Kärpät järjestää kausikirjan pikkupedoille tehneen Jennan, 15, Raksilaan, jos finaalisarja venyy seitsemänteen peliin – "Arvostan tätä elettä ihan sikana"

Lauantaina Hämeenlinnassa pelatun Kärppien ja HPK:n viidennen liigafinaalin suurimmaksi puheenaiheeksi Kärppien voiton lisäksi nousi oululaisjoukkueen teinifani Jennan,15, kavereineen tekemä kausikirja Kärpille.

Kärppäluotsi Mikko Manner sanoi pelin jälkeen kirjan antaneen joukkueelle tarvittavan lisäpotkun ottelusarjan tasoittamiseen. Myös pelaajat olivat otettuja nuoren kärppäfanin lahjasta.

– Kun saa tuollaista postia, niin tulee merkityksellinen olo. On kiva, että saa välillä muistutuksen siitä, että tästä meidän pelaamisestamme on oikeasti hyötyä ihmisille, kärppähyökkääjä Oskar Osala kiitteli lauantain pelin jälkeen.

Lauantaina Padasjoelta kotoisin oleva Jenna harmitteli Ylen haastattelussa, ettei pääse maanantaina viidenteen finaaliin Ouluun. Hämeenlinnassa torstaina pelattavassa kuudennessa finaaliottelussa nuori fani haluaisi olla paikalla, mutta ei ollut vielä varma päästääkö äiti.

Mikäli HPK voittaa torstaina, finaalisarja venyy legendaariseen seitsemänteen otteluun, joka pelataan lauantaina Oulussa. Siinä tapauksessa Oulun Kärppien toimitusjohtaja Tommi Virkkusella on etelässä asuvalle Jennalle hyviä uutisia.

Kärpät järjestää Jennan matkan Ouluun ja kutsuu tytön seuraamaan seitsemättä finaalia Kärppien vieraana – mikäli äidiltä heltyy lupa lähtöön.

– Se on joukkueen toive. Vielä tätä ei ole hoidettu sen tarkemmin, mutta Jenna järjestyy Ouluun, jos seitsemäs peli tulee, Virkkunen lupaa muistuttaen samalla, että alaikäinen kannattaja tarvinnee myös saattajan mukaan.

Virkkunen ei ole Jennan tekemää kirjaa itse lukenut, koska hänen mielestään se on joukkueelle tehtynä joukkueen sisäinen asia. Toimitusjohtaja on kuitenkin otettu nuoren fanin eleestä.

– Se kertoo siitä, kuinka fanit ovat tukenamme niin hyvinä kuin huonoinakin päivinä. Pojat menivät lauantaina Hämeenlinnaan kuitenkin tappioasemassa.

Ylen haastattelussa nuori kannattaja kertoi omin sanoin jääkiekon merkityksestä elämässään.

– Jääkiekko on minun koko elämäni. Se on asia, joka tekee minusta onnellisen. Jääkiekon avulla pystyn olemaan oma itseni kaiken pahan olon keskellä, Jenna kertoi lauantaina Ylelle.

Kärpät on kutsunut sinut mahdolliseen seitsemänteen finaaliin, jos sellainen pelataan ja luvannut hoitaa matka- sekä otteluliput. Miltä tämä sinusta tuntuu ja ennen kaikkea pääsetkö paikalle?

– Aivan järkyttävän mahtava juttu ja arvostan tätä elettä ihan sikana. Tulisin paikalle varmasti äitini kanssa ja eiköhän me päästä Ouluun kerran tällainen ainutkertainen tilaisuus järjestyisi.

Olet ilmeisesti torstaina Hämeenlinnassa katsomassa kuudetta finaalia?

– Joo, sain Telialta pari lippua.

Onko Kärpistä kukaan ollut sinuun vielä yhteydessä?

– Kärpistä ei ole vielä oltu yhteydessä.

Kauanko sinulta meni tuon kausikirjan tekemiseen ja mistä sait idean siihen?

– Tein sen neljässä viikossa aina välillä kun tuli sopiva hetki. Idea lähti siitä, kun minun piti kirjoittaa ensin Lasselle ja parille muulle pelaajalle kirje, mutta sitten päätinkin samantien kiittää koko joukkuetta upeasta kaudesta.

Kuinka isona yllätyksenä sinulle tuli tämä kirjasi saama julkisuus?

– Pakko myöntää, että tuli yllätyksenä. Jännä ajatella, että lahjasta joukkueelle tuli tuli näinkin merkityksellinen ja arvokas asia. Tämän avulla pystyn tuomaan esiin, että myös tytöille lätkä voi olla paljon suurempia asia kuin moni voisi kuvitellakaan. Ja pystyin kertomaan sen tarinan, mitä on tosi vaikea kertoa ääneen. Siksi kirjoitin sen kirjana.

Joko luulet Kärppien nappaavan mestaruuden torstaina? Jäisikö Oulun reissun peruuntuminen harmittamaan?

–Saa nähdä, HPK:lla on todella vahva kotijoukko Hämeenlinnassa ja HPK osaa tulla niskan päälle jos on pakko. Kaikki on mahdollista. Jos voitamme mestaruuden jo torstaina, niin ei jää harmittamaan Oulun reissun peruuntuminen, sillä Hämeenlinnassa olen torstaina kavereiden kanssa ja hyvässä seurassa saisin siellä juhlia.