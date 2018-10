Täyttääkseni aktiivimallin vaatiman aktiivisuusedellytyksen tein tammikuussa puolisoni yrityksen kanssa työsopimuksen, jossa työaikani oli 10–20 tuntia kuukaudessa. Puolisoni työllisti minut yritykseensä pelkästään aktiivimallin takia, vaikka olisi itse kyennyt ja ehtinyt hoitamaan nämä työt, jotka oli hoitanut yrityksen alusta asti.

Toimitin kopion työsopimuksesta ja tilinauhasta työttömyyskassaan helmikuussa ja päivärahan maksu jatkui kuten ennenkin.

Heinäkuussa sain tiedon työttömyyskassasta, että 400 päivän enimmäismaksuaika on täyttynyt, joten minulle ei voida maksaa enää ansiosidonnaista päivärahaa. Tämän seurauksena lähetin työttömyysturvahakemuksen Kelalle. Liitin hakemuksen mukaan myös kopion työsopimuksesta ja tilinauhasta.

20.8. te-toimisto pyysi minua antamaan selvityksen yritystoiminnasta. Lisäksi selvityspyynnössä ilmoitettiin, että minun olisi tullut ilmoittaa työllistymisestäni puolisoni yritykseen te-toimistoon.

Olen lähettänyt ja täten ilmoittanut työsopimuksen ja palkkatodistuksen työttömyyskassalle helmikuussa 2018. Olen ollut siinä ymmärryksessä, että tieto kulkee sitä kautta myös työvoimahallinnolle. Oma osaamiseni ei liity viranomaistoimintaan, joten sitä ei voi vaatia allekirjoittaneelta. Olen vastannut kaikkiin te-toimiston tiedusteluihin sekä aktiivimallin vaatimukseen, kuten on vaadittu.

Syyskuun alussa sain Kelalta kirjeen, jossa ilmoitettiin, että minulla ei ole oikeutta työmarkkinatukeen, koska työvoimaviranomaisen (te-toimisto) lausunnon mukaan työllistyn päätoimisesti yrittäjänä.

Eikä työttömän nöyryytys loppunut vielä tähän. Viime viikolla työttömyyskassalta saamassani takaisinperintää koskevassa kirjeessä he vaativat minulta maksamiaan ansiosidonnaisia päivärahoja takaisin noin puolen vuoden ajalta, vedoten aiemmin mainitsemaani työvoimaviranomaisen lausuntoon.

”Olisikohan tilanne toisenlainen, mikäli työllistymiseni puolisoni yritykseen olisi ”kierrätetty” henkilöstövuokrausfirman kautta?”

En ole nähnyt missään aktiivimallin ehtoja käsittelevässä dokumentissa tai ohjeessa mainintaa siitä, etten voisi työllistyä puolison yritykseen. Olin aktiivihakija sekä toteutin lain henkeä ja halusin täyttää aktiivimallin vaatimukset. Aktiivisesti tarjosin osaamistani ja työpanosta työmarkkinoille usealle työnantajalle ilman tulosta. Tällöin, ja asiaa koskevan ohjeistuksen mukaisesti, ei löytynyt estettä työllistyä puolison yritykseen.

Te-toimiston nettisivulla on yrittäjiä ja heidän työttömyysturvaa koskeva artikkeli, jossa mainitaan, että työllistyminen on päätoimista, mikäli työmäärä on niin suuri, ettei voi ottaa vastaan kokoaikatyötä. Olen ollut koko ajan työnhakijana te-toimistossa, enkä ole missään vaiheessa ollut esteellinen vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Olisikohan tilanne toisenlainen, mikäli työllistymiseni puolisoni yritykseen olisi ”kierrätetty” henkilöstövuokrausfirman kautta? Palkanmaksajana ei olisi ollut puolisoni yritys ja aktiivisuusedellytys olisi täyttynyt. Olisinko samanarvoisessa asemassa kuin kaikki muutkin työttömät työnhakijat, eli olisin oikeutettu täysimääräiseen työttömyysetuuteen?

Vaikka aktiivimalliin ja yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvien perheenjäsenten työttömyysturvaan onkin tulossa muutos jossain vaiheessa, niin ei se auta mitään tämänhetkiseen taloudelliseen tilanteeseeni.

Aktiivimallin takia olen menettänyt peruspäivärahaa jo liki kolmelta kuukaudelta ja lisäksi pyydetään palauttamaan ansiosidonnaista päivärahaa noin puolen vuoden ajalta. Mikäli en olisi täyttänyt aktiivimallin vaatimuksia, niin menettämäni päivärahan määrä olisi ollut huomattavasti pienempi (4,65 prosenttia päivärahasta) kuin nyt, ja saisin päivärahaa edelleen. Tahtotilani on lain hengen mukaisesti olla aktiivinen työnhakija ja työmarkkinoiden käytettävissä.

Työllistymiseni aktiivimallin takia ”väärään” yritykseen johti työttömyysetuuden menettämiseen kokonaan. Itse kuvittelin vain täyttäväni aktiivimallin vaatiman aktiivisuusedellytyksen, kun reagoin te-toimiston sekä vallitsevan lainsäädännön vaatimukseen.

Aktiivimallin takia vääryyttä kokenut työtön

