Helsinki

Luolakoiratoiminnassa käytetään muun muassa mäyräkoiria ja pienikokoisia terrierejä. Kuvan koira ei liity uutiseen. Kuva: TOMS KALNINS

Luolametsästyskoiria testataan Suomessa kyseenalaisissa olosuhteissa, joissa sekä koirille että kokeissa käytetyille ketuille voi aiheutua vammoja, käy ilmi STT:n Oikeutta eläimille -järjestöltä (OE) saamasta videokoosteesta.

Kokeissa koiria laitetaan ahtaisiin käytävämuodostelmiin, joissa niitä on odottamassa elävä kettu. Koirien ja kettujen välillä syntyy taistelutilanteita, vaikka se on kielletty Kennelliiton säännöissä.

Järjestön mukaan videot on kuvattu salaa luolakoirien taipumuskokeissa Vihdissä ja Mynämäessä syksyllä 2022. Mynämäen kokeen järjestäjänä on ollut Turun Seudun Mäyräkoirakerho, Vihdissä puolestaan Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit.

Suomen Kettuterrierit on Kennelliiton rotuyhdistys. Molemmat mäyräkoirayhdistykset taas ovat jäseninä Suomen Mäyräkoiraliitossa, joka on Kennelliiton rotuyhdistys.

" Onhan se eläintappelu, jos eläimet ottavat yhteen. Ja kyllähän niitä yhteenottoja oli videoilla useita." Anna-Mari Olbricht Eläintenkouluttaja, eläinlääkäri

Videolla on Mynämäen kokeesta tilanteita, joissa koira ja kettu ovat joutuneet kontaktiin toistensa kanssa. Kamerat eivät kuvaa luolastoon sisälle, mutta esimerkiksi kun koira vedetään ulos, näkyy, kuinka se on kiinni ketussa.

Videolla kuuluvista keskusteluista käy ilmi, että ihmiset ovat tietoisia tappelutilanteista. Puhutaan, kuinka koira saa hammasta tai todetaan koiran saamat vammat.

Vihdin kokeesta kuvatulla videolla kohtaamisia ei näy, mutta luolaan työnnetty koira huutaa niin, että videon ääni särkyy. Videokooste on kokonaisuudessaan nähtävillä Oikeutta eläimille -järjestön sivuilla.

Eläinlääkäri: Ei ole enää tämän päivän harrastus

STT näytti videon alan asiantuntijoille. Heidän mukaansa tilanteissa saatetaan rikkoa lakia.

– Minun näkökulmastani useammassa kohdassa on syytä epäillä, että eläinsuojelusäännöksiä on rikottu, sanoo SEY Suomen eläinsuojelu -järjestön poliisitaustainen erityisasiantuntija Toni Lahtinen.

Kohtaamistilanteita voi verrata koiratappeluihin. Eläintenkouluttaja ja eläinlääkäri Anna-Mari Olbricht sanoo videon nähtyään:

– Onhan se eläintappelu, jos eläimet ottavat yhteen. Ja kyllähän niitä yhteenottoja oli videoilla useita, hän sanoo.

– Olen sitä mieltä, että tämä ei ole enää tämän päivän harrastus, eikä se saisi olla koemuoto.

Olbricht on jäsenenä Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnassa, joka käsittelee muun muassa luolakoiraharrastamista.

OE tehnyt rikosilmoituksen, Mäyräkoiraliitto tuomitsee epäkohdat

Suomen Kennelliitto aikoo puuttua luolakoirien taipumuskoevideoissa todettaviin sääntörikkomuksiin, liitto kertoo tiedotteessa.

Liitto on ollut yhteydessä Oikeutta eläimille -järjestöön, ja aloittanut videoilla kuvattujen tapahtumien selvittämisen. Kennelliitto voi tarvittaessa keskeyttää toiminnan, jossa havaitaan eläinsuojelulain tai Kennelliiton sääntöjen ja ohjeiden vastaista toimintaa.

