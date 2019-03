Ilves laittoi Kärpät ahtaalle dramaattisessa puolivälieräavauksessa – Teemu Kivihalmeen jatkoerämaali toi avausvoiton Kärpille

Tampereen Ilves laittoi Kärpät koville puolivälieräavauksessa Raksilassa. Kärpät voitti kuitenkin lopulta jatkoerässä Teemu Kivihalmeen maalilla.

1.erä

Ottelu on käynnissä. Päätykatsomossa oli ottelun alussa paljon keltaista ja valkoista sekä koko päädyn levyinen lakana, jossa luki "Etteenpäin nyt Kärpät".

Kärpät on tullut otteluun ryminällä ja erityisen fyysisesti. Parin ensimmäisen minuutin aikana sekä Oskar Osala että Miska Humaloja ovat jakaneet painavat taklaukset.

Ilves sai hyvän pyörityksen Kärppien kakkosketjua vastaan, josta tamperelaisten Juhani Tamminen pääsi yrittämään maalintekoa, mutta Kärpät onnistui pitämään maalinsa koskemattomana. Heti seuraavassa vaihdossa oululaisten kolmosketju pääsi yrittämään samaa Ilves-päädyssä.

Kärppien pelaamattomuus ei ole juuri näkynyt ottelun alussa ja kotijoukkue on ollut hyvällä ilmeellä liikkeellä. Muutamia yksittäisiä heikompia suorituksia on nähty, mutta pääsääntöisesti Kärppien esitys on ollut hyvä.

Ilves siirtyi ottelussa johtoon hieman ennen erän puoliväliä. Tamperelaiset pääsivät ylivoimahyökkäykseen kahdella yhtä vastaan. Mike Halmo päätti viimeistellä itse ja yllätti Veini Vehviläisen kovalla laukauksella. Jo ennen johtomaalia Ilveksellä oli loistava tilaisuus siirtyä johtoon.

Kärppäpuolustukselle sattui karmiva virhe ja Ilveksen kultakypärä Arttu Ruotsalainen pääsi läpiajoon. Kärppäkasvatti ei kuitenkaan onnistunut maalinteossa.

Kotijoukkueen peli sekosi hetkeksi Ilveksen maalin jälkeen. Tamperelaiset puolustavat keskialuetta korkealta, eikä Kärpät tunnu löytävän siihen juuri nyt aina aseita.

Erän puolivälin jälkeen Ilves siirtyi jo kahden maalin karkumatkalle. Vieraiden Juho Liuksialan kääntöveto siniviivalta yllätti Vehviläisen täysin.

Kärppien kurimus jatkuu. Miska Humaloja otti pikkukakkosen ja Ilves pääsi ylivoimalle. Kotijoukkue onnistui kuitenkin selvittämään alivoiman.

Kärppien kolmosketju sai pitkän hyökkäyspään pyörityksen Jasper Lindstenin voitettua kaksinkamppailun kulmassa. Kärpät sai pyörityksen aikana monta maalipaikkaa, mutta kavennusmaalia ei nähty. Tilanne päättyi Ilveksen jäähyyn ja Kärpät pääsi erän lopulla ylivoimalle.

Kavennus nähtiin nopeasti ylivoimalla, kun Shaun Heshka toimitti kiekon Ilveksen maaliin.

Heti kavennusmaalin jälkeen Kärpät sai kiekon Ilves-maalin tolppaan.

Ilves sai kiekon siirretyn rangaistuksen aikana kärppämaaliin. Kiekko näytti lipuvan maaliin samalla hetkellä kun summeri soi erän loppumisen merkiksi. Tilanne tarkistettiin videolta ja tuomittiin maaliksi.

2.erä

Ottelun toinen erä on alkanut.

Kärpät pääsi heti ensimmäisellä minuutilla ylivoimalle, kun Rasmus Kuparia rikottiin puolittaisessa läpiajossa. Kupari pääsi yrittämään vielä maaliakin, mutta huonosta asennosta.

Kärppien ylivoima pyöri periaatteessa näyttävästi, mutta tehottomasti. Laukaukset menivät ohi, vaikka maski olisi ollut kunnossa Ilves-vahdin edessä.

Ilves on jatkanut toisessa erässä hyviä otteitaan ja välillä Kärpät on täysin pulassa omalla alueella vilkkaiden tamperelaisten kanssa.

Ennen erän puoliväliä Kärppien kakkosketjun sentteri Rasmus Kupari näytti loukkaavan jalkaansa. Kupari pääsi kuitenkin omin avuin vaihtoaitioon. Tilanteen jälkeen Otto Karvisella oli paljon asiaa Ilveksen aitioon.

Ilves pääsi erän puolivälissä ylivoimalle, kun Mikko Niemelä sai rangaistuksen. Kärpät kesti alivoiman ja pääsi heti jäähyn loputtua hyvään hyökkäykseen. Maalia ei tullut, mutta Ilves-jäähy sentään tuli ja Kärpät pääsi puolestaan ylivoimalle.

