Manner kiitteli Kärppiä välieräsarjan parhaasta pelistä – Vehviläinen kuittaili tärinäpuheita höpötelleelle Pikkaraiselle nollattuaan HIFK:n: "Kiitos, että sain lisää virtaa tekemiseeni"

Kärpät eteni välieräsarjassa HIFK:ta vastaan vaikeuksien kautta voittoon. Kärpät pelasi Helsingissä kuudennessa välieräpelissä kevään parhaan pelinsä ja marssi vakuuttavasti liigafinaaleihin kymmenettä kertaa tällä vuosituhannella. Kärpät voitti peli 0–3.

Oululaisten peliä on kritisoitu läpi pudotuspelikevään, mutta tulostaulu on silti vahvasti Kärppien puolella. Voittoja on kahdeksan, tappioita vain kaksi.

Katso ottelun huippuhetket:

Kärpät voitti HIFK maalein 3-0 jääkiekkoliigan välieräottelussa. Samalla Kärpät varmisti tiensä finaaleihin.

– Joukkueelta upea suoritus, kun pystyimme pelaamaan välieräsarjan parhaan pelimme tässä paikassa. HIFK oli erinomainen ensimmäiset viisi peliä, mutta tänään me pystyimme parantamaan ja saimme heiltä draivia pois, kärppäluotsi Mikko Manner näki.

Kuparille ja Osalalle tärkeät onnistumiset

Kärpät todellakin pystyi parantamaan peliään. Oululaisten puolustuspelaaminen on toiminut HIFK-peleissä hyvin, mutta hyökkäyspelaamisen kanssa on ollut suuria vaikeuksia.

Kärppien peli on mennyt sarjan aiemmissa otteluissa pahasti puskemiseksi HIFK:n tukkiessa keskialueen loistavasti.

Maanantaina Kärpät tuli kerta toisensa jälkeen heittämällä hyökkäysalueelle ja sai esiin sitä peliä, jota runkosarjassa totuttiin näkemään.

– Pelasimme ensin liian lähellä kiekkoa ja peli meni ahtaaksi. HIFK oli fyysinen, emmekä kerenneet alta pois. Nyt saimme siihen ilmaa ja tulimme jo tutuiksi HIFK:n paineistuksen kanssa, Manner selitti.

Kärpät oli Helsingissä pelin päällä maanantaina alusta saakka. Selkä seinää vasten pelannut HIFK sai avauserässä pari maalipaikkaa, mutta niin sai myös oululaisryhmä.

Toisessa erässä maalihanat vihdoin aukesivat. Ensin Ville Leskinen purjehti ylivoimalla maalintekoon ja hetkeä myöhemmin Rasmus Kupari karkasi läpiajoon viimeistellen uransa ensimmäisen pudotuspelimaalin.

– Aivan mahtavaa oli tehdä maali. Runkosarjassa olen niitä muutaman tehnyt, mutta pudotuspeleissä maalin jälkeen on tuplafiilis, Kupari fiilisteli.

HIFK ei saanut viriteltyä kunnon loppukiriä ja lopulta Oskar Osala iski päätöserässä pelin pakettiin oululaisten kolmannella maalilla.

Vehviläinen kuittasi Pikkaraiselle

Kärppien voiton takuuna oli parantuneen hyökkäyspelin lisäksi vahvasti pelannut maalivahti Veini Vehviläinen, jota HIFK-luotsi Jarno Pikkarainen arvosteli välieräsarjan aikana.

– Kyllä sieltä jotain korviini kantautui. Kiitos hänelle, että sain lisää virtaa tekemiseeni, Vehviläinen kuittasi pelattuaan nollapelin ratkaisevassa välieräottelussa.

Kuudes välieräpeli osoitti, että Kärpät on kasvanut joukkueena. HPK:n haastaakin liigafinaaleissa entistä vahvempi oululaisjoukkue. Manner myönsi, että joukkue on elänyt pudotuspeleissä haastavia aikoja.

– Tunnelatauksen saaminen rennoksi lavasta lapaan suorittamiseksi ei ole niin yksinkertaista. Siihen pitää kasvaa ja se vaatii ensin paljon epäonnistumisia. Me selvisimme niistä kokeneiden pelaajien avulla, päävalmentaja kiitteli.

Lue Ville Leskisen kommentit pelin jälkeen.

Lue Rasmus Kuparin kommentit pelin jälkeen.

Lue ottelukoosteesta, miten peli eteni.

Kärppien ja HPK:n finaalisarja käynnistyy lauantaina Oulussa.