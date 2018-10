Kärpiltä puuttuu kaksi tärkeää pelaajaa Tappara-ottelusta – Manner: "Tuskin he ovat pitkään poissa"

Ennätyspitkässä voittoputkessa pelaava Kärpät kohtaa illalla vahvassa nousukunnossa olevan Tampereen Tapparan. Ottelu alkaa Raksilassa kello 18:30.

Kärpät on ottanut kymmenestä edellisestä pelistään täydet pisteet. Uusi seuraennätys on jo syntynyt, eikä Liigan ennätyskään ole enää kuin muutaman voiton päässä. Viimeksi Kärpät on jäänyt pisteittä yli kuukausi sitten.

Kauden vaisusti aloittanut Tappara puolestaan on piristynyt huomattavasti viime kierroksilla. Kahdeksassa edellisessä pelissään Tappara on jäänyt pisteittä vain kerran. Suoria voittoja on takana jo neljä. Kirvesrinnat ovat kaataneet muun muassa kovavireisen Ilveksen ja Turun Palloseuran.

-Jokainen meidän kohtaaminen on oma klassikkonsa. Tappara tulee varmasti revanssi mielessään Ouluun, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner arveli oululaisten aamujäiden jälkeen.

Kärpät joutuu lähtemään otteluun ilman kahta tärkeää pelaajaa. Hyökkäyksestä puuttuu kakkosketjun Aleksi Heponiemi, jonka poissaolo rikkoo hyvin toimineen hyökkäysvitjan. Heponiemen paikan ottaa Jyri Junnila.

Puolustuksesta puuttuu puolestaan Jani Hakanpää, jota paikkaa Aleksi Mäkelä.

–Tuskin he ovat pitkään poissa, mutta tänään kumpikaan ei ole pelikunnossa, Manner kommentoi.

Muuten Kärppien kokoonpanossa ei ole muutoksia. Maalilla pelaa ykkösvahti Veini Vehviläinen.

Tappara tekee nousua

Manner on huomioinut Tapparan nihkeän kauden aloituksen, mutta näkee sen merkityksen olemattomana.

– He aloittavat kauden monesti hitaasti, mutta kun runkosarja on pelattu niin siellä he ovat kahden parhaan joukossa. Vähän samalta tämä vaikuttaa minun silmään nytkin.

Joukkueet kohtasivat tämän kuun alussa Tampereella. Juuri se ottelu on ainoa peli, josta Tappara ei ole saanut kahdeksan ottelun aikana pistettäkään.

– Tappara osaa pelata meitä vastaan. He ovat voittaneet nyt Djurgårdenin ja Ilveksen, jotka molemmat ovat samantyylisiä joukkueita.

Kärpät on päästänyt 14 ottelussa vain 17 maalia, mikä on lähes kymmenen osumaa vähemmän kuin sarjan toiseksi parhaalla joukkueella. Tehtyjä maaleja oululaisilla on vain kaksi vähemmän kuin Liigassa eniten maaleja mättäneellä Ilveksellä. Tappara on molemmissa tilastoissa keskikastia.

Erikoistilannepelaamisessa joukkueilla on iso ero alivoiman suhteen. Kärpät on tilastollisesti sarjan paras alivoimajoukkue, Tappara puolestaan sarjajumbo Ässien jälkeen heikoin. Tapparan onneksi Kärppien ylivoima ei ole alkukauden aikana ollut kovin jäätävässä iskussa.

Kärppien kokoonpano Tappara-ottelussa:



1.ketju

Michal Kristof – Nicklas Lasu – Ville Leskinen

Atte Ohtamaa – Shaun Heshka



2.ketju

Mika Pyörälä – Rasmus Kupari – Jyri Junnila

Teemu Kivihalme – Aleksi Mäkelä



3.ketju

Jasper Lindsten – Tino Metsävainio – Radek Koblizek

Lasse Kukkonen – Mikko Niemelä



4.ketju

Jari Sailio – Jasse Ikonen – Otto Karvinen

7.puolustaja Taneli Ronkainen

Maalissa Veini Vehviläinen, varalla Jussi Rynnäs