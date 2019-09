Vieraslaji ottaa haltuun Venäjän Karjalan peltoja – ikääntyvät asukkaat eivät jaksa taistella jättiputkea vastaan

Tilanne itänaapurissa on jo käytännössä pois hallinnasta. Jättiputkien hävittäminen Suomesta on vielä mahdollista. Esiintymät ovat onneksi melko rajallisia ja pienialaisia. Hävitys kannattaa tehdä mahdollisimman pian, sillä vieraslajeista nämä putket ovat terveydelle todella vaarallisia ja aiheuttaneet paljon kivuliaita vammoja. Glyfosaatti on hävitystyössä hyvä apuväline, mutta sen käyttö on osattava ja se on ammattilaisten hommaa.