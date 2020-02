Identiteettivarkaudet ovat netinkäyttäjien suuri huolenaihe – valtaosa on huolissaan pankkitiliensä hakkeroinnista

Identiteettivarkaudet ovat internetin käyttäjien suuri huolenaihe. Asia käy ilmi tuoreesta F-Securen raportista, johon on kirjattu yhdeksässä eri maassa toteutetuista kuluttajakyselyistä saatuja tietoja. F-Securen mukaan huoli online-rikoksista on kasvanut samalla, kun tietovuotojen määrä on lisääntynyt.

Raportin mukaan lähes yhdeksän kymmenestä kuluttajasta on ainakin jonkin verran huolissaan pankkitiliensä hakkeroinnista ja rahan varastamisesta. Yhtä suuri määrä kuluttajista on huolissaan verkkokaupoissa tehtävistä petoksista ja oman identiteettinsä käyttämisestä rikollisiin toimiin.

Raportin perusteella brasiliaiset netinkäyttäjät ovat todennäköisimpiä kyberrikoksen uhreja. Jopa 76 prosenttia netinkäyttäjistä oli kokenut kyberrikoksen lähipiirissään. Yhdysvalloissa luku oli 62 prosenttia ja Ruotsissa 52 prosenttia. Saksalaisista noin kolmannes oli kokenut kyberrikoksen lähipiirissään.

Raportin mukaan naiset ovat enemmän huolissaan identiteettivarkauksista ja kyberrikoksista kuin miehet, vaikka miehet raportoivat enemmän joutuneensa niiden uhreiksi.

Privacy Rights Clearinghouse kirjasi tammikuun 2005 ja lokakuun 2019 väliltä yhteensä 9 705 tietovuotoa, joka tekee 1,8 tietovuotoa päivässä.