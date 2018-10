Kärpät jahtasi Raksilassa lauantai-iltana jo kahdeksatta perättäistä voittoa, kun se sai vieraita Vaasasta. Sport oli eilen hävinnyt kotihallissaan Ilvekselle tylyin lukemin, eikä kyyti ollut yhtään leppoisampaa Oulussakaan. Kärpät korjasi helpohkon voiton maalein 5-0.

– Emme meinanneet saada omaa intohimoa näkyviin siihen nähden mitä Sportin kamppailupelaaminen vaati. Hyvä joukkue kuitenkin löysi keinot voittaa, Kärppien päävalmentaja Mikko Manner sanaili.

Sportin käskyttäjä Ari-Pekka Pajuluoma oli luonnollisesti apeissa tunnelmissa toisen perättäisen rökäletappion jälkeen.

– Fiilikset on huonot. Kahteen päivään kaksi huonoa peliä. Se on meille ensimmäinen koitinkivi tällä kaudella.

Sportin tai Pajuluoman ei kannata laittaa kuitenkaan päätä pensaaseen, sillä Kärpät oli vasta toinen joukkue jolta Sport ei onnistunut saamaan yhtään pistettä.

Heponiemi käynnisti maalijuhlan

Kärpät aloitti ottelun todella vahvasti. Avauserässä entinen kärppäveskari Sami Aittokallio piti vaasalaisia pystyssä torjunnoillaan. Kakkosketjun hyökkääjä Aleksi Heponiemen laukaukselle Aittokallio ei kuitenkaan voinut mitään.

Toisessa erässä Jasper Lindsten lisäsi kotijohtoa läpiajosta, vaikka erä oli muuten ensimmäistä tasaisempi.

– Lindsten parantaa peli peliltä. Hänellä itselläkin kasvaa luottamus onnistumisten myötä koko ajan. Nyt alla on loistavat kaksi peliä, Manner kehui.

Kolmannessa erässä peli ratkesi Sportin jäähysumaan. Kärpät iski nopeasti pari maalia ja ottelu oli taputeltu. Loppu oli pelkkää pelailua.

– Kolmas ja toinen maali katkaisivat Sportin selkärangan, Manner näki.

Humaloja tai Anttila eivät palaa ruuhkaviikolla

Kärpät on pelannut nyt 12 ottelua ja niissä peräti kuudessa oululaisten maali on pysynyt puhtaana. Se kertoo äärimmäisen hyvästä puolustus- ja maalivahtipelin onnistumisesta.

– Se kertoo meidän sydämestä puolustaa. Kaikki yrittävät loppuun saakka, vaikka tilanne olisi kuinka epätoivoinen tahansa. Periksiantamattomuus on meillä kunnia-asia, Manner sanoi.

Kärppien reilu viikko sitten tekemät ketjumuutokset ovat olleet onnistuneita. Slovakkihyökkääjä Michal Kristof on tuonut ykkösketjun pelaamiseen selkeän lisäarvon. Samoin Tino Metsävainio on kotiutnut hyvin kolmossentterin tontille.

– Tino on köyhän miehen Igor Larionov tai Pavel Datsjuk. Hänestä kasvaa vielä huippupelaaja, Manner analysoi.

Kärpät pelaa ensi viikolla keskiviikkona Tshekissä CHL-ottelun, josta joukkue matkustaan suoraan Kuopioon. Viikko huipentuu kotihallissa SaiPaa vastaan lauantaina.

–Meillä on tänään perinteinen Halloween-juhla. Huominen on kokonaan lepoa ja maanantainakin on huoltava vapaapäivä. Harjoittelemme seuraavan kerran Tshekissä tiistai-iltana, Manner suunnitteli.

Kokoonpanosta puuttuivat edelleen aivotärähdyksistä kärsivät Miska Humaloja sekä Sami Anttila. Kumpikaan ei ole palaamassa kaukaloon aivan lähiaikoina.

– Tuskin he ensi viikolla ainakaan pelaavat, Manner sanoi.

