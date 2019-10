Olen täysin samaa mieltä. Omat lapseni ovat nyt käyneet tämän uudistuksen läpi, joten vertailupohjaa on. Opettajat ovat pysyneet samoina, he ovat hyviä opettajia, enkä syytä heitä millään lailla nykytilanteesta. Heillähän työkuorma on uudistuksen myötä kasvanut. Luokissa melu on nykyään kova, siinä on suurin konkreettinne uudistuksen tuoma muutos. Lapset eivät enää rauhoitu pulpetin ääreen, vaan suhailevat pitkin tuntia luokkatilassa pulisemassa milloin kenenkin kanssa. Sen sijaan, että melun syihin puututtaisiin, lapsille annetaan kuulosuojaimet korville. Heitä kutsutaan nykyään meluherkiksi lapsiksi, koska tarvitsevat keskittymiseen hiljaisen ympäristön. Siinä on jotain pahasti pielessä. Opetustilanteet ovat jotain hässäkän ja kaaoksen välillä. Opettajan on vaikea rauhoittaa keskittymishäiriöisiä oppilaita ympäristössä, joka ei tue, vaan heikentää keskittymistä, joten sillä aikaa, kun opettaja yrittää saada osan oppilaista istumaan paikoilleen, muut opiskelevat enemmän tai vähemmän itsekseen.

Meille kotiin jää nyt paljon vastuuta lapsen oppimisesta. Lapset ovat koulupäivän jälkeen väsyneitä. Eivät oppimiseen, vaan hälyyn, meluun ja levottomuuteen. Lapset tarvitsevat läksyissä nykyään paljon aikuisen tukea. Meidän lapsiemme opettajat ovat kokeneita, empaattisia ja ammattitaitoisia opettajia, ja silti tilanne on tämä. Miten pärjäävät ne vähemmän kokeneet opettajat tässä härdellissä? Miten pärjäävät oppilaat, joiden vanhemmat eivät panosta lapsiensa läkysjen tekoon, ja varmista ettei lapsi tipu opetuksen kelkasta? Olen aidosti huolissani.