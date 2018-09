Keski-Eurooppaan on viety jo 35 rekkalastillista suomalaisia tatteja – yrittäjä arvelee satokauden jatkuvan pitkälle syksyyn

Ensimmäinen mokkalakkinen herkkutatti pilkistää jäkäliköstä melkein auton vieressä.

Reino Huotarin tattiapajat ovat Manamansalossa. Huotari piipahtaa tattimetsässä sään salliessa melkein päivittäin. KUVA: Petri Hakkarainen

– Ykkösluokkaa. Pieni, kiinteä ja valkopillinen, myhäilee kotisaarellaan Manamansalossa tattijahtiin taas kerran lähtenyt Reino Huotari.

Huotari piipahtaa tattimetsässä hyvän sään ja sadon aikaan melkein päivittäin.

– Mukavahan näitä kankaita on kävellä muutenkin. Voi siinä samalla poimia muutaman tatinkin.

Ykkösluokan herkkutatista maksetaan nyt neljä euroa kilolta. Pillistöltään jo kellertäväksi muuttuneiden kilohinta on 2,50 euroa ja vihertäväpillistöisten, paloiteltavien tattien 50 senttiä.

Kesä oli kuiva, mutta syksyn sateiden myötä tattisato näyttää kasvavan erinomaiseksi. Tattikeisariksi kutsutulle Loreno Dalla Vallelle se ei ole yllätys.

– Tiesin, että tatteja tulee. Esimerkiksi kesä 2003 oli kuuma ja kuiva, mutta herkkutatteja alkoi syksyllä nousta valtavasti melkein ympäri maata. Silloin Dalla Valle Oy:llä ei ollut kuin kaksi ostopaikkaa, mutta veimme yli miljoona kiloa tatteja.

Pohjois-Karjalan Polvijärveltä tattibisnestä Pirkanmaata myöten pyörittävä Dalla Valle on juuri nyt erittäin kiireinen mies.

– Meillä on 74 ostopaikkaa. 35 rekkalastillista tatteja on jo viety Keski-Eurooppaan, vaikka kausi on vasta alussa. Maa on yhä lämmin, joten tatteja saattaa löytyä lumen tuloon saakka.