Kärpätkään ei saanut pakkopelin aikana tulosta taululle. Laukaukset menivät edelleen liikaa ohi tai kilpistyivät matkalla Ilves-pelaajiin.

Kärpät pääsi erän lopulla vielä ylivoimalle, kun Nicklas Lasun käsistä lyötiin maila. Kärppien ykkösylivoima saa pakkopelin pyörimään, mutta laatu puuttuu viimeistelystä. Kakkosylivoima puolestaan ei ole saanut ylivoimalla oikein mitään aikaan.

Kärpät sai kaivatun kavennus maalin vajaat 25 sekuntia ennen erätaukoa. Radek Koblizek syötti maalin takaa ja Teemu Kivihalme iski kiekon maaliin. Osuma oli Kärpille erittäin tärkeä ennen viimeistä erätaukoa.

3.erä

Ottelun päätöserä on alkanut. Kärpät lähti erään maalin takaa-ajoasemasta.

Päätöserä on alkanut vauhdilla. Ilves sai ensin maalipaikan, mutta sen jälkeen Kärpät järjesti pitkän pyörityksen vieraiden puolustusalueella, jonka aikana oli useampikin paikka tasoittaa peli.

Kärpät sai kahden minuutin rangaistuksen vajaan neljän minuutin pelin jälkeen. Vehviläinen sulki kiekon sääntöjen vastaisesti ja otti siitä rangaistuksen. Ilves ei saanut maalia, mutta pääsi yrittämään aivan maalin edestä useamman kerran luvattoman helposti.

Erä lähestyy hiljalleen puoliväliä ja pelissä on tällä hetkellä hieman seesteisempi vaihe. Kärpät on edelleen maalin perässä ja Ilves on pelillisesti hyvin ottelussa kiinni.

Ilves pääsi jälleen ylivoimalle, kun Shaun Heshka otti kiinnipitämisjäähyn oman maalin takana. Kärpät kuitenkin selvitti alivoiman, vaikka Ilves sai pari hyvää maalipaikkaa.

Alivoiman jälkeen Kärpät sai jälleen pyörityksen vieraiden päätyyn. Se päättyi Mikko Niemelä laukaukseen, joka meni suoraan ilvesvahdin syliin.

Päätöserää on jäljellä seitsemän minuuttia. Kohta Kärpillä tulee jo kiire.

Kärppien takaa-ajo avaa Ilvekselle myös paikkoja. Tupsukorvat pääsivät ylivoimahyökkäykseen Leskisen menetettyä kiekon siniviivalla. Hetkeä myöhemmin Leskinen oli toimittaa kiekon Ilves-maalin. Tilanteet vaihtelevat nopeasti.

Kolmatta erää on jäljellä pari minuuttia. Kärpät hakee tasoitusta, mutta Ilves saa omat paikkansa vastahyökkäyksistä.

Kärpät otti maalivahdin pois minuutti 45 sekuntia ennen erän loppua.

Kärpät sai kiekon Ilves-maaliin, Raksilassa on käynnissä videotarkistus. Maali hyväksyttiin videotarkistuksen jälkeen. Ilveksen valmentaja Karri Kivi haastoi tilanteen vielä. Maali hyväksyttiin toisenkin tarkastuksen jälkeen ja peli on tasan. Kärppien maalin teki Nicklas lasu.

Maalintekijä Lasu sai jäähyn puoliminuuttia ennen loppua. Hetkeä ennen Ilveksellä oli loistava paikka tehdä voittomaali.

Raksilassa on edessä jatkoaika.

Jatkoerä

Jatkoerä on käynnissä. Ilves saa pelata reilun minuutin ylivoimalla.

Kärpät kesti alivoiman. Oskar Osala oli jopa ratkaista ottelun läpiajosta, mutta maalia ei nähty.

Ilves on ollut jatkoerän ensimmäisillä minuuteilla aloitteellisempi. Osittain toki ylivoimansakin tuoman otteen ansiosta.

Molemmissa tilanteissa nähdään vaarallisia tilanteita. Vastakkain on kaksi vahvasti hyökkäyksen kautta pelaavaa joukkuetta, joten maalia tuskin joudutaan odottamaan turhan kauan.

Ilveksen voittomaali oli erittäin lähellä. Vehviläinen joutui hapuilemaan kiekon turvaan selkänsä takaa. Videoita ei tällä kertaa kuitenkaan tarvinnut katsella.

Kärpät joutui reilun seitsemän minuutin jälkeen jälleen alivoimalle, kun Jussi Jokinen otti rangaistuksen.

Teemu Kivihalme ratkaisi pelin alivoimalla. Kärpät johtaa puolivälieräsarjaa voitoin 1-0.