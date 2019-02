Kärpät varmisti runkosarjavoiton - HPK kaatui niukasti Raksilassa

HPK pelaaja lyö mailalla Jari Sailion suuhun, eikä 4 tuomaria sitä nää, veri valuu suusta ja Sailion peli päättyi siihen kolhimiseen.

Tämä on SM liigan tuomarien taso.

Selostaja on erittäin suuri HPK fani, Kärppien kadehtija Vaasasta, piti laittaa välillä radion puolelle kun ei jaksa tuota kuunnella, valitettavasti radio on minuutin edellä selostuksessa, tämä on sitä Helsinkiläistä osaamista.