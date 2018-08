Manner haluaa Kärppien pelaavan entistä aggressiivisemmin: ”Kun vedetään alussa vähän yli, niin tasapaino löytyy kyllä jossain vaiheessa”

Oulun Kärpät lähti vuosi sitten jääkiekkokauteen oudoista lähtökohdista altavastaajana. Tällä vuosituhannella lähes aina yhtenä mestarisuosikkina kauteen startannutta oululaisjoukkuetta ei povannut floppikauden jälkeen mestariksi käytännössä kukaan.

Nyt asetelma on täysin erilainen.

Kärpät kaatoi viime kaudella yltiöoptimistisella ajattelulla ja pelitavallaan raja-aitoja näyttäen suuntaa koko kotimaiselle jääkiekkoliigalle. Moni uskoi Kärppien hyytyvän viimeistään pudotuspeleissä – siellähän ei perinteisesti yltiöpäisellä hyökkäämisellä pärjää.

Kärppien työkalupakista löytyi kuitenkin tarpeen tullen myös konservatiivisempi pelitapa, mutta rohkeudesta joukkue ei luopunut. Kärpät muun muassa peluutti finaaleissa Radek Koblizekia ja Jesse Koskenkorvaa, joilla oli alla vain muutama hassu liigapeli. Lopulta mestaruusmaalin iski pitkältä sairaslomalta palannut pienen roolin Aleksi Mäkelä.

Läpi kauden teemana ollut rohkeus ja luottamus kantoivat lopussa hedelmää. Joukkueen henkinen kantti muurautui kauden aikana äärimmäisen lujaksi, vaikka vireystila tai yksittäisten pelaajien fyysinen kunto ei ollutkaan lopussa enää paras mahdollinen.

– Runkosarja meni luottamuksen rakentamisessa, mutta keväällä sitä ei tietenkään enää ajateltu, kun yksittäisen pelin tulos rupesi oikeasti merkitsemään jotain. Lopulta joukkueen vahvuus oli se, että taustalta tuli osasto, joka auttoi meidät voittoon. Ehkä se oli lopulta palkinto meidän rohkeudesta, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner pohtii neljä kuukautta mestaruuden jälkeen.

Entistä aggressiivisempi Kärpät

Tänä syksynä lähtökohdat ovat joukkueelle viime kauteen nähden täysin erilaiset, mutta seuralle aiemmilta vuosilta tuttuakin tutummat. Kärpät lähtee uuteen kauteen jälleen suurimpana mestarisuosikkina.

– Mielenkiintoista nähdä, kuinka pystymme tällä valmennuksella ja joukkueella käsittelemään sen asetelman. Kuinka pystymme vastaamaan ympäristön odotuksiin? Entä omiimme? Nehän tästä tekevät nyt erilaisen.

Nyt oululaisilla ei ole enää pienintäkään altavastaajan etua. Yllätysmomentti on käytetty ja vastustajat tietävät miten Kärpät pelaa. Osa joukkueista pyrkii ehkä kohti samaa pelitapaa. Jokainen haluaa joka tapauksessa kaataa hallitsevan mestarin. Erilaisia aseita oululaisia vastaan on kehitetty liigavalmentajien mökkilaitureiden nokassa ympäri Suomen.

Kärppien oma pelitapa ei muutu, mutta valmennusjohdon toive on, että se kehittyisi. Kärpät haluaa pelata tulevalla kaudella entistäkin aggressiivisemmin.

– Kun vedetään nyt alussa vähän yli, niin tasapaino löytyy kyllä jossain vaiheessa kautta. Tällaista jääkiekkoa haluamme pelata, vaikka tiedostamme kyllä riskit. Tämä tuo kuitenkin enemmän hyviä kuin huonoja asioita, Manner sanoi harjoituskauden päätteeksi.

Päävalmentaja haluaa nähdä koko kentän alueella entistä aggressiivisempaa vastustajan häirintää. Asemasotavaiheita tulee välttää viimeiseen saakka, ­eikä rytmi pelistä saa olla koskaan vastustajan hallussa. Pyrkimys on entistä vahvemmin kohti jatkuvaa pelipaikattomuutta.

– Haluamme myös pelata koko kauden niin. Viime vuonna emme siinä vielä onnistuneet. Välillä etäisyydet repesivät ja oli pakko rauhoittua.

Kiekkonörttinä tunnettu Manner näkee, että tällä hetkellä peliin ei pysty tuomaan juuri mitään uutta ja hienompaa. Kärppäluotsi kertoo kuitenkin tutkineensa kaksi viimeisintä maailmanmestaruutta voittanutta Ruotsia erityisen tarkasti.

Ruotsalaiset puolustavat tunnetusti ahkerasti, kääntävät peliä nopeasti ja pelaavat pelipaikattomasti. Kärpät pyrkii samaan.

– Ruotsista huokuu, että aivan sama mikä peli tai olipa vaikeuksia miten paljon tahansa, niin lopussa tämä hoidetaan. He enemmin määrittävät itse oman kohtalonsa, kuin antavat vastustajan tehdä sen. He tekevät mieluummin vaikka virheen liikaa, koska he luottavat paikkaavansa sen kuitenkin lopulta. Mekin haluamme toimia niin.

Merkkejä tuosta ajattelutavasta saattoi nähdä Kärpistä jo viime kaudella. Esimerkkinä käy finaalisarjan viides peli Raksilassa. Kärpät kohtasi paljon vaikeuksia ja oli jo 0-4-tappiolla.

