Kärpät kaatoi Ilveksen kolmannen kerran puolivälierissä – Oululaisten maaleista vastasivat Ville Leskinen ja Jussi Jokinen

Kärpät kaatoi Tampereen Ilveksen kolmannen kerran jääkiekkoliigan puolivälierissä. Kärppien maalit viimeistelivät ykkösketjun pelaajat. Ensimmäisestä osumasta vastasi Ville Leskinen, toisesta Jussi Jokinen.

Kärpät johtaa puolivälieräsarjaa nyt voitoin 3-0. Välieräpaikka on katkolla Kärpille keskiviikkona Tampereella.

1.erä

Ottelu on alkanut.

Ottelun pari ensimmäistä minuuttia ovat olleet hieman rauhallisemmat kuin kahdessa aiemmassa puolivälieräottelussa. Toistaiseksi paras maalipaikka on ollut Ilveksellä, mutta Vehviläinen kärppämaalilla tukki etukulman hyvin.

Ilves siirtyi ottelussa johtoon vajaan kolmen minuutin pelin jälkeen. Teemu Rautiainen pääsi hiipimään oululaisten selustaan, jonne Arttu Ruotsalainen antoi loistavan syötön. Rautiainen hassutti Vehviläisen komeasti ja laittoi pelivälineen maaliin.

Ilves on hallinnut maalinsa jälkeen kiekollista peliä ja pakottanut Kärpät puolustuskannalle. Tamperelaisilla on ollut myös osumansa jälkeen parhaat maalipaikat. Kärpät sai vasta aivan viime minuuteilla pienen hyökkäyspään pyörityksen aikaan, mutta ilman kovin hyviä maalipaikkoja. Ottelua on pelattu reilut kahdeksan minuuttia.

Kärpät pääsi ylivoimalle hieman ennen avauserän puoliväliä. Kärppien ylivoima oli sekavaa. Ykkösylivoimassa paikat olivat hukassa ja lopulta Michal Kristof ja Jani Hakanpää törmäsivät omalla alueella ikävän näköisesti. Kakkosylivoima sai pakkopelin parhaan paikan, mutta maalia ei syntynyt.

Avauserän viimeinen neljännes on käynnistynyt. Kotijoukkueen peliä on leimannut avauserässä sekavuus ja lukuisat heikkolaatuiset syötöt. Ajoittain Kärpät saa mukavan paineen vieraiden päätyyn, mutta viimeinen silaus uupuu.

Ottelun avauserä on pelattu ja Kärpät lähti erätauolle maalin takaa-ajoasemasta. Maalivahtien torjunnat avauserässä Vehviläinen kuusi, Lukas Dostal seitsemän.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut. Raksilassa paikalla 4932 katsojaa seuraamassa kolmatta puolivälieräottelua.

Erän ensimmäiset minuutit peli on pyörinyt tamperelaisten puolustusalueella. Otto Karvinen esitti hetki sitten vahvan maalille nousun, mutta muuten paikat ovat olleet vähissä.

Kärpät sai loistavan maalipaikan, kun Tino Metsävainio petasi tontin Sami Anttilalle, mutta Dostal sai torjuttua poikittaissyötöstä tulleen laukauksen vaivoin.

Melkein heti perään Mikko Niemelällä oli loistava maalipaikka, mutta Dostal torjui myös Niemelän vedon. Kärpillä on nyt vahva vaihe menossa.

Erä lähestyy jo puoliväliä. Kärpät ei ole päässyt vieläkään eroon suuresta harhasyöttöjen määrästä. Kiekko tuntuu pomppivan valkopaitaisten pelaajien lavassa tavallista enemmän. Muun muassa Ville Leskinen on antanut jo useamman harhasyötön illan aikana.

Isäntien tahti hiipui ja Ilves on ollut jälleen vahvasti mukana. Erä on ylittänyt puolivälin. Vierasjoukkueesta etenkin kärppäkasvatti Arttu Ruotsalainen on jälleen kerran mahtivireessä ja alati vaarallinen.

