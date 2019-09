Kaikki tekijät töihin

Läheltä seuranneena on käsittämätöntä ja turhauttavaa seurata elämää, jota varjostaa nuorena koettu sairaus, joka aiheutti puutteita muistiin ja jaksamiseen. Kuitenkin ihminen on pystynyt perustamaan perheen ja muuten yhteiskuntakelpoiseen elämään, mutta toistuvat ja pitkät työttömyysjaksot nakertavat itsetuntoa, lisäävät köyhyyttä ja sen mukanaantuomia vaikeuksia muutenkin hauraalle ihmiselle. Pysyvän työn varmistaminen myös lievästi vajaakuntoisille olisi ensiarvoisen tärkeää. Paljon tärkeämpää kuin ns. täysin terveille ihmisille, joilla on paljon paremmat lähtökohdat esim. yrittämiseen tai kouluttautumiseen! Sitä vastoin juuri nämä ihmiset pakotetaan yrittäjäkursseille Suomessa! Tämä on niin suuri vääryys tässä maassa ja mielestäni ihmisoikeuskysymys!