Heikkinen kuninkuusmatkalla 11:s, ilmoitti päättävänsä uransa tähän kevääseen – Norja juhli jälleen MM-kultaa

Maastohiihtäjä Matti Heikkinen on sijoittunut 11:nneksi 50 kilometrillä MM-kisoissa Seefeldissä. Kisan voittoon hiihti Norjan Hans Christer Holund 27,8 sekunnin erolla Venäjän Aleksandr Bolshunoviin. Kolmas oli Norjan Sjur Röthe.

Heikkinen jäi kärjestä reilun minuutin. Muista suomalaisista Lari Lehtonen oli 35:s, Antti Ojansivu 39:s ja Perttu Hyvärinen 42:s.

Suomen saldoksi kisoista jäi yksi pronssi, jonka otti Iivo Niskanen 15 kilometriltä. Norja voitti MM-kultaa kaikilta maastohiihdon normaaleilta matkoilta sekä miehissä että naisissa.

Matti Heikkisen lopetus arvokisahiihtäjänä oli sunnuntaina tyypillistä Heikkistä. Jyväskyläläinen antoi ladulla kaikkensa ja taisteli mitalista, mutta toipui yllättävän nopeasti Ylen tv-haastatteluun.

Sen jälkeen alkoivat vaikeudet. Heikkinen otti haastattelualueella pitkään happea ja istui portailla keräämässä itseään fyysisesti ja henkisesti siihen jamaan, että pääsee kertomaan tuntojaan kirjoittaville toimittajille.

Sanoma oli selvä: sunnuntainen 50 kilometrin kilpailu Seefeldissä oli hänen uransa viimeinen hiihto arvokisoissa, ja tämän kevään jälkeen hän lopettaa uransa.

– 18 vuotta ja hieno ura. Päätin, että en murene tähän, mutta on tosi vaikeaa. Tämä ei ole katkeruutta eikä mitään, mutta tämä on ollut iso osa elämää.

Maajoukkueen lääkäri Maarit Valtonen yritti keskeyttää Heikkisen kommentoinnin, mutta Heikkinen totesi, että tämä viedään loppuun asti.

– On aika kiittää perhettä. Olen tehnyt kaikki arvokisavenymiset yhdessä Suvin (vaimo) kanssa. Minulla on lapsia, ja perhe on kasvanut, ja siitä olen erittäin ylpeä, kolmen lapsen isä Heikkinen sanoi.

Heikkinen jättää ison aukon suomalaiseen mieshiihtoon. Hänen uransa kirkkain kruunu on 15 kilometrin maailmanmestaruus vuodelta 2011 Oslosta. Viimeisin mitali on pronssi kahden vuoden takaisten Lahden MM-kisojen 50 kilometriltä. Uransa ensimmäisissä MM-kisoissa kymmenen vuotta sitten hän oli pronssilla 15 kilometrillä ja viestissä. Sen koommin Suomen miehet eivät ole viestissä mitaleille yltäneet.

Heikkisen lopettamispäätös oli kypsynyt kahden viime vuoden aikana. Hän meinasi kertoa lopettamisesta jo viime talven olympialaisissa 50 kilometrin kisan jälkeen, mutta päätti silloin nukkua yön yli.

– Voin sanoa, että näiden kisojen jälkeen voi olla vaikeaa lähteä tavoitteellisesti lenkille, mutta yritetään tehdä hommat fiksusti loppuun, Heikkinen sanoi.

Lehtonen liikuttui

Hetki oli tunteikas myös joukkuekavereille, 50 kilometrin kilpailun hiihtäneille Lari Lehtoselle ja Antti Ojansivulle, jotka kiersivät mediarinkiä Heikkisen perässä.

– Hän on hieno mies, menestyjä, Lehtonen nieleskeli kyyneleitä.

Ojansivu, 25, oli Seefeldissä kymmenen vuotta vanhemman Heikkisen kämppäkaveri.

– On hienoa, että olen päässyt olemaan hänen kanssaan samassa ryhmässä ja täällä vielä kämppiksenä, Ojansivu sanoi.