33000 euroa ja varma paikka ensi kauden Mestarien liigaan.

– Suurin merkitys runkosarjan voitossa on kotietu pudotuspeleissä loppuun saakka. Kopissa me emme puhu voitoista tai tappioista ja näen, että se toi nyt hienon tuloksen. Joukkueesta pitää olla ylpeä, päävalmentaja Mikko Manner kehaisi.

Kärppien voitto ei ollut tämän kauden säkenöivin esitys Raksilassa. Isännät olivat altavastaajia ensimmäisessä erässä, mutta toisesta erästä lähtien Kärpät oli parempi joukkue.

Kärpät voitti HPK maalein 3-2 keskiviikkona Raksilassa. Samalla varmistui Kärppien runkosarjan voitto.

–Ensimmäisen ja kolmannen erän pysyimme mukana, mutta toisessa olimme pahasti perässä. Kärpät oli todella hyvä niissä hetkissä, kun menettivät kiekon tai saivat kiekon, vieraiden päävalmentaja Antti Pennanen puolestaan kehui.

Leskinen ratkaisi ja palasi pörssikärkeen

Maalitehtailun aloitti tshekkihyökkääjä Radek Koblizek, joka viimeisteli avauserässä osuman, joka vaikutti pahasti paitsiolta. HPK onnistui kuitenkin tasoittamaan pelin ansaitusti ennen erätaukoa.

Toisessa erässä Kärpät otti pelin haltuun ja iski erän puolivälin paikkeilla kaksi maalia pikatahtiin. Illan komein osuma oli Kärppien toinen maali, jossa Rasmus Kupari nosti kiekon vahvasti hyökkäysalueelle ja antoi maalin takaa vaikeasta paikasta nappisyötön ketjukaveri Aleksi Heponiemelle, jolla oli helppo työ siirtää kotijoukkue johtoon.

– Rasmuksella on silmät selässäkin, Heponiemi naurahti.

Hetkeä myöhemmin Ville Leskinen iski ottelun voittomaaliksi jääneen Kärppien kolmannen osuman. Samalla Leskinen nousi Liigan pistepörssin kärkeen ohi HPK:n Teemu Turusen, joka ei pelannut ottelussa.

Päätöserässä HPK kavensi Otto Paajasen maalilla. Vieraat saivat päätöserässä muutaman maukkaan paikan, mutta Jussi Rynnäs kärppämaalilla hoiti tilanteet tyylikkäästi.

–Ajattelimme varmasti, että kolmannessa erässä jatkuu automaattisesti toisen erän hyvä hallinta ja hyökkäyspeli. HPK iski kuitenkin kaiken peliin ja lopussa tarvitsimme vähän tuuriakin, Manner näki.

Tieksolan debyytti onnistui

Kärppien riveissä debytoi vasta 17-vuotias hyökkääjälupaus Tuukka Tieksola. Nuorukainen nousi mukaan Kärppien liigarinkiin Oskar Osalan, Tino Metsävainion ja Otto Karvisen poisjääntien takia.

Tieksolan oli tarkoitus olla keskiviikkona vain varamies, mutta Sami Anttilakin joutui jättäytymään sivuun aamujäiden jälkeen, joten pelipaikka aukesi yllättäen.

– Ei tarvinnut hävetä hänen esitystä. Meillä on A-junnuissa 5-7 pelaajaa, jotka voi heittää koska tahansa tuohon eivätkä he tule vain selviytymään – he tulevat auttamaan joukkuetta, Manner sanoi.

Tieksola pelasi kelpo debyytin ja väläytteli muutamaan otteeseen kiekollista osaamistaan. Debytantti pelasi muun muassa Teemu Kivihalmeelle oivan maalipaikan, mutta amerikansuomalainen ei onnistunut.

– Tuukalla ei mene sormi suuhun kiekon kanssa. Tietynlaista rohkeutta pysyä kiekossa tietysti puuttui vielä ja joissain paikoissa ei vielä uskaltanut reagoida, kuten olisi reagoinut junnupelissä, mutta paljon hän toi omaa osaamistaan meidän peliin.

Kärppien kokoonpanosta tippui juuri ottelun alla myös päivällä sairastunut puolustaja Jani Hakanpää.

