Jussi Jokiselle pätkäpesti Sveitsin B-liigan Kloteniin – ”Todennäköisyys NHL-urani jatkumiselle alkaa olla pieni”

Spekulointi jääkiekkoilija Jussi Jokisen uudesta seurasta päättyi keskiviikkona, kun Sveitsin B-liigan Kloten julkaisi hyökkääjän kahdeksan ottelun mittaisen pätkäpestin.

35-vuotias Kalajoen kasvatti on ollut ilman pelipaikkaa sen jälkeen, kun NHL-seura Detroit Red Wings ilmoitti 30. syyskuuta, että koeajalla ollut Jokinen ei saa sopimusta.

– Tämä on ollut henkisesti haastavaa aikaa sen jälkeen, kun Detroit teki ratkaisunsa. Tavoitteeni on ollut koko ajan NHL:ssä, mutta nyt olen tehnyt ajatusten tasolla luopumistyötä sen suhteen, että pelit siinä liigassa saattavat olla ohi. Todennäköisyys NHL-urani jatkumiselle alkaa olla pieni, Jokinen myönsi Kalevalle.

Jokista on motivoinut muun muassa tuhannen NHL-runkosarjaottelun maaginen raja, jonka ovat suomalaisista pelaajista ylittäneet vain Teemu Selänne, Teppo Numminen, Jari Kurri, Olli Jokinen, Saku Koivu ja Kimmo Timonen. Jokiselta puuttuu tasaluvusta vain 49 peliä.

Vaikka yhden henkilökohtaisen unelman toteutuminen lykkääntyi tai jopa vesittyi lopullisesti, otti Jokinen Detroitin päätöksen vastaan viileän ammattimaisesti.

– Sopimus olisi voinut syntyä, jos seura olisi matkalla pudotuspeleihin, mutta Detroitissa on menossa nyt uudelleenrakennusvaihe. Minulle tarjolla olleet minuutit haluttiin antaa muutamalle nuoremmalle pelaajalle, Jokinen sanoi.

– Mutta harva pelaaja saa ylipäätään jättää NHL:n omilla ehdoillaan.

Jokisen intohimo jääkiekkoon roihuaa viime aikojen vastoinkäymisistä huolimatta vahvana. Ovi NHL:ään on yhä raollaan, mutta konkari kaipaa pitkän tauon jälkeen ennen kaikkea pelejä, joita Kloten pystyy tarjoamaan.

– Moni eurooppalaisseura olisi halunnut minut loppukaudeksi, mutta sellainen sopimus ei sopinut suunnitelmiini tässä vaiheessa. Näin vaihtoehtojen joukosta karsiutui Ruotsin ja Sveitsin pääsarjaseuroja. Kloten tuntui hyvältä valinnalta, koska siellä on apuvalmentajana Waltteri Immonen, joka oli Leijonien valmennusryhmässä vuoden 2016 World Cupissa, Jokinen taustoitti.

Ura jatkunee myös ensi kaudella

Floridassa asuva Jokinen matkustaa Sveitsiin ensi viikolla ja pelaa ensimmäisen ottelunsa perjantaina 16. marraskuuta. Pesti Klotenissa päättyy 4. joulukuuta, minkä jälkeen hyökkääjä palaa Yhdysvaltoihin viettämään joulua.

– Jos NHL:stä ei kuulu tammikuun aikana mitään, teen loppukaudeksi sopimuksen jonkun eurooppalaisen seuran kanssa, Jokinen valotti.

Mikäli Jokinen päätyy loppukaudeksi Eurooppaan, hän on mielenkiintoinen nimi myös keväällä Slovakiassa pelattavia MM-kisoja ajatellen. Jokinen on ollut takavuosina yksi Leijonien ehdottomista luottomiehistä: hyökkääjä on edustanut Suomea kahdesti olympialaisissa ja peräti seitsemän kertaa MM-turnauksessa.

Jokisen omat suunnitelmat kuluvan kauden jälkeisestä ajasta ovat vielä hahmottumattomia.

– Mutta sellainen ajatus minulla on, että haluan edelleen jatkaa pelaamista.