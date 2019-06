Uhkaava suvaitsemattomuuden ja vihapuheeseen pohjaavan väkivallan aalto kohdistuu eri uskontoja harjoittaviin ihmisiin ympäri maailmaa. On surullista ja järkyttävää, että näistä säälimättömistä tapahtumista on tullut arkipäivää.

Viimeisten kuukausien aikana olemme nähneet, kuinka juutalaisia on murhattu synagogiin, ja kuinka heidän hautansa on häpäisty hakaristein. Muslimeja on ammuttu moskeijoissaan, ja heidän pyhiä paikkojaan on tärvelty, samaan aikaan kun kristittyjä on surmattu kesken rukouksen ja heidän kirkkonsa on sytytetty tuleen.

Näiden kauhistuttavien hyökkäysten lisäksi halventavaa retoriikkaa kohdistetaan uskonnollisten ryhmien ohella vähemmistöihin, maahanmuuttajiin, pakolaisiin, naisiin tai kehen vain ”toiseksi” koettuun.

Samalla kun vihapuhe leviää kulovalkean tavoin, tarjoaa sosiaalinen media tilan fanaattisuuden kasvulle. Uusnatsit ja valkoista ylivaltaa tukevat liikkeet lisäävät kannatustaan. Polarisaatiota lietsovaa retoriikkaa valjastetaan poliittisiin tarpeisiin. Vihasta tulee valtavirtaa yhtä lailla liberaaleissa demokratioissa kuin autoritaarisissa hallinnoissakin. Sen myötä yhteisen ihmisyytemme päälle lankeaa varjo.

”Pelkään, että olemme saavuttaneet kriittisen hetken vihan torjumisessa.”

Yhdistyneillä kansakunnilla on pitkä historia, jonka aikana se on mobilisoinut maailmaa vihaa vastaan laajoilla ihmisoikeuksia ja oikeusvaltion periaatteita puolustavilla toimilla. Koko organisaatiomme olemassaolo pohjaa siihen painajaiseen, joka syntyi, kun katkeran vihan annettiin muhia liian pitkään.

Pelkään, että olemme saavuttaneet kriittisen hetken vihan torjumisessa. Sen takia olen julkaissut kaksi YK:n aloitetta.

Ensimmäiseksi olen paljastanut strategian ja suunnitelman vihapuheen torjumiseksi, jonka tarkoituksena on koordinoida toimia koko YK:n laajuisesti, jotta pääsisimme vihapuheen syiden juurille ja pystyisimme vastaamaan siihen tehokkaammin.

Toiseksi, kehitämme toimintasuunnitelmaa, jossa YK voisi olla paremmin mukana suojelemassa uskonnollisia paikkoja ja varmistamassa uskonnon harjoittajien turvallisuuden.

Syvä ja kestävä molemminpuolinen kunnioitus ja vastaanottavaisuus voivat olla vahvempia kuin sekunnin sadasosissa lähetetyt julkaisut ja twiitit. Emme saa koskaan unohtaa, että jokainen meistä on ”toinen” jollekin muulle.

Vihapuheen käsitteleminen ei tarkoita sananvapauden rajoittamista tai kieltämistä. Se tarkoittaa, että estämme vihapuhetta eskaloitumasta joksikin vaarallisemmaksi, erityisesti kiihottamiseksi syrjintään, vihamielisyyteen tai väkivaltaan, jotka ovat kansainvälisessä laissa kiellettyjä.

Meidän täytyy kohdata vihapuhe kuten kohtaamme kaikki vihamieliset teot: meidän on tuomittava se, kieltäydyttävä vahvistamasta sitä, vastattava siihen totuudella ja rohkaistava syyllisiä muuttamaan käytöstään.

Hallituksilla, kansalaisyhteiskunnalla, yksityisellä sektorilla ja medialla on kaikilla tärkeä rooli. Poliittisilla ja uskonnollisilla johtajilla on erityinen vastuu edistää rauhanomaista rinnakkaiseloa.

Yhdessä voimme sammuttaa kulovalkean tavoin leviävän vihan ja ylläpitää niitä arvoja, joiden pohjalta muodostamme yhtenäiseen ihmisyyteen pohjaavan perheen.

Antonio Guterres

Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteeri

