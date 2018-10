Katsomokomennus vaanii hyökkääjiä Kärpissä – Alkukauteensa pettynyt Jasper Lindsten tietää miltä komennus poppariosastolle tuntuu: "Jotenkin siihen pitäisi suhtautua hyvin"

Oulun Kärpät on ollut viimeisen vuoden ajan koko kiekkoilevan Suomen positiivisuuden keskittymä. Suurelle yleisölle muodostuneen mielikuvan mukaan Kärpissä ei ole kenelläkään mikään asia koskaan huonosti ja kaikki sujuu aina kuten Strömsössä.

Asianlaita ei tietenkään todellisuudessa ole näin. Missä tahansa isossa ihmisryhmässä on aina omat haasteensa. Kärpilläkin on yli kolmekymmentä sopimuspelaajaa, joista pelaamaan mahtuu kerrallaan vain parikymmentä. Kolmannes joukkueesta joutuu pettymään aina Kärppien pelipäivänä.

Etenkin kourallinen hyökkääjiä saa olla jatkuvasti varpaillaan. Osa joutuu väistämättä pettymään jossain vaiheessa kautta. Yksi heistä on kovin odotuksin Turusta Kärppiin siirtynyt Jasper Lindsten.

Salolaislähtöiselle Lindstenille piirrettiin iso tontti tämän kauden kärppäjoukkueessa. Hyökkääjän kausi alkoikin ykkösketjussa, mutta kuuden liigapelin jälkeen Lindsten löysi itsensä yllättäen katsomosta.

Sieltä palattuaan ykkösketjuun ei ollut enää asiaa. Poppariosastolla Lindsten on sen sijaan käynyt vielä ensimmäisen visiitin jälkeenkin.

– Luonnollisesti olisin toivonut parempaa alkua Oulussa. Nyt pelataan sitten kolmosketjussa ja välillä ollaan poppariosastolla. Jotenkin siihen pitäisi suhtautua hyvin, Lindsten sanoi ja myönsi suoraan, että katsomokomennukset ottavat koville.

– Itsestäni tämä kaikki on kuitenkin kiinni, Lindsten lisäsi.

Mahdoton tehtävä

Turussa Lindstenillä oli iso ruutu TPS:n palapelissä. Hän pelasi paljon ykkösketjussa kokeneiden Eric Perrinin ja Tomi Kallion kanssa. Tulosta tuli myös mukavasti.

Kärppäsopimuksen myötä Lindsten siirtyi ensimmäistä kertaa urallaan pois tutusta ympäristöstä. Siirtyminen hallitsevan Suomen mestarin riveihin oli hyppy tuntemattomaan. Samaan aikaan odotukset olivat tapissa niin pelaajalla itsellään kuin oululaisjoukkueen kannattajillakin. Pelipaikka Kärppien suurimmat tulosodotukset niskassaan kantaneen Ville Leskisen rinnalla ykkösketjussa alleviivasi ennakko-odotuksia.

Lindsten myöntää, että asetelma loi jonkin verran ylimääräisiä paineita.

– Valmentajat muistuttivat koko ajan ettei tarvitse mitään paineita ottaa – aikaa löytyy. Nyt sitten kävi miten kävi, Lindsten huokaisi.

Jasper Lindsten (oik.) myöntää, että hänellä on vielä opettelemista Kärppien pelityylissä. KUVA: Jarmo Kontiainen

Pelaajan kommentista huokuu pettymys. Viime kaudella Kärppien kärkiketjut lukittiin heti alussa, eikä niihin koskettu sen jälkeen puoleen vuoteen. Ennen kuluvan kauden alkua päävalmentaja Mikko Manner oli ketjujen suhteen suurin piirtein viime kauden linjoilla, mutta myönsi, että kierrätystä on luvassa joukkueen ollessa terveenä.

– Kun olemme hommanneet tänne tiettyjä pelaajia, joilla on tuloksenteon lahjakkuus, niin meidän täytyy antaa heille luottoa, eikä sanoa viiden pelin jälkeen, että sinulla on tehot piipussa, Manner muistutti kuitenkin elokuussa ennen kauden alkua.

Kierrätystä Kärpissä on ollut nyt viime kautta enemmän etenkin kärkiketjujen osalta. Niin ykkös- kuin kakkosketjustakin on lähtenyt pelaajia vuorollaan katsomoon alempien ketjujen pelaajista puhumattakaan. Jokaisen pelaajan pitäminen jatkuvasti tyytyväisenä on vaikeaa. Manner myöntää sen olevan itseasiassa täysin mahdoton tehtävä.

– Me käsittelemme tätä asiaa kuitenkin Kärpissä aika inhimillisesti. Tiedän monta tapausta maailmalta, joissa ei ole näissä tilanteissa paljon selitelty pelaajalle mitään.

Päävalmentaja näkee asian hyväksymisen ja siihen oikein suhtautumisen kuitenkin äärimmäisen tärkeänä isoa kuvaa tarkasteltaessa. Jopa kriittisenä joukkueen lopullisen menestyksen kannalta.

– Veljeyden täytyy kasvaa niin suureksi, että kun pelaaja joutuu sivuun, hän pystyy sanomaan rehellisesti tilalle tulleelle joukkuetoverille, että nyt on sinun vuorosi – anna palaa! Tällainen veljeys meille kasvoi viime vuonna.

”Nyt vain pitää tehdä töitä”

Lindstenin kohdalla yhdeksi kompastuskiveksi alkukauden aikana on muodostunut Kärppien pelityyli. Se on toisaalta pelaajan mukaan myös suurin syy, miksi laitahyökkääjä ylipäätään siirtyi Turusta yli 600 kilometriä pohjoiseen.

– Olen aina pelannut trappaavaa jääkiekkoa. Siinä on pää jatkuvasti vahvasti mukana ja se on jäänyt nyt vähän päälle.

– Tinon (Metsävainio) ja Radekin (Koblizek) kanssa meillä on mielestäni mennyt nyt kuitenkin ihan hyvin ja kemiat ovat kohdanneet. Leskisen ja (Nicklas) Lasun kanssa kemiaa ei löytynyt, Lindsten paljasti.

Alkuvaikeuksista huolimatta Lindsten painotti, ettei ole katunut päivääkään siirtymistään Kärppiin. Haasteellinen alkukausi on painanut kuitenkin henkilökohtaiset tavoitteet varsin maltillisiksi.

– Kunhan saisi olla jokaisessa pelissä mukana, eikä tarvitsisi olla poppariosastolla. Ja saisin omat vahvuuteni paremmin pelissä esiin, Lindsten listasi.

Päävalmentaja tunnistaa pelaajansa mainitsemat haasteet. Mannerin mukaan ottaa aikansa, että Lindsten sopeutuu pelityyliin, jossa mennään koko ajan miljoonaa. Myös tiukan pelitahdin aiheuttama harjoittelun puute hidastaa Lindstenin sopeutumista kärppäkiekkoon.

Tyylilleen uskollisena päävalmentaja näkee Lindstenin kärppätulevaisuuden pelkästään positiivisena.

– Jasper on kuin tehty Kärppien pelityyliin. Hänellä on kaikki eväät, nyt pitää vain tehdä töitä, Manner muistutti.