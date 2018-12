Yhdysvaltain entinen presidentti George Bush on kuollut – oli myös taistelulentäjä toisessa maailmansodassa

Yhdysvaltain presidenttinä Neuvostoliiton hajoamisen aikaan toiminut George H. W. Bush on kuollut, kertovat yhdysvaltalaiset mediat. Bush oli kuollessaan 94-vuotias. Hän eli viimeiset vuotensa Houstonissa Texasissa.

Republikaanien riveistä Valkoiseen taloon valittu Bush toimi presidenttinä yhden kauden vuosina 1989–1993.

George H. W. Bush on 2000-luvun alussa Yhdysvaltain presidenttinä toimineen George W. Bushin isä.

Valkoisen talon entinen tiedottaja Jim McGarth julkaisi Twitterissä George W. Bushin tiedotteen, jossa hän kertoo isänsä kuolemasta.

– Jeb, Neil, Marvin, Doro ja minä surullisena ilmoitamme, että 94:n ainutlaatuisen vuoden jälkeen rakas isämme on kuollut. George H. W. Bush oli hienoluonteinen mies ja paras isä, jota poika tai tytär saattoi toivoa. Koko perheemme on kiitollinen hänen elämästään ja rakkaudestaan sekä isän saamasta hoivasta ja rukouksista sekä ystäviltä ja kansalaisilta saaduista osanotoista, George W. Bush kirjoitti tiedotteessa.

Statement by the 43rd President of the United States, George W. Bush, on the passing of his father this evening at the age 94. pic.twitter.com/oTiDq1cE7h