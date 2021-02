Kalevan lukijat ovat lähettäneet yli sata kuvaa upeista neuleista, joita he ovat kutoneet viime kuukausien aikana. Suurin osa kuvista on näyttävistä islanninvillapaidoista, mutta mukana on myös kuvia komeista tikkureista ja norjalaisista villapaidoista.

Moni kertoo jääneensä koukkuun kauniiden islantilaisneuleiden tekemiseen.

– Kesäkuussa -20 tein ensimmäisen neuleen ja jäin niin koukkuun että tein kaikille omille tyttärille, kertoo yksi kuvan lähettäjistä.

Lue myös juttu:

"Nyt on ihan mahdoton villitys neuloa islanninvillapaitoja"

Lähetä lisää kuvia mukaan galleriaan verkkolomakkeen kautta tai numeroon 13222.