Joukkue halusi kuitenkin itse määrittää oman kohtalonsa ja uskoi, että lopussa homma hoidetaan. Seuraavan reilun puolen erän hurlumhei olikin varmasti yksi tämän vuosituhannen näyttävimmistä Raksilassa. Peli oli hetkessä tasan. Kärpät ei antanut Tapparan määrittää kohtaloaan, mutta teki lopussa virheen liikaa ja hävisi tuon pelin.

Kärpät kuitenkin uskoi paikkaavansa virheensä lopulta aivan kuten Manner sanoi Ruotsinkin uskovan. Näin myös kävi pari vuorokautta myöhemmin ja pikkupedot juhlivat Suomen mestaruutta Hakametsässä.

Mukavuuden maksimointia

Manner on mestari lakaisemaan painepeikkoja Raksilan käytäviltä piiloon. Puheissa korostuu jatkuvasti se, että ihmisellä olisi mahdollisimman hyvä olla ja kaikilla olisi kivaa. Pelaajilla ei ole henkilökohtaisia tulospaineita, kunhan arkityö kestää päivänvalon. Joukkuetta voitot ja tappiot eivät saa hetkauttaa mitenkään.

– Haluamme lähteä pelaamaan rakkaudesta itse peliin. Saisimme kiksit siitä, että voimme mennä pelaamaan yhdessä. Haluan, että olisimme vähän kuin Chicago Bulls kolmen mestaruuden jälkeen NBA:ssa, kun siellä oli Michael Jordan, Scottie Pippen ja kumppanit. He olivat voittaneet jo kaiken ja lähtivät kentälle pitämään vain hauskaa, koska itse pelaaminen oli yksinkertaisesti niin siistiä, Manner maalailee.

Puheet vaikuttavat välillä yliampuvilta. Fakta on kuitenkin, että Kärpissä menestymispaineita on aina eikä niitä pääse karkuun. Kärpiltä odotetaan joka vuosi mestaruutta. Mannerin täytyy taputella jälleen täydellinen lumipallo ja saada se vierimään oikeaan suuntaan aivan kuten viime kaudellakin.

Uuteen nappisuoritukseen Raksilaan tarvitaan jälleen samanlainen positiivisuuden pyörremyrsky, joka siellä riehui viime talvena. Silloin vaikutti, ettei Oulussa voi epäonnistua kukaan eikä mikään.

Kärppien päävalmentaja Mikko Manner haastattelussa CHL-kauden alla. Kärppien CHL-avaus on perjantaina.

Kuinka hyvin menestyskausi on saatu kesän aikana nollattua ja ovatko voimavarat, etenkin mentaalipuolella, palautuneet? Voiko joukkueella olla ylipäätään enää samanlainen menestymisen nälkä?

Päävalmentajalla itsellään oli jääkiekosta MM-kisojen jälkeen vain viikon tauko ennen kuin Kärppien valmistautuminen uuteen kauteen alkoi. Yhteinen harjoitusjakso vaihtui juhannuksen alla omatoimijaksoon, joka päättyi heinä-elokuun vaihteessa.

– En ole ottanut kesällä mitään stressiä siitä, että minun pitäisi katsoa koko ajan vain jääkiekkoa. Sitähän olisi burnoutissa puolessa vuodessa. Olen maannut sohvalla, katsonut jalkapalloa ja syönyt aika paljon karkkia.

Fyysisen levon lisäksi myös henkinen lepo on tärkeää. Kärppien vaatimuksena oli, ettei kenenkään tarvinnut tulla omatoimijaksolta täysin valmiina takaisin. Riitti kun oli fyysisesti kunnossa, henkisesti ei tarvinnut olla vielä valmis.

Henkinen kapasiteetti on Kärpissä äärimmäisen tärkeä voimavara, sillä pelitapa vaatii vahvaa sitoutumista ja tunnetta. Sitä on rakennettu pitkin harjoituskautta ja sen rakentaminen jatkuu vielä pitkään sarjan käynnistyttyäkin.

– Minun pitää pystyä itse näyttämään se intohimo, jos odotan joukkueesta jonkun pystyvän siihen samaan, Manner vaatii.

Itseluottamusta enemmän

Viime kauteen Manner sai lähteä kaikesta huolimatta melko paineettomasta tilanteesta. Kukaan ei odottanut supermenestystä. Manner itsekin oli vielä vuosi sitten monelle suomalaiselle kiekkojännärille melko tuntematon suuruus.

Viime kausi muutti kuitenkin kaiken. Kärppien luotsaaminen Suomen mestaruuteen ja entistä näkyvämpi mukanaolo Leijonissa takasi myös valtakunnan julkisuuden.

Kokeeko toista kauttaan liigajoukkueen päävalmentajana aloittava Manner nyt enemmän paineita kuin vuosi sitten? Lähtökohdat kauteen ovat kuitenkin monella tapaa erilaiset.

Seuraa syvä ja kohtalaisen pitkä hiljaisuus ennen vastausta.

– Se on varmaankin aika fifty-sixty. Kyllä ulkopuoliset odotukset tiedostaa, ja varmasti ne vaikuttavat ainakin alitajunnassa. Viime vuonna sitä oli niin intoa täynnä, ja kuitenkin tiesin, mitä lähdin tekemään. Nyt taas on itseluottamusta enemmän ja muutenkin luottavainen fiilis joukkueen suhteen, Manner pyörittelee.

