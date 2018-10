Kärpät kaatoi Sportin ja vahvisti sarjajohtoaan - Viiden maalin illassa viisi eri maalintekijää

Kärpät voitti Vaasan Sportin Raksilassa maalein 5-0 ja vankisti entisestään sarjajohtoaan. Kärppien maaleista vastasivat Aleksi Heponiemi, Michal Kristof, Mika Pyörälä, Jasper Lindsten ja Aleksi Mäkelä.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Hallissa on myös mukavasti vaasalaisfaneja. Myös virkavalta on paikalla näkyvämmin kuin normaalissa runkosarjan pelissä.

Kärpät aloitti ottelun hyvin. Sport sortui väärään vaihtoon ja Kärpät pääsi ylivoimalle hakemaan ottelun avausmaalia.

Avauserän ensimmäinen neljännes on pelattu. Ensimmäisellä ylivoimalla Kärpät ei saanut tulosta aikaan, mutta nyt on alkamassa jo toinen pakkopeli kolmosketjun vahvan vaihdon ansiosta. Kärpät on hallinnut pelin avausminuutteja melko suvereenisti.

Kärpät siirtyi toisella ylivoimallaan johtoon. Maalin laukoi komeasti yläpesään Aleksi Heponiemi. Syöttöpiste kirjattiin Atte Ohtamaalle.

Sportin maalilla pelaava ex-kärppä Sami Aittokallio on torjunut toistaiseksi 13 kertaa, kun erää on pelattu hieman yli puolet. Mukaan on mahtunut muutama todellinen paraatipelastus.

Avauserää on jäljellä muutama minuutti. Pelinkuva ei ole muuttunut ja Kärpät pelaa taas ylivoimalla vaasalaisten Valentin Claireuxin iskettyä Jyri Junnillaa rajusti poikittaisella mailalla.

Avauserä on pelattu ja erätauolle poistuttiin Kärppien maalin johdossa. Sport saa kiittää loistavasti torjunutta Aittokalliota siitä etteivät numerot ole rumemmat. Aittokallio torjui erässä 16 Rynnäksen selvitessä kärppämaalilla kahdella torjunnalla.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

Toista erää on pelattu ensimmäiset viisi minuuttia. Ensimmäiset minuutit erästä olivat hieman rauhallisemmat, mutta viime ajat peli on pyörinyt avauserästä tuttuun tyyliin vaasalaisten puolustusalueella.

Kärppien kolmossentterin paikan Michal Kristofilta perinyt Tino Metsävainio on pelannut varsin mallikkaasti. Ketju ei ole toiminut ainakaan huonommin Metsävainiolla kuin Kristofilla varustettuna.

Erän puolivälin paikkeilla Kärppien Jasper Lindsten pääsi läpiajoon, eikä tällä kaudella useassa läpiajossa epäonnistunut Lindsten epäonnistunut tällä kertaa.

Kärpiltä ei ole aivan samanlaista vyöryä nähty toisessa erässä kuin ensimmäisessä. Myös Sport on saanut muutaman paikan, mutta puolustus ja Rynnäs maalilla ovat hoitaneet tilanteet.

Hetki sitten tunteet myös kuumenivat hieman, kun Radek Koblizek löi kulmapainin jälkeen poikittaisella Sportin pelaajaa poheille. Tilanteista ei tuomittu rangaistuksia.

Päätöserään lähdetään Kärppien kahden maalin johdossa. Avauserässä vaikutti, että Kärpät marssii helppoon voittoon, mutta toisesta erästä ei tullut yhtä vahvaa kuin avauserästä.

Kahden erän jälkeen torjunnat ovat Rynnäs 11, Aittokallio 23. Yleisöä Raksilassa on paikalla 5002.

3.erä

Ottelun päätöserä on käynnissä. Sportin pitää tehdä vähintään kaksi maalia, jos vaasalaiset haluavat pisteitä mukaan Oulusta.

Kärpät pääsi heti erän alussa lähes kahdeksi minuutiksi kahden miehen ylivoimalle, kun Victor Vestermark ja Tommi Tikka ottivat perättäiset jäähyt. Kovin kauaa pakkopeli ei pyörinyt, kun Michal Kristof kasvatti kotijoukkueen johdon jo kolmeen maaliin.

Kärpät lisäsi johtoa hetkeä myöhemmin, kun kakkosketju värkkäsi maalin. Viimeistelijänä Mika Pyörälä ja syöttäjinä ketjun nuoret pelaajat Aleksi Heponiemi ja Rasmus Kupari.

Päätöserä on puolivälissä ja peli on rauhoittunut merkittävästi. Sportilta ei näy mainittavaa yritystä, eikä Kärpätkään paina enää kaasu pohjassa.

Erän puolivälin jälkeen hyvän Aittokalliolle sattui ensimmäinen isompi lipsahdus, kun Aleksi Mäkelän laukaus lirui lopulta maaliin.

Kärpät otti lopulta kahdeksannen perättäisen voittonsa lukemin 5-0.