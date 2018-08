Peräpää luo Kärpille vahvan perustan alkavalle kaudelle – hyökkäyksessä sankarin viitta tarjolla nuorille pelaajille

Oulun Kärpät on valmistautunut kohta kuukauden vajaan viikon päästä alkavaan jääkiekon Mestarien liigaan ja syyskuussa käynnistyvään kotimaiseen jääkiekkoliigaan. Viime kauden menestyksen jälkeen ovet kävivät Raksilassa odotetusti molempiin suuntiin. Mestaruuskauden tehomiehet karkasivat kirkkaampiin valoihin. Uusia sankarikandidaatteja tuli niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Kärkimiehistä Oulun pölyt karistivat jaloistaan hyökkääjät Julius Junttila, Mikael Ruohomaa, Charles Bertrand, Saku Mäenalanen, Kristian Vesalainen sekä puolustajista Miika Koivisto.

Koiviston tilalle puolustukseen Kärpät sai kovan paluumuuttajan, kun Atte Ohtamaa allekirjoitti pikkupetojen kanssa pitkän sopimuksen. Samalla Ohtamaalle siirtyvät myös kapteenin velvollisuudet Lasse Kukkoselta.

– Lasse halusi, että seuraavalla kapteenilla on samanlainen arvomaailma kuin hänellä. Eihän me valmentajat ikinä yksin tällaisia muutoksia tehtäisi. Kopissa tämä ei ole näkynyt mitenkään ja se kertoo mielestäni Lassen suuruudesta, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner taustoittaa.

Atte Ohtamaa on tämän kauden Kärppä-kapteeni. KUVA: Jarmo Kontiainen

Varakapteenin A-kirjainta rinnassaan kantavat Kukkonen ja Ville Leskinen.

– Kukapa olisi uskonut pari vuotta sitten, että Leskisellä on joskus A rinnassa? Ei kapteenistossa kaikkien tarvitse olla aina samasta muotista. Arvostamme myös erilaisuutta, päävalmentaja korostaa.

Nuorta verta hyökkäykseen

Hyökkäykseen Kärpät kiinnitti Turun Palloseurassa pelanneen Jasper Lindstenin. Salolaislähtöinen 24-vuotias Lindsten tuli Kärppiin hakemaan viimeistä askelta liigajäiltä kohti kovempia sarjoja. Viime kaudella TPS-paidassa Lindsten tehtaili 41 ottelussa mukavat tehot 10+19=29. Hyökkääjän kautta varjosti kuitenkin talvella tullut paha silmävamma.

– Lindsten on erittäin nopea pelaaja, vähän samanlainen kuin Mäenalanen. Asennekin vaikuttaa olevan kohdallaan, eikä tilanteiden loppuun pelaaminen jää vajaaksi, Manner kehaisee.

Kärppähyökkäystä vahvistaa myös Ilves-taustainen Aleksi Heponiemi, 19, joka on takonut lähes käsittämättömiä tehopisteitä Pohjois-Amerikan juniorisarjoissa. Viime kauden tilastoihin jäi lopulta 57 pelatun ottelun jälkeen tehopisteet 29+90=118.

Hurjista pistemääristä huolimatta Heponiemi on suurelle yleisölle vielä hieman tuntematon suuruus.

– No niin hän on meille valmentajillekin. Hän on kuitenkin tullut tänne tekemään itsestään aikuisen jääkiekkoilijan ja kehittymään NHL-tason pelaajaksi. Hän vaikuttaa erittäin oivaltavalta ja määrätietoiselta pelaajalta, jolla on sopivan itsekäs ego, Manner arvioi.

Hyökkäyksen kolmas uusi tulokas on slovakkihyökkääjä Michal Kristof, 24, joka on Mannerille tuttu jo Vaasan ajoilta. Pari viime kautta Slovakian pääsarjassa kovilla tehoilla kiekkoillut Kristof on pelannut aiemmin Suomessa Sportissa, Hokissa ja Heinolan Peliitoissa.

