Kärpiltä iso joululahjasäkki faneille: Suuri määrä jatkosopimuksia julki, Kukkonen ja Pyörälä jatkavat – tässä on joukkueen runko seuraavalle kaudelle

Kärpät paukutti Raksilan tiistai-illan Ilves-pelin keskelle isoja uutisia jatkosopimuksista.



Kärppien tiistaina julkaisemista jatkoista varmasti kovimmat nimet ovat hyökkääjä Mika Pyörälä ja puolustaja Lasse Kukkonen.



Pyörälä jatkaa Kärpissä uuden sopimuksensa myötä ainakin kevääseen 2021 asti. 37-vuotias hyökkääjä on viiden Suomen mestaruuden mies Kärpistä ja lisäksi maailmanmestari keväältä 2011.



Puolustaja Lasse Kukkonen on juhlinut Suomen mestaruutta Kärpissä neljällä kaudella – viimeksi viime keväänä, kun hän kapteenina nosti mestaruusmaljan ilmaan. Kukkonen on myös pitkäaikainen maajoukkuesoturi, ja hän oli voittamassa maailmanmestaruutta Bratislavassa vuonna 2011. Kukkosen tuore sopimus kestää kauden 2019-2020 loppuun.

Kalevan tietojen mukaan Kärpät on tehnyt jatkosopimuksen ensi kaudesta myös 33-vuotiaan kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan kanssa. KUVA: Peura Pekka

Hyökkääjä Otto Karvinen jatkaa Kärpissä uuden sopimuksensa myötä kevääseen 2021 saakka. Pääkaupunkiseudulta lähtöisin oleva 28-vuotias hyökkääjä pelaa nyt toista kauttaan Kärpissä.



Miska Humalojalle Kärpät sorvasi jatkosopimuksen kevääseen 2020 saakka. Pyhäjärveltä lähtöisin oleva 27-vuotias hyökkääjä raivasi tiensä Kärppiin Mestiksen ja Kajaanin Hokin kautta. Kärppien liigajoukkueeseen Humaloja nousi kaudella 2015-2016.



Kokenut Jari Sailio puolestaan jatkaa Kärpissä ainakin kevääseen 2020 asti. Likaista työtä illasta toiseen raatava hyökkääjä liittyi Kärppiin kesken kauden 2015-2016.



Hyökkääjä Michal Kristof ja Kärpät sopivat nykyisen sopimuksen option käyttämisestä. Sopimus pitää hyvää kautta pelaavan slovakialaisen Oulussa ainakin kauden 2019-2020 loppuun.



Tshekkiläinen Radek Koblizek solmi Kärppien kanssa jatkosopimuksen kauden 2019-2020 loppuun saakka. 21-vuotias hyökkääjä on pelannut Kärpissä jo juniorijoukkueissa. Koblizek on päässyt haistelemaan pääsarjavauhtia jo kolmella aiemmallakin kaudella, mutta varsinaista läpimurtokauttaan hän pelaa nyt.



28-vuotias peruspakki Mikko Niemelä puolestaan jatkaa Kärpissä ainakin seuraavat kaksi kautta. Kärppien oma kasvatti pysyy Oulussa siis ainakin kevääseen 2021 saakka.



Nuori hyökkääjä Tino Metsävainio solmi Kärppien kanssa sopimuksen kevääseen 2021 asti. Metsävainio on noussut edustusjoukkueeseen Kärppien juniorijoukkueiden ja Mestiksen kautta.

Tulevaisuuden lupauksiin kuuluu 21-vuotias hyökkääjä Julius Hermonen, joka on tähän asti hakenut kokemusta miesten tasolta lähinnä Mestiksestä. Kärppäkasvatti Hermosen sopimuksessa ollut optio pitää nuorukaisen seurassa ainakin kauden 2019-2020 loppuun

Lisäksi Kalevan tietojen mukaan Kärpät on tehnyt jatkosopimuksen ensi kaudesta myös 33-vuotiaan kanadalaispuolustaja Shaun Heshkan kanssa. Heshka pelaa Kärpissä nyt kolmatta kauttaan ja on kuulunut koko sen ajan joukkueen avainpuolustajiin.

