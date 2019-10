YK:n turvallisuusneuvosto vaatii Turkkia lopettamaan sotilasoperaation – Tämä Turkin sotatoimista Syyriassa tiedetään nyt

Turkin hyökkäys Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan on ajanut kymmenettuhannet ihmiset kodeistaan. Kuolleita on tiettävästi kymmeniä.

YK:n turvallisuusneuvosto vaati torstai-iltana julkaistussa tiedotteessaan Turkkia lopettamaan sotilasoperaation Syyriassa. Turvallisuusneuvosto kokoontui torstaina hätäkokoukseen keskustelemaan Syyrian tapahtumista viiden eurooppalaisen jäsenensä eli Britannian, Ranskan, Saksan, Belgian ja Puolan pyynnöstä.

Reuters on nähnyt Turkin YK:n turvallisuusneuvostolle lähettämän kirjeen. Siinä sotilasoperaation kerrotaan olevan muun muassa harkittu ja vastuullinen.

Turkin keskiviikkona aloittaman hyökkäyksen takia ainakin 64 000 ihmistä on paennut kodeistaan Syyriassa, kertoo the International Rescue Committee uutistoimisto Reutersin mukaan. Syrian Observatory of Human Rights -järjestö kertoo, että Turkin iskuissa on kuollut jo ainakin 23 taistelijaa kurdijohtoisista SDF-joukoista ja kuusi taistelijaa Turkin tukemasta syyrialaisesta kapinallisryhmästä sekä useita siviilejä. Tiedot kuolleiden lukumäärästä vaihtelivat torstain aikana.

Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan on kertonut Reutersin mukaan, että tähän mennessä operaatiossa on tapettu 109 "terroristia" eli kurdijoukkojen sotilasta. Tietoa ei ole vahvistettu.

Torstaina iskuja tehtiin myös Syyriasta kohti Turkkia. Kuusi ihmistä kuoli Turkin rajakaupungeissa Syyrian kurdijoukkojen tekemissä iskuissa. Heidän joukossaan oli yhdeksän kuukauden ikäinen vauva. Lisäksi noin 45 ihmisen kerrotaan loukkaantuneen. Asiasta kertoivat Turkin paikallisviranomaiset muun muassa Reutersin mukaan.

Hyökkäys herättää pelkoa Isis-taistelijoiden pääsystä vapauteen

Tapaus on herättänyt kansainvälisesti huolta siitä, että hyökkäys voimistaa Syyriassa jo kahdeksan vuoden ajan jatkunutta konfliktia. Lisäksi pelkona on, että äärijärjestö Islamilaisen valtion vangitut jäsenet pääsevät pakenemaan leireiltä kaaoksen keskellä.

Kurdijohtoisen SDF:n mukaan yksi Turkin iskuista osui keskiviikkona vankilaan, jossa oli Islamilainen valtio -äärijärjestön taistelijoita. Yhdysvallat on siirtänyt osan vaarallisimmista taistelijoista pois alueelta.

Torstaina Turkin ulkoministeri Mevlut Cavusoglu sanoi Reutersin mukaan, että Turkki ottaa vastuun Isis-vangeista "turvavyöhykkeellä", jonka se aikoo muodostaa Syyriaan.

– Jos Daesh-leirejä (Isis) tai -vankiloita on turva-alueella, me olemme vastuussa, Turkin ulkoministeri Cavusoglu sanoi torstaina medialle Reutersin mukaan.

Hänen mukaansa Turkki aikoo pyytää alueella vangittuina olevien Isis-taistelijoiden kotimaita hakemaan heidät. Mikäli maat kieltäytyvät, on Cavusoglun mukaan Turkin vastuulla, että heitä ei vapauteta. Turkki ei kuitenkaan aio ottaa vastuuta muualla Syyriassa olevista Isis-taistelijoista.