– Kristof oli Vaasassa sellainen tuittuileva slovakkipoika. Hän kasvoi A-junnuissa ykkösketjun sentterinä kauden aikana lopulta pelaajaksi, jonka pystyi laittamaan koska tahansa jäälle. Hän on hyvä luistelija ja omaa luontaisen pallopelisilmän. Viime kauden maajoukkuepeleissä näimme, että hänen fysiikkakin riittää jo.

Täysin uusien pelaajien lisäksi Kärpät sai Mika Pyörälän takaisin vuoden Sveitsin komennukselta. Tutun luottosoturin paluu on otettu Oulussa ilolla vastaan.

– Ei voi kuin ihailla millä sydämellä Ohtamaa ja Pyörälä ovat heittäytyneet mukaan.

Kärkiketjuilla taas rajaton luotto

Viime kaudella Manner löi Kärppien kärkiketjut lukkoon jo hyvissä ajoin syksyllä ja ilmoitti, ettei pelipaikka ole uhattuna, kunhan harjoittelee hyvin. Ratkaisu kantoi hedelmää keväällä.

Samaan ideologiaan kärppäluotsi luottaa myös tällä kaudella.

– Meidän pitää antaa luottoa näillä tänne hankituille pelaajille, joilla on tuloksenteon lahja. Ei me voida viiden pelin jälkeen sanoa, että sinulla on tehot piipussa ja laittaa ketjusta pois. Pelaajalle ei saa tulla tunnetta, että tässäkö tämä oli. Sieltä on sitten pirun vaikea nousta takaisin, Manner avaa.

Kärppien ykkösnyrkki on rakennettu toista kauttaan Oulussa aloittavan ruotsalaisen Nicklas Lasun ympärille. Lasun laidoilla luistelevat Leskinen ja Lindsten.

Lasu tuli Ruotsista Suomeen nimenomaan kehittymään kiekollisena pelaajana. Kukaan ei ole ruotsalaisen viime kauden panokseen pettynyt, mutta tehoja olisi voinut tulla ajoittain enemmänkin.

Leskinen ja Lindsten ovat olleet Liigassa pari vuotta varmoja pistemiehiä, joiden käyrä osoittaa ylöspäin.

– Uskon, että roolit osuvat tuossa ketjussa kohdalleen. Leskinen tekee peliä Lindstenin ja Lasun ajaessa maalille. Lasu ja Leskisen ovat jo toisilleen tuttuja, eivätkä he saa jättää Lindsteniä uutena miehenä ulkopuolelle. Tietysti olisi absurdia vaatia heti samaa kemiaa, jota Mäenalasella ja Leskisellä oli, mutta on siitä merkkejä ollut jo näkyvissä.

Rasmus Kupari on harjoituspeleissä pelannut samassa ketjussa Aleksi Heponiemen ja Mika Pyörälän kanssa. KUVA: Jukka-Pekka Moilanen

Kärppien toinen syömähammas rakennetaan Rasmus Kuparin ympärille. Kuparista ja Heponiemestä haetaan tutkaparia, jota kokenut Pyörälä täydentää. Harjoituspelien perusteella kolmikon peli on näyttänyt hyvältä.

– Kuparilla ja Heponiemellä elää oma ego positiivisella tavalla vahvasti mukana. Pyörälä kokeneena kaverina auttaa heitä arjessa jäällä ja paikkaa tilanteita.

Kolmosketju muodostuu Kristofin ympärille. Slovakkisentterin laidoille on istutettu ainakin aluksi Radek Koblizek sekä Sami Anttila, mutta muutoksia tulee varmasti kauden aikana.

– Toistaiseksi heidän yhteispeli on näyttänyt hyvältä, vaikka he kaikki ovat aika pienikokoisia pelaajia.

Nelosketjuksi on tyrkyllä viime kevään finaaleista tuttu Jari Sailio - Jasse Ikonen - Otto Karvinen.

– Tätä en ole vielä kuitenkaan lukinnut, Manner miettii ja muistuttaa kolmikon saaneen paljon luottoa kovassa paikassa viime kevään kuudennessa finaalissa.

