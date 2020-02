Rikkinäinen mediakuutio, ruma tappio ja Krejcikin loukkaantuminen pilasivat Kärppien juhlapäivän – Väkevän paluun tehny Juhamatti Aaltonen valotti kärppäsiirron taustoja

Raksilan perjantai-illassa kaikki oli pedattu etukäteen kotijoukkueen juhlapäivälle. Juhamatti Aaltosen riemukkaan kotiinpaluun ja maalivahtilegenda Niklas Bäckströmin uran muistelun piti antaa viikonvaihteen ensimmäiselle HIFK-pelille Kärppien kannalta voittoisat suuntaviivat.

Toisin kävi. Ensin petti Raksilan 15 vuotta vanha mediakuutio, eikä Bäckströmin pari kuukautta valmisteltua tribuuttivideota pystytty näyttämään yleisölle. Sen jälkeen HIFK marssi vakuuttavaan 1–5-vierasvoittoon.

– Saimme hyvän startin peliin, mutta HIFK puolusti omaa maaliaan hyvin ja oli tehokas maalipaikoissaan. Luu ja epäonnistumisen fiilis jäi käteen, kärppäluotsi Mikko Manner jutteli pelin jälkeen.

Kärppäpakki Jakub Krejcik koki kovia puolustusalueen kulmassa. Krejcik poistui pukukoppiin yhdessä Kärppien lääkärin kanssa.

Sysimusta kruunu oli Kärppien ykköspakki Jakub Krejcikin loukkaantuminen toisessa erässä. Ilmeisesti ranteensa kaatuessaan loukannut tshekkipakki lähti jatkotutkimuksiin jo kesken pelin, eikä kärppäleiristä hiiskuttu Krejcikin tilanteesta mitään tappiopelin jälkeen.

Aaltonen heti Kärppien kärkeä

Illan iloisin anti oli lopulta Aaltosen paluu. HIFK-pelissä Aaltonen pohjusti Kärppien avausmaalin ollen muutenkin oululaisjoukkueen ehdotonta parhaimmistoa.

Iin kasvatti oli liukas liikkeissään – etenkin ketjukavereihinsa Jussi Jokiseen ja Janne Pesoseen verrattuna.

– Aamulla oli heti hyvä fiilis jäällä. Mukava oli pelata ja ketjun suhteen oli todella luottavainen fiilis. Emme ehkä ole kovin paljon pelanneet aiemmin yhdessä, mutta olemme hyviä kavereita ja vähän sellaisia old school -tyyppejä kiekon suhteen. Olin kyllä todella innoissani tuosta, Aaltonen intoili pelin jälkeen yhteispelistä Jokisen ja Pesosen kanssa.

Aaltonen pääsi välittömästi mukaan myös Kärppien koko kauden tökkineeseen ylivoimapeliin. Iin taikuri taikoi siihen välittömästi lisäpuhtia, vaikka tulos jäi vielä uupumaan.

– Ylivoimapeliin tuli heti oveluus mukaan, Manner kehui.

Perheenlisäystä tulossa

Aaltonen saapui Ouluun vasta perjantain vastaisena yönä. Lähtö Ouluun tuli miehen mukaan nopeasti, joten siirtokuviot saatiin maaliin vasta viime hetkillä torstaina.

Pöydällä oli sopimustarjouksia monesta eri suunnasta. Tällä kertaa hän oli kuitenkin normaalia tarkempi valikoidessaan loppukauden pelipaikkaansa.

– Meille on tulossa perheenlisäystä. Laskettu aika on 20. maaliskuuta. Asioita joutui miettimään monelta kantilta etenkin ulkomaan tarjousten osalta, kun on synnytys edessä, Helsinkiin elämänsä rakentanut Aaltonen pohti.

Raksilan pihalla ei näkynyt perjantaina Aaltosen edellisen kärppäpestin ajoilta tuttua mustaa Porschea, josta Iin taikuri on tullut tunnetuksi.

– Autokuume on sammunut. Ne autotkin ovat jo molemmat rikki ja poissa kuvioista. Perheauton aika seuraavaksi ja kunhan automaattilaatikko