Suomen Mäyräkoiraliiton hallituksen puheenjohtaja Timo Mäkelä pitää mahdollisena, että videoilla näkyvissä tilanteissa saatetaan rikkoa lakia.

– Ilman muuta, jos siinä on nimenomaan näin tapahtunut, että ketulle on aiheutunut kipua, sehän on selvä, Mäkelä sanoo nähtyään videot.

Myös Mäyräkoiraliitto aikoo selvittää tapahtumia. Mäkelä korostaa, että liitto tuomitsee kaiken toiminnan, missä eläimille aiheutetaan eläinsuojelulain vastaista kipua.

Järjestäjät suostuivat kommentoimaan videon tapahtumia vain sähköpostitse. Turun Seudun Mäyräkoirakerho myöntää, että Mynämäen kokeessa koira ja kettu pääsivät kohtaamaan sääntöjen vastaisesti.

– Pahoittelemme tapahtunutta, valitettavasti ylituomari ei täysin pystynyt Mynämäen kokeessa estämään kontaktia koiran ja ketun välillä.

Vihdin kokeen kohdalla videoissa ei näy kohtaamisia eikä sellaisista keskustella. Järjestäjät sanovat, etteivät kettu ja koira päässeet kokeessa toisiinsa kiinni. Länsi-Uudenmaan Mäyräkoirat ja Suomen Kettuterrierit vastasivat pitävänsä koiran ääntelyä videolla normaalina ja että se niiden mielestä viittaa innokkuuteen.

Oikeutta eläimille -järjestö on tehnyt videoiden tapahtumista tutkintapyynnön poliisille.

– Pyydämme poliisia tutkimaan, onko tapauksissa aiheutettu eläimille tarpeetonta kärsimystä sekä kettujen että koirien osalta. Lisäksi pyydämme tutkimaan eläinlääkärin ja tapahtuman järjestäjän vastuuta sekä kettujen pitopaikkojen lainmukaisuutta, järjestön viestintävastaava Kristo Muurimaa kertoo STT:lle.

Punaisia pisaroita pyyhitään lattialta koiran perässä

Luolametsästyksessä käytetään yleisimmin terrierejä ja mäyräkoiria. Metsällä niiden tarkoitus on ajaa ketut, supikoirat ja mäyrät ulos luolapesistään. Taipumuskokeilla pyritään jalostuksen suunnittelua varten selvittämään koiran sopivuus luolassa työskentelyyn.

Kokeissa käytetään eläviä, tarhalla syntyneitä puna- tai hopeakettuja. Kennelliiton sääntöjen mukaan koiran ja ketun välillä ei saa syntyä taistelutilanteita.

Videon perusteella tämä ei kuitenkaan aina toteudu. Mynämäen koetilaisuudesta kuvatulla videolla käytävärakenne kolisee, kun koira ilmeisesti ajaa kettua takaa. Läsnäolijat keskustelevat tapahtumista.

– Siinä näkee sen koiran iskunkestävyyden. Se saa silmilleen, mutta se ei jätä sitä riistaa, yksi tilanteessa läsnä olevista miehistä sanoo.

Koira vinkuu ja ujeltaa välillä kovaan ääneen, minkä jälkeen videolla näkyy, kuinka mäyräkoira otetaan ulos käytävän katossa olevan luukun kautta.

– Ei se ole tyhmä koira. Kun se sai kaksi kertaa hammasta, se huomasi, ettei se pääse sieltä niin nopeasti peruuttamaan, niin se jäi puoleenväliin haukkumaan.

"Yleisen elämänkokemuksen perusteella uskallan sanoa, että koira kärsii. Se on hätääntyneen koiran huutoa." Toni Lahtinen SEY Suomen eläinsuojelu -järjestön erityisasiantuntija

Toisessa Mynämäessä olleessa tilanteessa kuuluu, kuinka käytävässä oleva koira pitää kimeää ääntä. Sitten tumma koira juoksee kameran ohi ja mies poimii sen syliin. Miehet keskustelevat koiran vammoista.

– Katso koiran naamaa, katso sen yläleukaa.

– Se on pistoreikä.

– Ei ole kuin pieni reikä.

– Joo, se oli nimittäin ketun ote.

– Mutta ei se mitään.

Mies kantaa rimpuilevan koiran pois. Sen jälkeen kamera kuvaa lankkulattiaa kohdasta, josta koira hetki sitten juoksi. Joku pyyhkii lattiaan jääneitä punaisia pisaroita. Videon kuvannut henkilö näki, että koirasta tippui verta, Oikeutta elämille -järjestö sanoo.

Koira on hampaillaan kiinni ketun turkissa

Niin ikään Mynämäessä kuvatussa tilanteessa mies avaa kattoluukun ja videolla näkyy, kuinka terrieri on tarttunut kiinni kettuun. Kettu on tilanteessa ajautunut umpikujaan, eikä se pääse pakenemaan koiraa. Mies nostaa koiran hännästä ja niskasta ylös.

– Kaksi iskua se peruutti, pumppasi helvetin hyvin karkottavan koiran lailla ensimmäisen viisi minuuttia. Toisen iskun jälkeen se muutti työskentelyn täysin, että nyt ei lähdetäkään pumppaamaan, nyt lähdetään painostamaan. Ihan hyvä.

Videokoosteelta kuuluu ihmisten keskustelu siitä, kuinka joku eläinlääkäri on kieltäytynyt tulemasta valvomaan kokeita niiden raakuuden takia.

– Eläinlääkäri sanoi, että hän ei tule enää tänne ikinä, kun täällä on niin paljon verta, mies sanoo, ja joku naurahtaa.

Yksi miehistä selostaa ketun ja koiran yhteenottoa.

– Kettu iski ja peruutti helvetin nopeasti takaisin pesään ja jäi odottamaan uutta iskua. – – Se iski kovaa ja peruutti saman tien ja jäi odottamaan, että tuleeko se sieltä.

Vihdissä kuvatulla videolla vaaleaa terrieriä yritetään laittaa käytävään, mutta se pyrkii pois. Mies työntää sen silti sisään.

Sisällä koira rääkyy niin, että videon ääni särkyy. Paikalla olevat ihmiset eivät reagoi koiran huutoon, vaan seurailevat, missä kohtaa se menee. Yksi miehistä koputtelee tunnelin kattoa. Koira huutaa lähes yhtäjaksoisesti melkein kaksi minuuttia. Lopulta miehet avaavat tunnelin katon ja koira nostetaan niskasta ylös.

"Hätääntyneen koiran huutoa"

SEY:n Lahtisen mukaan tilanteissa rikotaan useita eläinsuojelulain ja -asetuksen kohtia. Eläinsuojelulain mukaan eläimelle ei saa aiheuttaa tarpeetonta kärsimystä, ja eläimen raahaaminen hännästä tai turkista on nimenomaisesti kielletty eläinsuojeluasetuksessa.

Lahtinen ja eläinlääkäri Olbricht sanovat, ettei koirien ääntely kaikissa tilanteissa ole normaalia.

– Yleisen elämänkokemuksen perusteella uskallan sanoa, että koira kärsii. Olen tehnyt vapaaehtoistyötä maailmalla rescue-tarhoilla ja koiran ääntely vastaa sitä, kun useampi koira käy yhden päälle. Se on hätääntyneen koiran huutoa, Lahtinen sanoo viitaten Vihdin terrieriin.

Olbricht sanoo, että Vihdin tilanteessa koiran ääntely voi viitata kauhuun.

– Äänimaailma on aika kirkuva, voisi ajatella, että onko se jopa kauhunsekainen. Koira joutuu tilanteeseen, johon se ei ollut itse menossa ja tietää, että siellä on mahdollisesti taistelutilanne edessä.

