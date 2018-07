Berliinin EM-ryhmä kasvoi 41 urheilijaan - Söderberg ja Pulli matkaan viime kesän tuloksilla

Urheiluliitto SUL toteutti valmennusjohtaja Jorma Kemppaisen viime syksyn ennusteen, kun Berliinin EM-kisajoukkuetta täydennettiin maanantaina kahdella urheilijalla. Joukkueeseen lisättiin moukarinheittäjä David Söderberg ja pituushyppääjä Kristian Pulli viime vuoden tulosten perusteella. Päätöksen ansiosta joukkue kasvoi 41 urheilijaan.

Allergiavaivoista ja sairastelusta kärsinyt Söderberg aloitti kilpailukautensa sunnuntaina Helsingissä tuloksella 73,46.

- Söderberg on ollut pitkään varma arvokilpailuheittäjä, ja kun virusinfektio on nyt hellittänyt, hänen kuntonsa nousee päivä päivältä, Kemppainen perusteli kokeneen Söderbergin valintaa.

Söderberg jäi sunnuntaina 74 metrin EM-rajasta, mutta hänellä on viime kaudelta sitä parempi tulos 75,53.

Pulli on hypännyt kuluvalla kaudella tuloksen 791, joka uupuu neljä senttiä EM-rajasta 795. Viime kesältä hänellä on useita tulosrajan ylittäviä tuloksia mukaan lukien oma ennätys 807.

- Pulli on 25:s kesän EM-kisatilastossa, jossa on huomioitu vain kolme urheilijaa per maa. Minusta hänellä on potentiaalia EM-finaaliin, Kemppainen arvioi.

Berliinin EM-kisat alkavat karsintakilpailuilla 6. elokuuta. Kisat päättyvät 12. elokuuta.

Kemppainen ennusti EM-kisojen tulosrajojen julkistuksen yhteydessä viime lokakuussa, että Suomi saa Berliinin 40 urheilijan joukkueen.