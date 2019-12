Leskinen pääsi pisteille heti voittoisassa HIFK-debyytissään – Raksilan yleisön luopiohuutelu ei jäänyt ex-kärpältä huomaamatta: ”Eihän se hyvältä tunnu, mutta ymmärrän yleisön reaktion”

Kärpillä on nyt joukkueessa liikaa junnuja ja vanhoja pelaajia. Vanhat on kaikki kohta sairastuvalla... Pitäisi kiireesti rekrytä pari huippuhyökkääjää ikäluokasta 24 - 30 vuotta.

Tästä vois ottaa onkeen ettei tulevina vuosina palkata ikämiehiä liikaa porukkaan. Junnuthan on kovassa opissa tuolla mutta ei tällä porukalla enää keväällä pärjätä.