Molemmat asiantuntijat ovat myös sitä mieltä, että koiran laittaminen luolastoon väkisin on väärin.

– Sääntöjen mukaan työntäminen on ehdottomasti kielletty, koiran pitäisi itse mennä sinne, Olbricht sanoo.

Pahoin purtuja koiria metsältä päivystykseen

Taipumuskokeissa on sääntöjen mukaan oltava mukana eläinlääkäri. Videon perusteella Lahtinen kuitenkin kyseenalaistaa valvonnan tehokkuuden.

– Laki sanoo, että eläinlääkärin on kiellettävä eläimen käyttäminen, jos hänellä on perusteltu syy olettaa, että eläintä käytetään lain tai sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vastaisesti. Videolla koira huutaa kuin sitä tapettaisiin, Lahtinen sanoo ja viittaa edelleen Vihdin terrieriin.

– Koira huusi vaikka kuinka pitkään. Miksei eläinlääkäri puuttunut, vaikka laki velvoittaa? Mielestäni lakia rikotaan ihan selvästi.

Lahtinen ihmettelee myös eläinlääkärin puuttumattomuutta tilanteissa, joissa koira ja kettu pääsevät toisiinsa kiinni.

Olbricht kertoo hoitavansa eläinlääkärinä metsältä päivystykseen tuotuja luolakoiria. Tilanteet osoittavat, kuinka vaarallista luolametsästys voi koiralle olla.

– Yhteenvedonomaisesti voi sanoa, että kyse on lievistä puruvammoista lähtien aina hyvinkin vakaviin vammoihin asti. Seurauksena voi olla vaativia operaatiota ja pahimmillaan koiran menetys.

– Tämä on riskimetsästysmuoto, erilainen kuin muut.

Olbricht sanoo, että luolametsästyksestä olisi syytä keskustella myös koirien jalostuksen näkökulmasta.

– Meidän täytyy varmasti puhua myös siitä, miten vahvaa taisteluhalua luolakoirille jalostetaan. Poistuuko koirista pakeneminen, ja ne menevät taistelutilanteisiin oman terveytensä kustannuksella?

Mitä voimakkaampaa taistelutaipumusta koirille jalostetaan, sitä suurempi on riski, että ne vammautuvat metsästystilanteissa, hän lisää.

Elävien kettujen käyttö halutaan kieltää

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on helmikuussa antanut maa- ja metsätalousministeriölle kannanoton, jossa se ehdottaa, että elävien kettujen käyttö kokeissa kielletään.

– Kettu joutuu koe- tai harjoitustilanteessa kärsimään tarpeettomasti pelosta ja stressistä. Ketut voivat kärsiä myös kivusta, jos metsästyskoira pääsee varotoimenpiteistä huolimatta puremaan kettua, kannanotossa sanotaan.

Neuvottelukunnan mukaan elävän ketun käyttö ei ole välttämätöntä luolakoirien rotutyypillisten ominaisuuksien testaamisessa ja harjoittamisessa.

– Elävillä ketuilla keinoluolastossa tehtävät luolakoirien taipumuskokeet ja harjoittelu aiheuttavat tarpeetonta kärsimystä ketuille ja tulisi sen vuoksi kieltää kokonaan.

Esimerkiksi Tanskassa elävien kettujen käyttö luolakoirakokeissa on kielletty. Neuvottelukunnan mukaan koiria voidaan testata robottieläimillä, eikä elävän ketun käyttö ole siten perusteltua.

– Jos taipumuskokeen suurin arvo on se, että koira voi saada valiotittelin, mutta koe ei kuitenkaan kerro koiran toiminnasta käytännön metsästystilanteessa, kohde-eläimen kärsimys ei ole perusteltua ja robottieläimen käyttö riittäisi hyvin, neuvottelukunnan viimevuotisessa kokouspöytäkirjassa sanotaan.

Juttu päivitetty kauttaaltaan 25.3. kello 10.29.