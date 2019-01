Jääkiekkoliigan jokavuotiset siirtomarkkinat käynnistymässä hiljalleen – Urheilutoimenjohtaja Ahon mukaan Kärpät ei etsi uusia pelaajia: ”Meillä on paketti hyvin kasassa”

Jääkiekkoliigan jokavuotinen pelaajasiirtoruljanssi ennen siirtotakarajan umpeutumista on hiljalleen käynnistymässä. Sarjataulukko on sillä mallilla, että osa joukkueista vetää jo johtopäätökset loppukauden osalta ja toimii siirtomarkkinoilla sen mukaisesti.

Esimerkiksi Helsingin IFK on hankkinut lyhyen ajan sisällä useamman uuden pelaajan. Helsinkiin siirtyi tällä viikolla Porin Ässien tähtihyökkääjä Sakari Salminen ja viime viikolla Kärpissä vaille vastuuta jäänyt Jasse Ikonen.

Helsinkiläisjoukkue hankki myös paluumuuttajan Pohjois-Amerikasta, kun puolustaja Joonas Lyytinen palasi Suomeen. Ennen Amerikan reissua Lyytinen kirjoitti sopimuksen Kärppien kanssa, mutta ei ehtinyt pelata Oulussa peliäkään.

Sarjajohtaja Kärpillä ei ole suurta tarvetta mellastaa kiivailla ja usein myös kuivilla siirtomarkkinoilla. Sairastupa on tyhjä ja joukkue on osoittautunut alkukauden aikana vähintäänkin kilpailukykyiseksi.

– Meillä on paketti hyvin kasassa, eikä aktiivista hakua ole päällä. Molemmat maalivahdit ovat pelanneet koko kauden hienosti, meillä on kahdeksan Liigaa pelannutta puolustajaa ja hyökkäyksessäkin on riittävästi syvyyttä, Kärppien urheilutoimenjohtaja Harri Aho kertoi Kalevalle ajellessaan kohti Vaasaa ja perjantai-illan Sport-Kärpät ottelua.

Maailmanmestarit palaavat kaukaloon lauantaina

Kärppien kokoonpano täydentyy lauantain kotiottelussa Rauman Lukkoa vastaan, kun nuorten maailmanmestarit Rasmus Kupari ja Aleksi Heponiemi palaavat kaukaloon. Myös kapteeni Atte Ohtamaa on toipunut pelikuntoon ja pelannee lauantain kotipelissä.

Hyvästä nykytilanteesta huolimatta Aho ei sulje tämän kauden osalta ovea vielä kokoonpanomuutosten suhteen. Muutoksia voi Kärpissäkin tapahtua esimerkiksi mahdollisista loukkaantumisista johtuen.

Viime päivinä kärppähuhuissa on pyörinyt myös NHL-uransa suurella todennäköisyydellä paketoineen Jussi Jokisen nimi. Jokinen kertoi syksyllä Ilta-Sanomien haastattelussa, että hänen pelaamisensa Suomessa on tällä kaudella kuitenkin epätodennäköistä.

Tällä hetkellä Jokisella ei ole tiettävästi sopimusta minkään seuran kanssa. Aho ei halunnut pyyhkiä Jokisenkaan nimeä pois tämän kauden osalta, mutta Kärppien silmissä Jokisen tilanne ei ole muuttunut syksyn jälkeen suuntaan tai toiseen.

– Jos tilanne kuitenkin muuttuu ja tulee ajankohtaiseksi, niin emme varmasti sano Jussille ei.