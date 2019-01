"Puitteet ovat jääneet 90-luvulle", liput maksavat liikaa ja ottelutapahtumassa on parannettavaa – lukijat kommentoivat, miksi Kärppien yleisömäärä on laskussa

Huvittaa nuo Kärppien ilmoittamat yleisömäärät. Ticketmaster näyttä usein keski katsomoiden olevan loppuun myyty. Kuitenkin siellä saattaa olla, väitän satoja tyhjiä penkkejä. Nyt on jääkiekon kova ydin joilla ollut kausikortti kymmeniä vuosia jättänyt kausikortin lunastamatta. Osa on eläköitynyt rahat ei riitä kausikorttiin. Osa on tyytymätön pelin tasoon, joukkueita on vaan liikaa. No nyt , kun katsoo Kärppien lehti mainosta otteluun, niin siellä on 71 firman logot. Nämä paikat on sitten annettu firmoille kausikortteja vastaan. Jostain syystä nämä firmojen kausikortit eivät sitten varsinkin viikolla vedä yleisöä ??? En jaksa uskos, että nämä olisi tavis ihmisten paikkoja. Jos maksat parhaille paikoille kausikortista 700 e , niin tuskin jätät pelejä väliin. Eli yleisökatoon on syynä kausikorttien menekin väheneminen.

Viikolla on sitten irtolippujen myynti vähäisempää. Syitä on monia. Yksi on tietenkin , että matsit näkyy kotona siitä 55 tuuman tv;stä Hd;nä ja äänet tulee soundbarista. . Lapsiperheille kausikortit ovat huono vaihtoehto. Missä lapsiperheessä jaksetaan käydä 2-3 x vk:ssa katsomassa jääkiekkoa. kun sitä muutakin tekemistä riittää. Vkl. loppuna jossa enempi yleisöä ostat paikat ns. hyville paikoille , niin se kustantaa helposti sen 100e /per perhe. Tyyristä. Syitä on monia. Osa ns. kausikorttilaisista jotka luopuneet kortista ovat vaan kyllästyneet peliin tasoon ja mitäänsanomattomiin peleihin. Itse hallihan on jääkiekon seuraamisen kannalta huippu. Jyrkät katsomot kaukalo silmien edessä , olet todella lähellä kenttää pelin ytimessä. Viikolla olen aivan hyvin kerennyt syödä tauolla kärkkärin ja käydä vessassa. Kalja pisteisiin ei ole lainkaan jonoja.Uutta arenaa odotellessa. Kyllä minulle käy, mutta mutta. On aivan varma, että lippujen hinnat nousevat. Myyntipisteita ei pyöritetä talkoilla vaan pisniksen ehdilla. Tuotteiden hinnat nousevat. Autoa ei saa ilmaiselle Ouluhallin parkkipaikalle. Pysäköinti maksaa. Miten ihmisillä on varaa käydä ja maksaa areena hintoja , jos nyt ei ole varaa maksaa edes vanhan Raksilan hintoja. Pelihän on sitä samaa jukuritkookoo nyhväämistä.

Pitkän taistelun jälkeen lunastin kausikortin runkosarjaan, mutta tulevat Playoffsit mietityttää. Mistä minä näillä eläke tuloilla maksan sen yli 400e Playoffs peleihin??