Suomi menee finaaliin! Venäjä kaatui kapteeni Marko "Mörkö" Anttilan maalilla – "Olihan se melkoinen tuuppaisu, mutta sattui meneen"

Joka ikinen vuosi Suomesta löytyy niitä todella viisaita tyyppejä, erityisesti täällä netin keskustelupalstoilla, jotka tietävät aina valmentajia paremmin ketä joukkueeseen pitäisi valita ja ketä ei todellakaan pitäisi ottaa mukaan. Ja joka vuosi haikaillaan niiden NHL-tyyppien perään, vielä kesken kisojenkin.

Yritetäänpä nyt tästä edespäin ymmärtää se, että me tavalliset tallaajat ja te toimittajat emme ymmärrä ja katso näitä pelaaja-asioita ihan samalla tavalla kuin valmennustiimi. He osaavat kyllä hommansa ja tietävät mitä tekevät. Meidän tehtävämme on kannustaa oman maamme joukkuetta: sekä näinä maagisina hetkinä, kun tulee voittoja voiton perään, mutta erityisesti silloin, kun on vaikeaa. Isänmaallinen ihminen ei käännä omille selkäänsä silloin, jos tulee tappio, vaan taputtaa entistä lujemmin ja sanoo, että kyllä se siitä, teit parhaasi ja se riittää.

Mahtava ottelu ja mahtava turnaus leijonilta. Joka äijä taistelee viimeseen saakka ja se on upeaa JOUKKUEPELIÄ! Kiitos tästä!