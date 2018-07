Isien masennus jää helposti hoitamatta – kahden pienen tytön isä Joonas, 29, suhtautui ensin epäillen apuun

Äitien synnytyksenjälkeinen masennus altistaa isätkin depressiolle. Isät oirehtivat eri tavoin kuin äidit.

– Luulin, että masentunut tarkoittaa sellaista, jota ei kiinnosta mikään ja joka ei jaksa tehdä mitään. En ymmärtänyt, että masentuneena voi olla myös ylivireä, siis täysi vastakohta, sanoo 29-vuotias Joonas, kahden pienen tytön isä. Joonas haluaa esiintyä jutussa pelkällä etunimellään.

Kulunut vuosi on ollut rankka. Vaimo on kärsinyt synnytyksenjälkeisestä masennuksesta, koti paljastunut hometaloksi, vastikään vuoden täyttänyt kuopus on oirehtinut maitoallergiasta ja valvottanut yöt läpeensä.

– Kun olen tullut väsyneenä kotiin 12 tunnin työpäivän jälkeen, vaimo on sanonut, että pitäisi jaksaa olla tyttöjen kanssa. Voimat eivät ole yksinkertaisesti riittäneet.