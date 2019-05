Kärpät on solminut ison määrän sopimuksia tulevalle kaudelle. Uutena – mutta tuttuna nimenä – Kärpät vahvisti pitkään varmana tulijana pidetyn Janne Pesosen, 37, yksivuotisen sopimuksen.

Suomussalmelta lähtöisin olevalla Pesosella on vahva kärppätausta. Hän muun muassa juhli piste- ja maalipörssin voittoa Kärppien mestaruuskaudella 2007–2008. Pesonen on voittanut Kärpissä kaikkiaan neljä mestaruutta. Hyökkääjä pelasi viime kaudella Växjö Lakersissa Ruotsin pääsarjassa.

– Upeaa saada Pessi takaisin Kärppäpaitaan. Janne on edelleen kansainvälisen tason pelaaja ja hän istuu luotettavana ja vastuullisena pelaajana hyvin tulevan kauden kokoonpanoomme. Pessi on monipuolinen pelaaja joka pystyy pelaamaan sekä keskellä että laidassa, mikä on iso plussa, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kommentoi seuran tiedotteessa.

Toinen uusi sopimus on tehty ruotsalaispuolustaja Ludwig Byströmin, 24, kanssa. Hän siirtyy Ouluun Florida Panthersin farmijoukkue Springfield Thunderbirdsistä.

– Ludwig on pelaaja, joka tuo dynaamisuutta puolustukseen erinomaisena luistelijana. Hän pystyy pelaamaan monipuolisessa ja vastuullisessa roolissa puolustuksessamme tulevalla kaudella, Aho kommentoi.

Jo aiemmin torstaina Kärpät virallisti jo jouluukusta asti tiedossa olleen jatkosopimuksen kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan, 33, kanssa.

Lisäksi seura on tehnyt liigasopimuksen kahdeksan oman juniorinsa kanssa. Sopimuksen Kärppiin saivat puolustajat Kalle Loponen, Topi Niemelä ja Jaakko Niskala, sekä hyökkääjät Tommi Järvitalo, Aatu Räty, Aku Räty, Zdenek Sedlak ja Tuukka Tieksola.

Kärpät julkisti ison nipun sopimuksia jo joulun alla. Tuolloin kerrottiin muun muassa seuraikonien Mika Pyörälän ja Lasse Kukkosen jatkoista.