Erdogan uhkailee Eurooppaa

Turkin presidentti Erdogan uhkasi torstaina, että Turkki päästää 3,6 miljoonaa syyrialaispakolaista Eurooppaan, jos Eurooppa kohtelee sen sotatoimia Syyriassa miehityksenä. Suurin osa Euroopan maista ja Euroopan unioni ovat kritisoineet voimakkaasti edelleen jatkuvaa hyökkäystä.

Turkki on vaatinut, että EU:n tukisi Turkkia rahallisesti sen suunnitteleman turvavyöhykkeen perustamisessa. EU on kuitenkin sanonut, ettei aio rahoittaa Turkin suunnitelmia.

Turkin ulkoministeri Cavusoglu sanoi, että mikäli EU kieltäytyy antamasta apua, pakolaiset "ovat myös heidän ongelmansa".

– Tämä ei ole kiristystä tai muuta. Tämä on yhteinen haaste, joka on kohdannut yhteiskuntiamme, Cavusoglu sanoi Reutersin mukaan.

Yhdysvalloissa keskustelua pakotteista

Hyökkäys voi osua Turkin talouteen. Yhdysvaltojen kongressissa nousi heti keskiviikkona ilmoille ehdotuksia Turkin vastaisista pakotteista. Republikaanien senaattori ja usein Trumpin politiikkaa puolustava Lindsey Graham ja demokraattisenaattori Chris van Hollen ehdottivat yhdessä pakotteita Turkille. Niiden kohteena olisivat presidentti Erdoganin varat, viisumirajoitukset sekä aseellisen avun kieltäminen Turkille.

Republikaanien joukoista on kuulunut niin kriittisiä äänenpainoja, että on mahdollista, että lait saavat taakseen kahden kolmasosan enemmistön sekä senaatissa että edustajainhuoneessa. Tällöin ne on pakko vahvistaa, vaikka presidentti Donald Trump vastustaisi niitä.

Reutersin mukaan toteutuessaan pakotteet voisivat heikentää Turkin valuuttaa liiraa ja lisätä turkkilaisten epäluottamusta länsimaisia liittolaisia kohtaan.

Liira saavutti heikoimman tasonsa lähes neljään kuukauteen sen jälkeen, kun Yhdysvaltojen joukot poistuivat Pohjois-Syyriasta ja Turkki määräsi hyökkäyksen kurdijoukkoja vastaan.

Hyökkäys alkoi keskiviikkona

Turkki käynnisti hyökkäyksensä Pohjois-Syyrian kurdijoukkoja vastaan Suomen aikaa noin kello 16 keskiviikkona. Turkin puolustusministeriö on kertonut iskujen kohdistuneen 181 sotilaskohteeseen. Turkin armeijan lisäksi mukana on Turkin syyrialaisia liittolaisia.

Erdogan on sanonut, että Turkin tavoitteena on perustaa Syyrian rajaseudulle noin 30 kilometriä leveä "turvavyöhyke", josta maa ajaa uhkana pitämänsä kurdit loitolle.

Turkin tarkoitus on myös siirtää turvavyöhykkeelle noin 1,5–2 miljoonaa Syyrian sodan pakolaista, jotka ovat tällä hetkellä Turkissa. Yhteensä maa on ottanut vastaan lähes neljä miljoonaa pakolaista Syyriasta. Kurdijoukot taas pyrkivät pitämään kiinni alueistaan, joita he pitävät hallussaan Pohjois-Syyriassa.

Hyökkäys mahdollistui käytännössä sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Yhdysvallat vetää joukkonsa pois Syyrian pohjoisrajalta Ras al-Aninin rajakaupungista.

Myös Turkin tukemat syyrialaiskapinalliset osallistuvat hyökkäykseen.

Arabiliitolla hätäkokous

Egyptin valtion televisiokanava kertoi torstaiaamuna Irakin presidentin Barham Salihin käyneen puhelinkeskustelun Syyrian tilanteesta Egyptiä johtavan Abdel Fattah al-Sisin kanssa.

Egypti on varhain keskiviikkoaamuna kutsunut Arabiliiton hätäkokoukseen Turkin hyökkäyksen vuoksi. Suuri osa muista arabimaista on tuominnut hyökkäyksen.

