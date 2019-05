Suomi MM-finaaliin kapteeni Marko Anttilan maalilla!

Suomi pelaa Slovakian MM-jäillä parhaillaan pääsystä sunnuntain loppuotteluun. Leijonia vastaan luisteli tappioitta turnauksessa pelaava Venäjä, joka on välieräottelun ylivoimainen ennakkosuosikki.

Ruotsin puolivälierissä kaatanut Leijonat lähti otteluun täsmälleen samalla kokoonpanolla, jolla se kaatoi Ruotsin puolivälierissä torstaina.

Suomen ja Venäjän arvokisahistoria 2000-luvulta on pitkä ja värikäs. MM-kisat, olympialaiset ja jääkiekon World Cupit yhteenlaskettuna Suomi ja Venäjä ovat kohdanneet 2000-luvulla 20 kertaa. Suomi on napannut näistä peleistä 11 voittoa Venäjän tuuleteltua lopuissa yhdeksässä pelissä.

Myös kuluvalla vuosikymmenellä pelatuissa otteluissa Suomi on ollut niukasti niskanpäällä.

– Suomi on vienyt meiltä hermot monta kertaa, Venäjän supertähti Ilja Kovaltshuk sanoi venäläisen Rossiiskaja Gazetan haastattelussa.

1.erä

Ottelun avauserän ensimmäinen puolikas oli vauhdikasta peliä, jossa Suomi oli niskan päällä.

Jo viiden minuutin pelin jälkeen molemmat joukkueet saivat jäähyn. Suomelta jäähyaitioon lähti Oliwer Kaski todella heppoisin perustein. Venäjän Aleksander Ovechkinin jäähy oli huomattavasti selkeämpi.

Leijonat pääsi hetkeä myöhemmin ylivoimalle, kun Miika Koivisto kampitettiin. Leijonat sai järkättyä ylivoimalla muutaman hyvän maalipaikan, mutta maalia ei nähty.

Suomi on aloittanut ottelun kokonaisuutena todella vahvasti ja laittanut Venäjän ahtaalle. Maalipaikkoja Suomella on ollut useita.

Leijonat jatkoi vahvaa otetta myös avauserän jälkimmäisellä puoliskolla. Suomi sai maalipaikkoja ajoittain jatkuvalla syötöllä, mutta kiekko ei löytänyt tietään Venäjän maaliin.

Paras paikka oli Kaapo Kakolla, joka survoi irtokiekkoa sisään, mutta peliväline pysähtyi maaliviivalle. Samassa rytäkässä leijonapakki Petteri Lindbohm sai pahasti mailasta naamaansa. Tilanteesta ei tuomittu jäähyä, vaikka Lindbohmin suusta tuli verta.

Kaapo Kakon sutaisu kimposi Venäjän maalivahdin Andrei Vasilevskin patjasta maaliviivalle ottelun avauserässä.

Avauserä päättyi lopulta maalittomana Suome hallinnasta huolimatta. Maalivahtien torjunnat avauserässä Andrei Vasilevski 15, Kevin Lankinen 11.

– Mitä pidemmälle peli menee, sitä enemmän Venäjä varmasti turhautuu, leijonahyökkääjä Veli-Matti Savinainen sanoi erätaukohaastattelussa.

– Vielä kovempaa maalille ja kiekkoja paremmin maalille saakka, Savinainen linjasi parannuskohteita.

2.erä

Suomen paine jatkui myös toisessa erässä. Leijonat pääsivät ylivoimalle heti erän alussa, mutta maalia ei syntynyt.

Pakkopelin jälkeen Suomen hyvä ote pelistä jatkui. Leijonat olivat liikkeellä todella raikkaalla jalalla ja paine punapaitojen niskassa oli jatkuva.

Leijonat sai ylivoimahyökkäyksen, jonka päätteeksi Lindbohm syötti Niko Ojamäelle, joka laukoi kiekon tolppaan. Hetkeä myöhemmin oli Sakari Mannisen vuoro yrittää, mutta Vasilevski veti pidemmän korren.

Leijonien Niko Ojamäen tulinen laukaus kilahti tolppaan Venäjä-ottelun toisessa erässä.

Suomen maalilla Kevin Lankinen on joutunut pelastamaan myös muutaman vaarallisen tilanteen. Lankinen on pelannut toistaiseksi erittäin vahvan pelin.

Toisen erän jälkimmäisellä puoliskolla Venäjä pääsi peliin paremmin kiinni. Venäläiset muuttivat hieman pelaamistaan ja alkoivat pelata kiekkoa leijonapakkien taakse, eikä puskenut enää väkisin kiekon kanssa.

Suomi sai myös toisessa erässä useamman 3-2-ylivoimahyökkäyksen. Yhden päätteeksi maalia pääsi yrittämään myös Jani Hakanpää, mutta kiekko meni maalin ohi Hakanpään yrityksen päätteeksi.

Lankinen Suomen maalilla on ollut yksi Leijonien parhaimpia pelaajia. Maalivahtien torjunnat kahden erän jälkeen: Vasilevski 23, Lankinen 22.

Leijonien maalivahti Kevin Lankinen pysäytti Venäjän Kirill Kaprizov tulisen laukauksen ottelun toisessa erässä.

Kolmanteen erään jäi hurjat panokset ja seuraavan maalin merkitys ottelussa on todella suuressa roolissa.

– Venäläiset ovat taitavia vikkeliä äijiä, meidän pitää luistella kovaa ja pelata fyysisesti. Kolmannessa erässä pitää käydä laittamassa yksi maali, leijonapakki Lindbohm sanoi erätaukohaastattelussa.

3.erä

Kolmannen erän alussa tuomaritoiminta nostattaa tunteita Slovakiassa. Venäjältä meni kaksi päivänselvää kampitusta läpi, mutta Kaski sai ottelun toisen jäähynsä huitomisesta.

Suomi selvitti alivoiman kuitenkin loistavasti Lankisen johdolla.

Yski Suomen ehdottomista eduista illan pelissä on ollut se, ettei Suomi roiski kiekkoja paniikissa. Venäjän vahvankin paineen jälkeen Suomi pystyy kääntämään usein nopean vastahyökkäyksen. Nämä luovat peliin jatkuvasti paljon hyvää jatkuvuutta.

Kolmas erä on edennyt jo puoliväliin. Leijonat paineistaa jälleen vahvasti, mutta molemmat maalit ovat pelissä kuin kirottuja.

Erän ylitettyä puolivälin Suomen kapteeni Marko Anttila laukoi Leijonat johtoon. Syöttöpisteet Jokiharjulle ja Kivirannalle.

Peli on pyörinyt Suomen maalin jälkeen odotetusti Lankisen vartioiman maalin edessä. Venäjän isku on nyt vahva, mutta toistaiseksi Suomi on kestänyt hienosti.

Venäjän hyökkäysinto avaa Suomelle myös hyviä vastaiskunpaikkoja. Venäjällä on aikaa tasoittaa enää alle viisi minuuttia.

Venäjän pommitus ottelun loppuminuteilla oli armotonta, mutta turnauksen vahvin joukkue Suomi puolusti suurella sydämellä, eikä venäläiset onnistuneet tekemään välieräottelussa maaliakaan.

Suomi pelaa huomenna finaalissa! Leijonat saa vastaansa joko Kanadan tai Tshekin, jotka pelaavat oman välieräpelinsä myöhemmin lauantaina.