Ilveksen toinen maali oli enemmän kuin lähellä. Tolppa pelasti kotijoukkueen tällä kertaa takaiskuosumalta.

Hieman erän puolivälin jälkeen Kärppien ykkösnyrkki värkkäsi oululaisten tasoituksen. Maalin survoi Dostalin nenän edestä sisään Jussi Jokinen. Syöttöpisteet kirjattiin Atte Ohtamaalle ja Ville Leskiselle.

Jussi Jokinen tekee Kärppien 1-1-maalin ottelun toisessa erässä.

Kärpillä oli hyvä vaihe jälleen tasoitusmaalin jälkeen, mutta pakkiparina pelanneen Taneli Ronkainen - Mikko Niemelän ylipitkä vaihto vei painopisteen pitkäksi aikaa oululaisten puolustusalueelle.

Kärppien kakkosketjun Aleksi Heponiemellä oli erän lopulla loistava tilaisuus viedä kotijoukkue toiselle erätauolle maalin johdossa, mutta kiekko viuhui yli Ilves-maalin.

Päätöserään lähdetään tasatilanteessa 1-1. Maalivahtien torjunnat toisessa erässä Vehviläinen seitsemän, Dostal kahdeksan.

3.erä

Kolmas erä on käynnissä. Jussi Jokinen piti toista erää erätaukohaastattelussa yhtenä Kärppien tämän sarjan parhaista.

Kärpät tuli kolmanteen erään kuin pyörremyrsky. Ensimmäisissä vaihdoissa pommitus kohti Ilves-maalia oli melkoinen. Dostal ja hyvä tuuri pelastivat vieraat.

Kärppien vahva erän alku toi myös tulosta. Ville Leskinen vei Kärpät johtoon Dostalista kimmoneesta paluukiekosta.

Ville Leskinen tekee Kärppien toisen maalin kolmannen erän alussa, ja vie joukkueen 2-1-johtoon.

Ilves on nyt kovan paikan edessä. Jollain tapaa tamperelaisten olisi pakko raapia voitto tästä pelistä pitääkseen toiveensa elossa.

Ilves on tajunnut myös tilanteen vakavuuden. Tamperelaiset pelaavat todella vahvaa jaksoa ja paine on jatkuvasti Kärppien puolustuspäässä.

Kolmas erä on puolivälissä. Kahdesta ensimmäisestä erästä ei arvannut, että Raksilassa pelataan pudotuspelikiekkoa, mutta kolmannessa erässä kevään pelien elementtejä on alkanut näkymään kaukalossa.

Kärppien toimitsija-aitiossa koettiin myös kovia. Tuomari haki oululaisten vaihtopenkiltä jääpussin, joka vietiin ottelun kirjurille. Hän oli saanut osuman päähänsä.

Peli jatkuu tasavajaalla, sillä molemmista joukkueista lähti pelaaja istumaan pikkuakkosta. Ilveksestä istumaan lähti Eero Savilahti huitomisesta, Kärpistä Aleksi Heponiemi. Heponiemen jäähyn syyksi kuulutettiin rikkeen tehostaminen.

Erikoistilanne ei tuonut minkäänlaistan tulosta. Peliä on jäljellä viitisen minuuttia.

Kärpät on reilun kahden minuutin päässä kolmannesta kiinnityksestä välieriin.

Ilves otti aikalisän vajaat pari minuuttia ennen loppua. Heti aloituksen jälkeen Dostal luisteli pois maalilta ja tamperelaiset hakivat tasoitusta kuudella kenttäpelaajalla.

Mike Halmo pääsi yrittämään Vehviläisen nenän edestä, muttei onnistunut. 17 sekuntia ennen loppusummeria Jari Sailio otti kahden minuutin rangaistuksen. Ilveksen kannalta aikaa ei ollut kuitenkaan tarpeeksi ja Kärpät korjasi voiton lukemin 2-1. Samalla oululaiset ottivat jo kolmannen kiinnityksen välieriin ja johtavat sarjaa puhtaasti 3-0.