Juuri kolmos- ja nelosketjuissa liikehdintää tapahtuu kauden aikana eniten. Viime kauden Hakametsän katsomon piippuhyllyllä päättänyt Miska Humaloja kerää varmasti myös isot minuutit tälläkin kaudella.

Muuttumaton peräpää luo vahvan pohjan

Puolustuspäässä ja maalivahtiosastolla Kärpillä ei juuri muutoksia ole. Pakkiparitkin ovat pysyneet käytännössä ennallaan. Maalivahtiduona jatkaa vahva kaksikko Veini Vehviläinen – Jussi Rynnäs.

Kapteeni Ohtamaa siirtyy suoraan Koiviston tyhjäksi jättämälle tontille ykköspakkipariin Shaun Heshkan rinnalle. Seuraavana tulevat jo ennestään tutut Jani Hakanpää – Teemu Kivihalme sekä Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä parivaljakot.

Puolustajista Taneli Ronkaisen ja viime kevään mestaruusmaalin iskeneen Aleksi Mäkelän peliaika saattaa jäädä aluksi pieneksi, mutta kasvaa heti, jos joku loukkaantuu.

Kärppien maalia vartioivat tulevallakin kaudella Veini Vehviläinen (kuvassa) ja Jussi Rynnäs. KUVA: Jarmo Kontiainen

Vakiokokoonpanon ulkopuolella pelipaikkaa kyttäävät hyökkääjistä Niko Kuiri, Tino Metsävainio, Jesse Koskenkorva, Julius Hermonen sekä puolustajat Joona Huttula ja Juho Korhonen. Heidän kausi alkaa Mestiksessä.

– He ovat siellä kasvamassa, jotta ovat vuoden päästä tänne valmiita, Manner sanoo.

Yksi kysymysmerkki on ollut jo pitkään kokeneen Jyri Junnilan pelikunto. Junnila on kuntouttanut itseään viime kaudesta saakka, eikä ole vieläkään siinä kunnossa, että taistelisi pelipaikasta.

– Viime vuonna hän ei oikein pystynyt luistelemaan, eikä se ollut kivaa kenellekään. Hänen on vaikea auttaa joukkuetta, kun nuoret menevät niin kovaa. Nyt hän kuntouttaa itseään, jotta pystyisi menemään itsekin taas miljoonaa, Manner muotoilee.

Pakkopelissä eniten petrattavaa

Päävalmentaja löytää nappiin menneestä viime kaudesta selkeän pelillisen parannuskohteen alkavalle kaudelle. Se on ylivoimapeli, joka oli usein tukkoista.

Pakkopelin roolitukset kahdelle ylivoimakentälliselle ovat jo kristallinkirkkaat. Oikeakätiset Leskinen ja Kupari toimivat ykkös- ja kakkosylivoiman moottoreina. Toiselta puolelta löytyvät vasenkätiset Kristof ja Heponiemi. Maalinedustaa pelaavat Lasu sekä Pyörälä ja keskustaa Kukkonen sekä Lindsten. Puolustajat viivassa ovat Ohtamaa ja Heshka.

Maalivahtiosaston ja puolustuksen pysyminen lähes muuttumattomana auttoi Kärppien valmistautumista kauteen huomattavan paljon, vaikka hyökkäyskalusto menikin kärjen osalta lähes täysin uusiksi.

– Se auttaa aivan älyttömästi. Heillä oli kaikilla päivästä yksi lähtien selvä visio mitä kentällä tehdään. Olen huomannut saman myös monesta hyökkääjästä. Vuosi sitten esimerkiksi Sailio, Karvinen ja Koblizek olivat vähän, että miten tässä nyt pitää olla, mutta nyt on jarru pois päältä.

Kärpät lähtee kauteen laajalla pelaajaringillä, mikä tuo turvaa, mutta myös haasteita. Särkymävaraa pitää aina olla, mutta vajaat kymmenen seuran sopimuspelaajaa on aina liigajoukkueen kokoonpanon ulkopuolella.

– Haastavintahan tässä on pitää kaikki tyytyväisenä, kun peliaikaa ei aina kaikille tule, Manner huokaa.

